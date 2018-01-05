获诺贝尔奖2年后 屠呦呦团队2018还将“憋大招”

资料图：屠呦呦在试验中。中新社记者 钟欣 摄

“把论文变成药”：屠呦呦团队的新年期望

“得奖、出名都是过去的事，我们要好好‘干活’。”2018年初，出生于1930年的屠呦呦略显焦急。

在这位诺贝尔生理学或医学奖、国家最高科学技术奖获得者眼中，“新年”更多只是一个时间概念，在提醒她“还有很多事要做”。

屠呦呦和《新华每日电讯》记者谈起了她的新年期望。

期望一：发现青蒿素更多“秘密”“把论文变成药”

自1969年正式接触抗疟药，至今近50年的岁月中，屠呦呦与青蒿素结下不解之缘。

她和研究团队从东晋葛洪《肘后备急方》中的“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之”深入到微观世界，让青蒿素更多的“秘密”显现出来。

对于普通人来说，从青蒿到青蒿素、双氢青蒿素，科学的进步让更多人获益；然而，对于科学家们来说，每一小步前进都显得步履维艰。

“青蒿素抗疟的疗效比较客观，但是青蒿素是怎样实现抗疟、在人体中发挥药用作用的机理是什么，以前我们做得不够，现在要深入研究。”屠呦呦告诉记者，在今后一段时期内，这是她和科研团队的攻关重点。

“我们明白了青蒿素抗疟机理，就能更充分地发挥药效，更好地应用这种药，这是青蒿素研究的重要环节。”弄清楚青蒿素的“秘密”，很可能不仅仅是发挥它抗疟的作用，屠呦呦告诉记者，她已经看到青蒿素“在扩大适应症方面的希望”。

“科学要实事求是。药物的关键是疗效，我们现在就是要把论文变成药，让药治得了病，让青蒿素更好地造福人类。”屠呦呦说。

期望二：建立中医药国家实验室广纳海内外人才

“几十年前青蒿素刚被发现时，也有其他一些单位在进行研究，但因为没得到足够重视，很多东西发现了却没深入做下去。”屠呦呦回忆，“我们是在党和政府的关注和支持下，才有了后来的成就。”

正是曾有过这样的经历，屠呦呦更加珍惜中国中医科学院青蒿素研究中心这个研究平台，并希望它能“升级”成为中医药研究领域的国家级实验室：“现在党和国家这么重视中医药事业，我们需要建立一个高水平、高层次的中医药研究平台，用最尖端的现代科学技术把青蒿素研究做‘透’，实现真正意义的中西结合。”

同时，高水平的研究平台自然可以吸引更多海内外高水平的科研人才。“我们已经引进了一些青年才俊，他们为推动青蒿素研究做出了很多贡献，但人才还是感觉不够，我们还想引进更多海内外人才。”屠呦呦看着团队中共事数十年的姜廷良（出生于1933年）、廖福龙（出生于1942年），眼神复杂，“我们都已经七老八十了。”

谈及未来的研究，屠呦呦瞬间恢复了自信和笃定：“我们不是为了得奖而得奖，也不是得了奖就完了，既然已经开始研究，就要拿出更多更实际的成果来。”

期望三：用现代科技研发中医药创新传承发展途径

世界卫生组织统计数据显示，截至2016年底，全球91个国家和地区约一半人口仍受疟疾威胁，当年发生2.12亿疟疾病例，死亡40多万人，疟疾仍是世界三大致死疾病之一。但正是由于中国科学家从中医典籍中获得启发、发现青蒿素，把更多人从死神手中抢了回来。

“青蒿素实实在在的效果，让国际承认了中医药疗效。”屠呦呦说，“从青蒿里面找到青蒿素很难，但全国‘523’团队证明了‘只要努力就会有收获’的道理。”

屠呦呦认为，从青蒿到青蒿素的研发过程只是中医药创新的一种途径，中医药的传承和发展还有多种途径和可能性。

“怎样运用现代科学技术把中医药继承好、发展好、利用好，是我国科学工作者当前需要解决的问题。”屠呦呦说，“健康是美好生活的前提。‘健康中国’需要我们去踏踏实实地‘做’，让更多医学科研成果应用到人，让更多患者远离病痛，这是每一名中医药工作者的追求和担当。”（本报记者梁相斌、周宁、卢国强）