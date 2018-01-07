俄罗斯90后小伙写了5年代码 市值已破1000亿美金

以太坊创始人维塔利克·布特林

来源：品途商业评论

如果说有什么事打破了2018年开年的宁静，恐怕没有比数字货币市值的疯涨更疯狂的了。

截至美国东部时间1月4日早上10：05（北京时间1月4日晚上11：05），根据加密数字货币价格网站CoinDesk的数据显示，以太币价格涨至1045.08美元，首次突破了1000美元大关，触及历史新高。

而在刚刚过去的2017年，全球数字货币总市值已从年初的不到180亿美元暴增至7000多亿美元，尤以比特币和以太币两种加密货币为最。爆炸式增长的数字货币背后，究竟是一场自嗨还是有迹可循的正常发展？这场以太币的狂欢又会持续多久？断崖在2018年会出现吗？品途商业评论为您解读。

缘起90后天才男孩的狂热

以太坊的这场狂欢，源自一位20岁就PK掉扎克伯格、夺得世界科技奖的俄罗斯男孩。 相信大家都知道比特币的创始人中本聪，虽然一直以来，他都非常神秘。相比而言，年仅23岁的以太币创始人维塔利克·布特林，显得更为高调，每次出场都带着一份淡定与傲气，也可以说很90后了。

布特林是俄罗斯人，5岁时父母离婚。之后随父亲从莫斯科移民加拿大多伦多，在那段孤单的日子里，布特林把大量时间都花在了自己人生中第一台笔记本电脑上。也是自那时起，布特林的计算机天赋渐渐显露。

这台电脑是父亲在他4岁时送的礼物。不同于大多数小孩喜爱单纯的电脑游戏，布特林喜欢用微软Excel撰写能自行计算的程序。小学3年级时，他的3位数心算速度就已超过同龄人一倍；12岁，就可以用C++程式语言撰写简单的游戏。

至于和比特币的首次接触，要从布特林17岁那年谈起。当时他的父亲将比特币这一新事物作为趣事讲给布特林，但在年少的布特林看来比特币其实并没有什么吸引力。但不久后，布特林却开始想，自己是否真的可以赚取几枚比特币玩一玩？

随着兴趣越来越大，他开始为《比特币周报》（Bitcoin Weekly）撰写文章，探讨比特币技术的发展和潜力。当时每篇投稿的稿费以5枚比特币来计，价值仅有4美元。不过，这份兼职，让他对比特币深深入迷，甚至后来自行创办了《比特币杂志》（Bitcoin Magazine）。

高中毕业后，布特林顺利进入加拿大滑铁卢大学，但入学仅8个月就毅然休学。随后他走访了美国、西班牙、意大利、以色列等比特币开发者社群，参与比特币在加密货币以外的应用研究。

2013年，19岁时布特林公布了《以太坊白皮书》初版，开始募集开发者。20岁获得提尔奖学金、成立非营利组织以太坊基金会，该年7月，募得3.1万枚比特币，约合1840万美元。

布特林，一直誓言用区块链颠覆真实经济体系，想要打造全新的区块链平台。但他也发现比特币在先天设计上无法突破的局限性，自此才开始期望能开发出一个通用平台，让所有开发者在上面建构属于自己的区块链延伸应用程式，这就是“以太坊智能合约”的前身。

因为布特林提出智能合约概念，进一步推动了比特币2.0时代的发展，2014年，布特林一度胜出Facebook创办人扎克伯格，获得了世界科技奖。

以太坊如何引发全球激情？

2013年，布特林在名为《以太坊白皮书：下一代智能连接与去中心化应用平台》书中首次提到以太币构想，并启动了以太坊项目。2014年7月24日起，以太坊进行了为期42天的以太币预售，价格开始逐渐攀升。

和比特币一样，以太币是一款基于区块链技术的虚拟货币，运行在以太坊（Ethereum）上，也是除比特币之外，目前最广泛的第二大加密数字货币。

伴随以太坊的技术得到市场认可，包括投资人、研究院等大量开发者以外的人和机构也进入以太坊世界。2017年5月，中国三大比特币交易所中的火币网和OKCoin币行就都正式上线以太坊。那么以太坊究竟有何魅力在短时间内引发一场全球激情？

简单来讲，以太坊是基于区块链技术的平台与智能合约系统，能够用来构建应用程序，这也是从比特币进化而来的最新价值体现；而以太币则主要是用来支付用户（开发者）在以太坊网络中所产生的费用。

和比特币类似，以太币也需要通过挖矿获得，“矿工”团队验证并存储以太币，之后在以太坊平台进行交易。但有所不同的是，比特币能够用来购买商品或服务。

以太坊的愿景是要创建一个无法停止、能够抗屏蔽（审查）和自我维持的去中心化世界计算机。从这点来看，以太坊是运行在计算机网络中的一个软件，可以确保数据以及称为智能合约的程序，在没有中心协调者的情况下，在全球范围的多个计算机上验证、存储和复制交易数据，一定程度上是延伸了比特币的区块链概念。

以智能合约为例，这可以看作是利用数字化手段确保价值交换环节安全的方式，能够以透明、去中介化的手段，节省掉例如律师、公证员等昂贵的服务费，转而通过执行智能合约的数字条款来确保合约的有效性。这也是以太坊对快速扩张的数字货币及区块链技术领域的重要贡献，当然也就能够解释为什么市场会对这项技术如此趋之若鹜。

事实上，比特币和以太币的价值“地基”皆为区块链技术。

在最初的模型中，区块链就是简单的分布式账本，而因为它可以被设定为一种不可破坏的数字账本，记录金融交易情况以及几乎所有具有价值的交易信息或者供应链信息而不担心被篡改。可以预见的是，隐藏于数字货币华丽身影中的区块链技术，发展价值无需赘言。但也因其可以屏蔽审查遭到很多国家抵制。

目前，区块链技术正在快速探索的领域包括资本市场、金融服务、支付和汇款、衍生品交易、征信管理、政府治理、分享经济、供应链、审计、股票交易、物联网等众多环节。

超千亿市值，是美丽的泡沫？还是真金白银？

其实在最初两年时间里，以太币的价格一直处于低迷。在2015年之前，以太币的市值从未超过1美元，而从2017年3月开始，以太币价格才突然暴涨，一路飙升。

当然，也有人因为以太币的大涨大跌，再次引发了对数字货币的担忧。对此，维京研究院专家表示，区块链作为一种先进的技术理念或方案，其快速发展是必然的。数字货币的大涨或大跌，只是在高速发展浪潮中的一个侧面。而且随着越来越多的公司和机构、不同的行业都开始参与到这次潮流，同时国家也逐步推动其发展，我们需要考虑的的问题应该是如何高效运用区块链这一新技术，以太币的升值其实可以看做一个利好讯号。

从市场发展来看，目前，比特币和以太币等数字货币已经获得了超常规的发展速度，以太坊市值的疯长，正在让更多人相信比特币或以太币以及未来可能出现的更多数字货币，都可能成为前所未有的投资机遇。

一边是狂热的暴富故事，一边是蠢蠢欲动的观望，数字货币到底是风口还是“疯口”，或许将在2018见分晓！