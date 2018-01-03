苹果iPhone X拿下新专利 模仿刘海屏就是侵权

目前手机行业真正的领头羊是苹果才对，iPhone的一举一动都影响着整个行业的发展，而他们又牢牢控制这个整个产业链，所以就连三星在内的一众手机厂商，也只能按照苹果的节奏来创新和发展了（特别是一些新技术、新创新不明朗的时候，苹果的选择基本就是行业的标准了，这才是最可怕的。）。

去年发布的iPhone X，外形变动上非常大，摒弃传统Home键，采用全面屏设计，虽然额头还有一个刘海，但这已经是目前市售手机中最接近100%屏占比形态的全面屏手机了。

不管iPhone X的前刘海有多扎眼，但不可否认这种设计依然会是其他厂商争相模仿的ID，当然有些厂商已经在行动，这对于苹果来说是极为不利的，但现在大招来了。

今天美国专利商标局公布的新专利显示，苹果已经拿到了iPhone X的外形专利，也就说其他厂商如果拿出同样带有刘海的全面屏手机，都是侵犯了苹果的专利，这确实有点狠。

最后要说的是，iPhone X已经显示了苹果未来10年的设计思路，催生整个产业链快速发展后，而让iPhone真正的用上100%屏占比的全面屏手机。