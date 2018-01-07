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甘薇再发文：通过资产抵债等实现部分债务的实质解决

甘薇再发文：通过资产抵债等实现部分债务的实质解决
2018年01月07日 15:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月7日下午消息，贾跃亭妻子甘薇刚刚发布微博，通报债务问题进展，称和债务处理小组共同努力，通过以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决。

　　包括：

　　1、将乐视商城核心优质资产以9290万元的作价抵债给乐视上市公司控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务。

　　2、出售酷派股份，转让价款8.07亿港元直接被招商银行抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港币），偿债比例近60%。

　　甘薇称，下一步会积极与招商银行寻求沟通，希望能对已冻结的资产进行相应比例的解冻，以便于其来偿还更多债权人的债务。

　　此前，贾跃亭发布了“关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函”，称委托甘薇和哥哥贾跃民配合上市公司解决债务问题。而后甘薇表示将“全力以赴”，并承诺会将债务解决的最新情况，及时向公众公布。（李楠）

　　以下为甘薇微博原文：

　　大家好！

　　过去的一周，我和债务处理小组共同努力，通过以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决。

　　详情如下：

　　1、将乐视商城核心优质资产以9290万元的作价抵债给乐视上市公司控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务。

　　2、出售酷派股份，转让价款8.07亿港元直接被招商银行抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港币），偿债比例近60%。

　　下一步我们会积极与招商银行寻求沟通，希望能对已冻结的资产进行相应比例的解冻，以便于我们来偿还更多债权人的债务。在此也请求招商银行理解和支持我们。

　　感谢乐视上市公司，感谢受让酷派股份的投资人。我们将继续努力，恳请大家给予我们更多的理解和时间，感谢！

甘薇债务乐视
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