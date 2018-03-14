黑猫投诉平台上线 微博高管董文俊:基于投诉打造榜单

新浪科技讯 3月14日下午消息，今天下午，微博和新浪网联合举办以“共建消费新生态”为主题的3·15论坛，双方联合推出的消费者服务平台黑猫投诉结束试运营，正式上线。微博副总经理、社会责任总监董文俊称，黑猫平台可帮助消费者最快对接企业，未来还将基于投诉打造榜单，为消费者决策提供参考。

董文俊表示，目前微博的月活跃用户已达到3.92亿，成了消费者和企业发声的首选平台，其中一些共性的消费问题得到了媒体和广大用户的普遍关注，形成微博热点，倒逼当事企业回应或者解决。

董文俊称，黑猫平台的推出，可利用微博已有的账号体系，帮助消费者最快对接企业，进而推动问题的解决，“未来，我们打算基于这些投诉数据，打造投诉榜单，促进消费维权环境公开透明化，也为消费者决策提供参考”。

论坛期间，微博还发布了《2017微博消费者权益保护白皮书》，对过去一年备受关注的网络热点维权问题进行盘点和分析。

黑猫投诉平台官方数据显示，自1月30日试运营以来，该平台共收到投诉3000多件，范围涉及电商、出行、酒旅、食品、电子消费品、视频网站等多行业，其中，90%的投诉已联系处理，50%的投诉得到商家的迅速响应。目前，黑猫投诉的相关话题阅读量已经超过2000万，已成为消费者维权的重要渠道。(韩大鹏)

附董文俊演讲全文：

各位来宾，媒体朋友们，大家下午好，我是新浪媒体的董文俊。我代表微博欢迎大家参加2018微博315线下论坛，每到三月份消费者维权的话题越来越热，会选择在每天的3月14号选择开展维权大会，截止到去年的12月份，已经达到了12亿，作为中国最大的社交媒体平台，微博的用户达到了3.92亿。其中数亿的普通用户和政府媒体企业组成了一个多元高效的平台。社交媒体平台的传播因为独特性，成为了发声的首个平台，成为各个媒体的关注，激发企业回应，解决和思考。我们看到微博上形成消费者维权的方式，在企业多方之间达成了难得的共识，大众微博形成了消费新生态的初衷和动力，在微博上能做到的不只是在发微博曝光，也在尝试推动普通用户的消费问题，精准精准企业，提升服务。今年微博利用产品体系和传播的优势，帮助消费者更有效的对接企业，推动问题的解决。自动微博试运行以来，50%的投诉得到了商家的响应，并赢得了消费者的正向的反应，为消费者提供参考，为消费者提供消费的样本。我们相信微博能做的只是其中一部分，希望用更深的维度建立新的生态，媒体和专家都积极参与，希望企业方、媒体朋友们共同建立一个全新的消费者投诉和服务的平台，衷心构建这样一份机制是共赢、可持续的有效推进，最终以微博之力让世界更美，谢谢大家。