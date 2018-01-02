新浪科技> 互联网> 乐视迷局:一身旧伤问题不断专题 > 正文

贾跃亭妻子甘薇：我将负责贾跃亭在国内的债务问题

贾跃亭妻子甘薇：我将负责贾跃亭在国内的债务问题
2018年01月02日 12:38 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　相关新闻：

　　贾跃亭发函回应北京证监局通告：已委托贾跃民汇报

　　北京证监局责令贾跃亭12月31日前回国履责

　　贾跃亭妻子甘薇回国 称会妥善处理乐视网问题

　　新浪科技讯 1月2日午间消息，今日，贾跃亭妻子发微博，表示受老贾委托，自己将负责贾跃亭在国内的债务问题。

　　另外，甘薇澄清说，老贾减持股票的钱（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票的贷款（质押贷款余额69亿，2014年至今利息支出17.4亿），股权投资约16亿，经营投入约152亿。不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。我将与债务小组全力以赴解决债务问题。

　　今日早些时候，贾跃亭发布了关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函，称已委托贾跃民先生于2017年12月29日下午前往北京证监局进行了当面沟通和汇报。

　　贾跃亭在回应函中表示，“针对债务问题，我会尽责到底！”，为更好地解决上市公司债务问题，已委托甘薇、贾跃民全权代理自己行使上市公司股东权利和履行股东责任。

　　贾跃亭称，虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由个人承担，“但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。”

　　北京证监局12月25日发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

　　12月31日，贾跃亭妻子甘薇发布微博，写道“2017最后一天，使命归来。2018新年伊始，任重道远……”，定位北京首都国际机场T3航站楼，表示其本人已经回国。并在回复网友评论时表示，会妥善处理好乐视网问题。乐视方面向新浪科技表示，此次回国的仅甘薇一人，贾跃亭还未回国。(宵寒)

我要反馈
相关专题： 乐视迷局:一身旧伤问题不断
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有