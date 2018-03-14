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微信可以免费提现了？背后的真相是……

微信可以免费提现了？背后的真相是……
2018年03月14日 07:48 人民日报
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　　来源：（微信号：rmrbwx）

　　如今，很多人转账、还钱都习惯转到微信或支付宝账户中，但是这里面的钱提现要收一定比例的手续费。近日网上流传一种说法，说微信可以免费提现了，是真的吗？

　　微信有免费提现大招：官方收款码

　　据腾讯客服信息，截止到2018年12月31日，商户使用“官方收款码”进行收款，可以累加免费提现额度。

　　据悉，微信支付“官方收款码”是微信支付为二维码收款用户提供的专业收款码工具。每天最高1万额度，单笔提现最高500块。

　　注意，这是为二维码收款用户提供的专业收款码工具，而不是所有用户！

　　官方收款码对所有用户开放吗？

　　微信里搜索“收款小账本”小程序，点进小程序；

　　腾讯如果给你开放入口，下方第一张图红框位置，点击“申请官方收款码”；

　　选择样式，0.01元下单申请。

　　需要注意的是，官方收款码并没对所有用户开放。这个码面向小商户开放，也就是说，微信会根据——你的普通收款二维码，使用天数、笔数、金额，考虑要不要给你“官方收款码”资格。

　　近日网上流传一种说法，说可以采用某些办法，让普通个人也可以享受这种原本只面向小商户的待遇。但腾讯专业人员表示，这些所谓的方法不可信，大家不要上当！

　　信用卡溢缴纳实现免费提现，靠谱吗？

　　网上还流传一种说法，可以采用信用卡溢缴纳转账法来规避提现费用。举个例子，你的信用卡里面欠款一共有2500元，你往里面还款3000元，那么这多出来的500元就是溢缴纳，而对大部分银行，溢缴纳取现是不收手续费的。

　　但是，用这个方法，最重要的是你要有一张溢缴款免费的信用卡。这里有一点要注意，并不是所有的银行信用卡都可以免费提取溢缴款的。

　　理财专家提醒，“溢缴款”巧妙使用虽然可以节约一定的手续费，但持卡人需要确定自己卡内的“溢缴款”的数量，如果是“透支取现”，则有可能支付手续费的同时，还要搭上一笔利息。

　　此外，银行对于信用卡溢缴款免费取现的额度也有一定的限制。小编建议你，先打电话给所在银行的客服，询问清楚再进行取现等操作。

　　大家一定要注意！

　　快告诉亲人朋友吧！

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