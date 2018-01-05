新浪科技> 科学探索> 科技前沿 > 正文

获诺贝尔奖2年后 屠呦呦团队2018还将“憋大招”

获诺贝尔奖2年后 屠呦呦团队2018还将“憋大招”
2018年01月05日 09:59 新华每日电讯
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
资料图：屠呦呦在试验中。中新社记者 钟欣 摄资料图：屠呦呦在试验中。中新社记者 钟欣 摄

　　“把论文变成药”：屠呦呦团队的新年期望

　　“得奖、出名都是过去的事，我们要好好‘干活’。”2018年初，出生于1930年的屠呦呦略显焦急。

　　在这位诺贝尔生理学或医学奖、国家最高科学技术奖获得者眼中，“新年”更多只是一个时间概念，在提醒她“还有很多事要做”。

　　屠呦呦和《新华每日电讯》记者谈起了她的新年期望。

　　期望一：发现青蒿素更多“秘密”“把论文变成药”

　　自1969年正式接触抗疟药，至今近50年的岁月中，屠呦呦与青蒿素结下不解之缘。

　　她和研究团队从东晋葛洪《肘后备急方》中的“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之”深入到微观世界，让青蒿素更多的“秘密”显现出来。

　　对于普通人来说，从青蒿到青蒿素、双氢青蒿素，科学的进步让更多人获益；然而，对于科学家们来说，每一小步前进都显得步履维艰。

　　“青蒿素抗疟的疗效比较客观，但是青蒿素是怎样实现抗疟、在人体中发挥药用作用的机理是什么，以前我们做得不够，现在要深入研究。”屠呦呦告诉记者，在今后一段时期内，这是她和科研团队的攻关重点。

　　“我们明白了青蒿素抗疟机理，就能更充分地发挥药效，更好地应用这种药，这是青蒿素研究的重要环节。”弄清楚青蒿素的“秘密”，很可能不仅仅是发挥它抗疟的作用，屠呦呦告诉记者，她已经看到青蒿素“在扩大适应症方面的希望”。

　　“科学要实事求是。药物的关键是疗效，我们现在就是要把论文变成药，让药治得了病，让青蒿素更好地造福人类。”屠呦呦说。

　　期望二：建立中医药国家实验室广纳海内外人才

　　“几十年前青蒿素刚被发现时，也有其他一些单位在进行研究，但因为没得到足够重视，很多东西发现了却没深入做下去。”屠呦呦回忆，“我们是在党和政府的关注和支持下，才有了后来的成就。”

　　正是曾有过这样的经历，屠呦呦更加珍惜中国中医科学院青蒿素研究中心这个研究平台，并希望它能“升级”成为中医药研究领域的国家级实验室：“现在党和国家这么重视中医药事业，我们需要建立一个高水平、高层次的中医药研究平台，用最尖端的现代科学技术把青蒿素研究做‘透’，实现真正意义的中西结合。”

　　同时，高水平的研究平台自然可以吸引更多海内外高水平的科研人才。“我们已经引进了一些青年才俊，他们为推动青蒿素研究做出了很多贡献，但人才还是感觉不够，我们还想引进更多海内外人才。”屠呦呦看着团队中共事数十年的姜廷良（出生于1933年）、廖福龙（出生于1942年），眼神复杂，“我们都已经七老八十了。”

　　谈及未来的研究，屠呦呦瞬间恢复了自信和笃定：“我们不是为了得奖而得奖，也不是得了奖就完了，既然已经开始研究，就要拿出更多更实际的成果来。”

　　期望三：用现代科技研发中医药创新传承发展途径

　　世界卫生组织统计数据显示，截至2016年底，全球91个国家和地区约一半人口仍受疟疾威胁，当年发生2.12亿疟疾病例，死亡40多万人，疟疾仍是世界三大致死疾病之一。但正是由于中国科学家从中医典籍中获得启发、发现青蒿素，把更多人从死神手中抢了回来。

　　“青蒿素实实在在的效果，让国际承认了中医药疗效。”屠呦呦说，“从青蒿里面找到青蒿素很难，但全国‘523’团队证明了‘只要努力就会有收获’的道理。”

　　屠呦呦认为，从青蒿到青蒿素的研发过程只是中医药创新的一种途径，中医药的传承和发展还有多种途径和可能性。

　　“怎样运用现代科学技术把中医药继承好、发展好、利用好，是我国科学工作者当前需要解决的问题。”屠呦呦说，“健康是美好生活的前提。‘健康中国’需要我们去踏踏实实地‘做’，让更多医学科研成果应用到人，让更多患者远离病痛，这是每一名中医药工作者的追求和担当。”（本报记者梁相斌、周宁、卢国强）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有