“用户最高学历低于高中”拥7亿用户的快手再惹争议

来源：短视频工场

今年，短视频平台遍地开花。然而，随着内容的风口不断在改变方向，短视频平台也在寻求转型，并不只有快手存在焦虑。

为回应平台上备受争议的事件，快手召开了一场媒体沟通会，诚实的回应却难以让大众为之买单——用户学历低，东西很low，平台已经尽到管理责任。

“老铁双击666”的快手一直被贴上“low”的标签。今年，快手开始在品牌升级上发力、寻求转型，想要进军一线城市，但从结果来看，似乎还是道阻且长。

今年，短视频平台遍地开花。然而，随着内容的风口不断在改变方向，短视频平台也在寻求转型，并不只有快手存在焦虑。

快手高管揭开用户画像

12月25日，当所有人都沉浸在圣诞节的气氛中时，快手悄悄召开了一场“媒体沟通会”。本意是公开回应此前备受争议的种种事件，没想到合伙人曾光明的一席话让快手再次站上风口浪尖处。

“快手的大部分用户来自二线以下城市，最高学历低于高中，他们拍的东西在都市精英看起来很low，但是他们并不在精英的判断框架里。”面对外界对快手内容的质疑，曾光明公开了快手的用户画像：二线城市以下、学历低，同时承认了快手用户拍的内容很low。

然而，快手的创始人兼CEO宿华不止一次强调道，快手用户的地域分布结构和中国移动（微博）互联网的人群分布结构基本一致。“从城市的分布上，快手目前是一个均匀分布，用户数最多的城市分别是北上广深。”

这样自相矛盾的说法，无疑是粉碎了快手“优质用户”的梦。那么，面对外界认为平台内容缺失监管的指责，快手如何回应？

“快手的审核是全行业最严格、最到位的。”曾光明称，快手尽到了力所能及的管理责任，并已建立1000人以上审核团队，结合智能识别技术，能实现对所有新上传视频实现先审后发，并屏蔽所有肉眼可识别的违法违规内容。

然而，由于体量大，日活1亿用户、每天有超千万条视频上传的快手，几乎很难及时处理用户上传的内容。场妹发现，目前快手平台上的内容虽然大多还是农村场景，但类型已经更加多样化，包括美妆、美食、舞蹈、萌宠等内容频频出现在首页。

由此可见，快手或许在加大扶持多样化的优质内容，并给予流量倾斜和首页推荐。

但搜索此前一直遭受诟病的“社会摇”、“极限挑战”等内容，虽然不再一味刷下限、博眼球，但依然琳琅满目。

比如账号为“农村 二嘎子”的用户拍摄的搞笑视频，在农村普通的门前、街道上，他和搭档均穿着浮夸、表演卖力。他在平台上拥有近10万粉丝，视频的播放量也几乎都在几十万左右。

快手并没有撕下一直想要撕去的“Low”、“低俗”等标签，或者说这样的烙印很难淡化，在大部分网友眼中，快手依然是底层农村生活的放大镜。

相比之下，同样定位是“原创生活短视频社区”的火山小视频，今年则将发布会开到了农村。这场发布会也被称为史上最“土”的一场发布会，可以看出火山小视频深入农村、挖掘更多农村用户的目的所在。

不仅火山小视频，花椒也把广告“刷”到了农村，似乎也表现出抢夺农村用户群体的战略布局。

当其他平台走向农村时，可以说拥有最多农村用户的快手在2017这一年却试图转型，从农村走向一线城市。

一边升级品牌，一边被指责Low

今年夏天，快手作为战略合作伙伴赞助了《中国新歌声》，除了将平台上的“66位老铁”送到现场之外，快手还一口气拍了40支广告，并投放在《中国新歌声》节目中。

从第六期节目开始，每期节目出现四支不同的广告，每支广告的长度在15秒左右，视频内容为快手用户用不同的方式在各种各样的场景下唱歌。

在建筑工地一边工作一边唱歌的工人、在公交车上戴着耳机看着窗外唱歌的少年、抱着吉他在街上忘我唱歌的女孩......这次的广告片，快手的画风显然变了，显得文艺而温情。可以说，这些广告视频的出现，让人惊讶不已：这还是快手？

实际上，快手今年的品牌动作众多，远不止一个《中国新歌声》。据不完全统计，快手还投放了《吐槽大会》、《奔跑吧》、《新歌声2》、《明日之子》、《脱口秀大会》、《喜剧总动员》、《快乐大本营》等七个综艺节目。

此前，快手方面称所合作的节目都在千万级到亿级范围内。如此疯狂地烧钱上综艺节目，快手看中的是什么？

当邓超、鹿晗等明星用快手app录制短视频，并反复口播“国民短视频应用快手app，记录世界记录你”的时候，你会不会也想要下载这个app一探究竟？答案显然是肯定的，有了明星效应和节目巨大的曝光量，快手在频繁亮相之中，逐步拔高了品牌格调。

如果单从用户下载量的上升速度来看，从今年3月份的4亿到12月份的7亿，快手的品牌宣传动作无疑是起到了效果；但如果从争议不断的事件来看，快手的品牌升级无疑还道阻且长，依然被指责“Low”。

今年6月份，在快手上拥有1643万粉丝、年仅17岁的网红“清柠味的小不点”产下一子，而孩子的父亲同样是快手上的头部网红“王乐乐”。两人为情侣，王乐乐此前也一直在快手上发布女友怀孕的视频。

更不可思议的是，10月份的时候有一位名为“清柠味的小冰妹”也发布了多条疑似怀孕的视频，她只有14岁，宣称“14岁荣升宝妈”。该事件一出，引发一片哗然，有自媒体人直接指责道：这就是快手“生命里最美好的东西”？

随后，快手很快对这些内容进行了处理，目前搜索“00后妈咪”、“00后宝妈”等字眼已经找不到相关内容。但除此之外，还有“快手12岁小网红与16岁师傅睡在一张床上”、“极限永宁”等事件，与大张旗鼓的综艺冠名形成鲜明的对比，意味着快手平台上的内容并没有跟着品牌升级。

一方面是品牌升级和曝光带来的巨大流量，一方面是内容质量依然游走在底层挑战大众认知——受限于用户和内容特点，快手从“农村”到“城市”的转型之路，似乎还没有走通。

短视频平台的转型焦虑

“我们更希望快手是这个世界的一面镜子，照出这个世界最完整和最准确的样子。”宿华曾在接受媒体采访时，认为镜子不太可能只反射出美好，有时候也不得不去面对这个世界和人性中黑暗的部分。

快手的定位是全民短视频平台，而面向的受众也就是宿华认为的“社会平均人”。但或许正如网友直言：“开发方的初衷是美好，只是使用方衍生出太多低俗的东西。”这样的观点恰好也曾光明一致：平台的监管始终有限，只是尽力。

但也有网友认为：“理想再丰满也好，快手的社会责任没有尽到位是事实。作为一个大众的内容平台，快手理应考虑到自己的用户分层，考虑到自身内容给青少年带来的影响。”

所以，在没有解决这样的问题时就一味追求流量，进而寻求转型抢占一线用户，难以获得一线城市用户的认同。这就凸显了平台定位和内容的重要性。

现在的短视频应用可谓五花八门，不乏定位为一线城市用户的应用。比如，以一二线城市为主、年轻人为主力的“抖音”在一开始就抢了快手的蛋糕。

显然，一二线城市用户的消费能力无疑更强，这或许也是快手寻求品牌升级的原因。当品牌的格调提高了，才有可能受到更多广告品牌主的青睐。这就是为何我们可以接受微信朋友圈出现迪奥、奔驰等品牌的广告，而无法想象这些广告会出现在快手上。

宿华在对外接受采访时也说过，目前快手平台有三种变现模式，按重要性程度排序分别为信息流、粉丝头条和直播，并没有品牌广告。然而，体量远远不如快手的抖音已经与多个品牌进行广告合作，而美拍也有“M计划”、“边看边买”等变现方式支撑。

今年3月份完成3.5亿美元D轮投资、目前估值30亿美元的快手，近日也有新的融资传闻。快手的转型焦虑，或许也出于商业化价值的天花板受限——目前的变现能力，显然还不够。

2017年可谓是短视频的元年，短视频平台遍地开花，从全民短视频应用到垂直化应用，应有尽有。然而，随着内容的风口不断在改变方向，短视频平台也在寻求转型，并不只有快手存在焦虑。

当以女性用户为主的美拍开始猛推舞蹈内容，要“引领潮流方向”时；定位“音乐短视频”的抖音也入局直播，推出“尬舞机”玩法......

谁都不清楚最终会走出怎样的局面，毕竟发展迅速的短视频还很年轻。行业人士预测“短视频行业要变天”，而短视频平台们是否都准备好了伞，我们且待观察。