中国计划2018年登月 美媒：将成首个登月远端国家

中新社发 张宇 摄

美国《新闻周刊》杂志网站1月2日刊登题为《中国计划2018年成为全球首个登陆月球远端的国家》的报道称，中国计划2018年登陆月球远端。但是在宇宙飞船起飞之前，中国需要先将一颗通信卫星送到月球远端上空，并将信号传回地球，这最早可能会在6月进行。

报道称，由于月球被地球潮汐锁定，这意味着面向我们的永远是月球的同一面。1959年，俄罗斯探月任务将首张月球远端的照片传回地球，人类才得以目睹月球背面的样子。从未有国家在月球远端登陆，在背面登陆远比在面向我们的这面登陆困难得多。那里的地形更危险，因此登陆车需更加先进才能安全着陆。一个可能的登陆地点是南极-艾特肯盆地，这是月球表面最大的坑。

报道称，地形并不是唯一的问题，通信也是个问题。其他的探月任务可以很容易地与地球方面对话，但对于登陆月球远端的机器人来说，中间挡着很多岩石。这意味着登陆车需要将信息传给绕着月球运行的中继卫星。中国今年要把这颗通信卫星发射到科学家所谓的地月拉格朗日L2点，它位于月球远端上空约3.7万英里处。地月拉格朗日L2点——在这里，两个天体的引力作用达成某种平衡——有时被昵称为“停车位”，因为这里是停放轨道飞船的稳定点。

报道称，中国还要在月球远端采集样本并带回地球，让科学家在实验室里进行分析，这将是自1976年以来采集的首个月球样本。