周末要闻回顾：钱宝网引爆南京多个平台挤兑

新浪科技讯，1月7日下午消息，周末假期结束，新浪科技带您回顾一下1月6日、1月7日这两天的重要资讯。

1月6日

自动驾驶卡车也要来了 专家称2040年将会实现

长期追踪风险投资行业的CB Insights报告称，美国企业在商用卡车自动驾驶系统上投入约10亿美元的资金，是3年前支出水平的10倍。

除了戴姆勒、沃尔沃等传统制造商在自动驾驶卡车上发力外，一些新创公司也加快了发展的步伐。戴姆勒旗下奔驰自动卡车在2015年就开始了路测，计划在2020年投入使用。近日，瑞典初创公司Einride就宣布计划将其T-Pod自动驾驶半挂卡车带到2018年底特律车展上，该车可以装载15个货盘的货物行驶200公里，并且是零排放。

美媒：中国进入无现金社会 手机当钱包令美国人惊讶

美国《华尔街日报》网站1月5日报道，通过微信之类手机服务进行的支付风行全中国。在赢得网购支付的最初阵地之后，移动支付进军实体店支付领域，并迅速成为很多中国人支付各种东西的手段。其中包括支付小额个人债务。

报道称，移动支付在中国日常商业活动中发挥着越来越大的作用。正如科技公司推动零售、汽车和媒体行业的创新一样，从中国互联网公司的成功可以一窥科技公司推动金融创新的未来情景。

百度两款APP涉嫌偷窥用户隐私 南京中级法院已立案

1月5日，江苏省消保委对外通报，就侵害个人信息安全对百度提起消费民事公益诉讼。

2017年7月，省消保委曾对市场上用户量较多的27款手机APP进行调查，发现普遍存在侵犯用户个人信息安全的问题。经过约谈，大部分企业提交了实质性整改方案，删除了不必要的监听电话，读取短信等敏感权限。但“手机百度”、“百度浏览器”两款APP迟迟未进行整改。省消保委向北京百度网讯科技有限公司发送调查函，多次催促后对方回复依旧消极。

起底钱宝网：狂赚1.4亿 创始人曾扬言驯服马云马化腾

2017年12月31日，《中国经济周刊》记者来到钱宝网最后的办公地址上海市杨浦区周家嘴路1220弄1号楼3层308室，发现这里已搬空。

2017年12月26日，钱宝网官方微信发布了张小雷送新春祝福的视频。视频中的张小雷一手红灯笼，一手话筒向“宝粉”（钱宝网投资者）喊话：“踏遍青山人未老，这边风景独好。”谁料第二天，即2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。

AI大神怒喷机器人索菲亚：这是场彻头彻尾的骗局

AI“大神” YannLeCun 给了在这次人工智能浪潮中到处制造话题的索菲亚团队一记暴击。YannLeCun 终于还是没忍住，站了出来，怒喷机器人索菲亚是一场彻头彻尾的骗局。

YannLeCun 是全球人工智能领域“神一般的人物”，被业界誉为“卷积神经网络之父”。他是纽约大学终身教授，创办了纽约大学数据科学中心，扎克伯格则让他统领 Facebook 人工智能实验室。

贾跃亭三折甩卖酷派还债巨亏65% 周鸿祎大仇已报？

1月4日晚间，酷派（2369.HK）发布公告称，公司第一大股东，贾跃亭旗下的Leview Mobile HK Limited 抛售了酷派8.97亿股（占比17.83%），作价0.9港元/股，成交总价约8.08亿港元（6.7亿元人民币），接盘方为威日创投。此次出售后，威日创投取代贾跃亭，成为酷派的最大股东。

1月7日

钱宝网引爆南京多个平台挤兑 小生优服人去楼空

财联社1月7日讯，南京已经成为涉嫌非法集资平台聚集的重灾区，钱宝网、蛙宝网、小生优服等多个平台接连爆雷，报案人数急剧上升。

委内瑞拉将发行1亿枚虚拟货币，欲打破美国金融封锁

2017年12月，委内瑞拉总统马杜罗宣布将要发行一种名叫“石油币”的虚拟货币。马杜罗表示第一阶段将会发行1亿枚石油币，每枚价值与一桶石油价格相同。马杜罗认为这一数字货币将帮助委内瑞拉渡过目前的经济困难，打破美国的金融封锁，并欢迎全世界的投资者来投资“石油币”。

王思聪撒币《冲顶大会》背后：揭秘直播答题的众玩家

1月3日，王思聪在微博上宣布每天都发奖金，10万元人民币给一款名叫《冲顶大会》的手机答题赢钱游戏当作奖金。

一时间，直播答题进入大众视线。与《冲顶大会》的玩法类似，今日头条旗下的西瓜视频推出了《百万英雄》，映客打造了《芝士超人》。《冲顶大会》和《芝士超人》均是在2017年年底上线，《百万英雄》是在1月3日上线。目前，从App store免费APP排行榜看到，西瓜视频位列第9名，冲顶大会位列第16名，芝士超人位列第40名。

苹果“降速门”继续发酵 集体诉讼已增加到26起

1月7日，据国外媒体报道，苹果因为故意延缓老款iPhone性能或未通知消费者在iOS 10.2.1版本系统进行电源能管理行为引发的“降速门”已经在全球范围内面临超过26起集体诉讼。

中国计划2018年登月 美媒：将成首个登月远端国家

美国《新闻周刊》杂志网站1月2日刊登题为《中国计划2018年成为全球首个登陆月球远端的国家》的报道称，中国计划2018年登陆月球远端。但是在宇宙飞船起飞之前，中国需要先将一颗通信卫星送到月球远端上空，并将信号传回地球，这最早可能会在6月进行。

芯片被曝安全漏洞 英特尔面临至少三起集体诉讼

全球最大芯片厂商英特尔公司近日被曝出“芯片存在安全漏洞”，引发全球用户对于信息安全的担忧。而深陷“芯片门”丑闻的英特尔目前在美国已经面临至少三起来自消费者的集体诉讼。