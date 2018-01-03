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三星手机又出问题 部分S8用户表示手机自动亮屏

三星手机又出问题 部分S8用户表示手机自动亮屏
2018年01月03日 10:42 新浪手机
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　　新浪手机讯 1月3日上午消息，来自外媒Android Authority的消息，三星官方论坛和Reddit的部分用户表示，他们的Galaxy S8手机会在不唤醒的情况下自动亮屏。

三星S8手机屏幕问题三星S8手机屏幕问题

　　根据受影响的用户提供的消息，当他们关闭S8手机屏幕时，就会出现这样的问题。无论是通过电源键让手机息屏还是手机自动息屏，屏幕都会再次点亮约10秒，然后自动关闭。

　　这种情况似乎会在一天之内反复出现。可以想像，该问题无疑会导致手机耗电速度加快。受影响的用户表示，他们重置过设备，还用安全模式重启手机，甚至擦除缓存分区，不过这些方法都没什么用，问题依然存在。

　　从置顶的视频我们可以看到，一部安装了保护套的S8手机遇到了上述问题。从目前的反馈来看，出现自动亮屏问题的手机并不多。

　　此外，目前还不清楚为什么手机会发生自动唤醒的问题。一些用户猜测这可能和充电器或者Bixby唤醒屏幕功能有关，但是具体是什么原因还不得而知。

　　最后，这个问题似乎不止影响了Galaxy S8系列的用户，一位Note8用户称，他的手机也遇到了该问题。

　　到目前为止，三星还未就此事发表任何声明。（苏航）

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