贾跃亭妻子甘薇：我将负责贾跃亭在国内的债务问题

相关新闻：

贾跃亭发函回应北京证监局通告：已委托贾跃民汇报

北京证监局责令贾跃亭12月31日前回国履责

贾跃亭妻子甘薇回国 称会妥善处理乐视网问题

新浪科技讯 1月2日午间消息，今日，贾跃亭妻子发微博，表示受老贾委托，自己将负责贾跃亭在国内的债务问题。

另外，甘薇澄清说，老贾减持股票的钱（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票的贷款（质押贷款余额69亿，2014年至今利息支出17.4亿），股权投资约16亿，经营投入约152亿。不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。我将与债务小组全力以赴解决债务问题。

今日早些时候，贾跃亭发布了关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函，称已委托贾跃民先生于2017年12月29日下午前往北京证监局进行了当面沟通和汇报。

贾跃亭在回应函中表示，“针对债务问题，我会尽责到底！”，为更好地解决上市公司债务问题，已委托甘薇、贾跃民全权代理自己行使上市公司股东权利和履行股东责任。

贾跃亭称，虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由个人承担，“但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。”

北京证监局12月25日发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

12月31日，贾跃亭妻子甘薇发布微博，写道“2017最后一天，使命归来。2018新年伊始，任重道远……”，定位北京首都国际机场T3航站楼，表示其本人已经回国。并在回复网友评论时表示，会妥善处理好乐视网问题。乐视方面向新浪科技表示，此次回国的仅甘薇一人，贾跃亭还未回国。(宵寒)