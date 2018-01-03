218元的iPhone官方电池怎么换？这里有一份实用攻略

本文来自爱范儿。

2017 年 12 月 29 日，苹果就‘降速门’事件向用户道歉，同时公布了一系列的解决方案：

苹果将过了保修期的 iPhone 电池替换费用从 608 元降到 218 元，该计划持续到 2018 年 12 月。 苹果将于 2018 年初发布一项 iOS 更新，让用户可以清楚了解 iPhone 电池的健康状况。

据悉，目前 Apple Store 零售店已经陆续开启了 218 元电池更换服务。接下来，爱范儿就为大家带来苹果官方售后更换电池的具体攻略。

如何判断 iPhone 需不需要换电池？

首先，将 iPhone 升级到 iOS 10.2.1 或以上版本的系统，并打开‘设置’>‘电池’。如果你的 iPhone 电池有问题，就会出现‘iPhone 电池可能需要维修’的提示，此时需要预约才能进行维修。

（iPhone 电池维修提示，图片来源：Apple）

如果你无法确认自己的电池是否存在问题，也可以拨打苹果官方售后电话进行远程诊断，或者在预约之后到店里进行检测。

如何预约电池售后服务？

预约需要到 App Store 上搜索并下载‘Apple 支持’App，在‘获得支持’页面中搜索‘电池问题或故障诊断’，选择‘自行送修’即可。

或者，在苹果官网的‘技术支持’页面搜索‘iPhone 电池和电源维修’，可以找到官方的支持页面，选择‘联系 Apple 支持’进行预约。

预约到 Apple Store 送修时，记得带上身份证，并提前为 iPhone 进行备份。一般来说，更换电池并不会对你的 iPhone 系统造成影响，无须担心换过电池之后 iPhone 会被强制升级到 iOS 11 的问题。

iPhone 换电池要花多长时间？

更换电池时间在 3-4 小时左右，一般来说即日可取。不过，具体时间要视维修点的电池库存情况而定。

iPhone 8 / iPhone X 可以享受本次电池更换服务吗？

在 2018 年 12 月之前，iPhone 6 的后续产品都可以参与本次电池更换计划（无论是否过了保修期），包括 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 等机型，不过要求电池损耗在 20% 以上。

可以通过致电 Apple 支持热线进行远程诊断，报上手机 IMEI 号后，官方会通过技术手段来判断你的 iPhone 是否需要更换电池。

值得一提的是，如果你的 iPhone 之前曾经在非官方渠道更换过电池，或者拆机更换过其他零件，则无法享受 218 元的电池更换服务。

非国行版本的 iPhone 也能享受优惠吗？

根据 Apple 支持人员的答复，除了中国大陆的行货之外，在香港、澳门、台湾购买的 iPhone 也可以在中国大陆享受 218 元更换电池的服务，最好能带上发票之类的购买凭证。

不过，美版、日版、欧版等非中国地区版本，则无法在中国大陆地区享受优惠价格，去 Apple Store 更换电池的话依旧是原价 608 元（当然你也可以去 Apple Store 碰碰运气 ：-P）。

可以到苹果官方授权维修点更换电池吗？费用是多少？

苹果官方的授权维修点同样提供低价更换电池的服务，不过可能需要收取一定的人工费用，会比苹果官方更贵一点。总的来说，还是 Apple Store 最划算。

换完电池之后，iPhone 会变快吗？

虽然电池损耗确实会降低 iPhone 的性能，但并不表示更换完电池之后 iPhone 就会变快，官方也并未对此作出承诺。实际上，对于旧款 iPhone 来说，新系统多少会拖慢其运行速度，而系统重置之后对运行速度会有一定的提升。

因此，在备份完系统、更换过电池之后，抹掉 iPhone 再恢复数据，多少能让 iPhone 运行变得更快一些。

爱范儿也在微博上收集了一些读者反馈，基本上都顺利以实惠的价格更换了电池：

@北美海淘能手：换了，没毛病。 @turned312：手头 6 换了电池，主频恢复正常，卡顿比以前明显好一些了，但和 7 相比还是能感觉到卡。 @兴奋的石头：打电话问授权经销商，说要收取服务费，大概在 70、80 这样。

如果你也觉得手头的旧款 iPhone 运行卡顿，电池不耐用，那么换一块新电池，或许是个不错的解决方案。