蚂蚁金服1.85亿美元入股巴基斯坦TMB银行 占股45%

签约现场图

新浪科技讯 3月13日晚间消息，挪威Telenor集团与蚂蚁金服联合宣布达成战略合作伙伴关系。蚂蚁金服将出资1.845亿美元购入前者在巴基斯坦的子公司TMB （Telenor Microfinance Bank）45%股权，并通过分享支付宝的技术和经验，为更多的巴基斯坦用户提供移动支付等数字普惠金融服务。

对于此次合作，巴基斯坦总理沙希德·哈坎·阿巴西评价称，“我们赞赏Telenor集团给巴基斯坦社会和经济发展带来的贡献，同时也赞赏并欢迎蚂蚁金服的决定。我们希望此次合作可以撬动技术和数字支付的力量，给巴基斯坦百姓带来普惠金融服务，创造未来发展的机遇”。

据了解，这是中国金融科技企业首次落子巴基斯坦这一“一带一路”沿线国家。

巴基斯坦人口约2亿，世界银行的数据显示，目前仍有1亿人无法获得基础的金融服务。而作为当地的第一个获得政府认可的小微金融银行，TMB在巴基斯坦有181家分行、76000家代理网点，主要为当地社会中较少权益或没有银行账户的人群提供小额融资和相关金融服务，包括农民、渔民、小商贩以及尚无足够经济基础的年轻人和女性等。

巴基斯坦的3G 和4G 移动网络正在快速发展，当地手机渗透率已经超过70%，其中智能手机用户在30%左右。而早在2009年，TMB就推出了巴基斯坦的第一个手机金融服务平台Easypaisa，能提供转账、水电煤缴费、话费充值等基础性支付服务，以无网点的方式服务着当地2千多万用户。

TMB的母公司Telenor集团（挪威电信）是全球最大的跨国电信运营商之一，其CEO斯格维-布雷克表示，“能引进像支付宝这样强大的合作伙伴，将助力TMB及Easypaisa的可持续发展，为巴基斯坦的数字支付业务设立新标准，建立这一伙伴关系，完全符合Telenor将金融服务放在新兴市场的战略”。

“我们的使命，就是建立一个以技术驱动的开放生态系统，并与全球合作伙伴合作，共同开发和推广移动支付技术及服务，支持未来社会的金融需求，为世界带来更平等的机会。”蚂蚁金服CEO井贤栋表示：“很高兴能与Telenor集团建立这种战略合作伙伴关系，分享支付宝的技术专长，为Easypaisa移动支付平台带来安全透明、低成本、高效率的用户体验，在巴基斯坦为还没有银行账户或者难以触达金融服务的小微群体提供更进一步的移动支付和普惠金融服务。”(王上)