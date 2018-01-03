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华硕投1600万美元在内地成立游戏公司 专注电子竞技

华硕投1600万美元在内地成立游戏公司 专注电子竞技
2018年01月03日 19:31 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月3日晚间消息，华硕日前宣布，最高将投资1600万美元在内地成了一家游戏子公司，专注于电子竞技业务。

　　该游戏子公司将被命名为“华竞文化传媒有限公司”，以职业电子竞技为主要营运项目，并参与电竞产业生态圈的建立及发展，强化与电竞运动爱好者的连结。

　　此外，该游戏子公司将在上海组建一支电子竞技战队“Rogue Warriors”(侠盗勇士)，并参加内地的“英雄联盟职业联赛”。

　　近期，华硕刚刚完成业务重组，如今公司越来越专注于游戏市场。据行业人士预计，华硕此次的改组效益将在今年第二季度显现。

　　当前，华硕的游戏品牌“ROG”旗下拥有10多种不同的产品线，包括笔记本电脑、台式机、主板、显卡、显示器、耳麦、键盘、声卡、麦克风和鼠标等。将来，华硕还计划推出电竞专用椅、服饰及背包等配件。

　　此外，华硕还积极参与全球各种电竞赛事活动，赞助全球知名战队，并与视频流媒体服务Twitch和体育媒体ESPN等合作。

　　华硕CEO沈振来之前曾表示，电竞话题火热，华人区电竞观众人口超过3亿，潜在商机庞大，而华硕的电竞布局不只是销售PC、板卡、显示器和路由器等硬件产品，而是要布建完整的电竞产业链及生态系，建立电竞巨狮的地位。(李明)

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