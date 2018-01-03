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评论：今日头条低俗背后是流量变现利益链

评论：今日头条低俗背后是流量变现利益链
2018年01月03日 03:22 证券时报
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　　原标题：今日头条低俗的背后是流量变现利益链

　　【凌波微言】

　　更该正视的，是内容平台、直播平台、视频平台，不应被资本无度裹挟。

　　朱邦凌

　　假期里，今日头条被约谈整改，让习惯了靠这一手机客户端打发时间的网民很不习惯。今日头条持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，与网民们“今日头条越来越污了”的观感也很一致。

　　资本不断加持下的今日头条们低俗的背后，是流量变现争夺战，是内容分发平台对“算法推荐”的执迷，是自诩为科技公司的今日头条们“不干预用户兴趣”、“只做新闻搬运工”等淡化新闻价值观的结果，归根到底是各路资本在流量、内容变现背后的利益链。

　　如今，各大互联网巨头纷纷布局内容平台，在图文、语音、短视频内容上激烈争夺，对原创内容创作者推出重磅赋能政策。目前的内容分发平台形成头条号、大鱼号、企鹅号三国鼎立局面。企鹅号推出了助力内容产业升级的“百亿计划”，今日头条创作者大会上宣布推出“千人百万粉计划”，阿里旗下内容创作平台大鱼号也宣布在去年投入20亿基础上升级大鱼计划。

　　内容平台被如此重视，是因为内容入口成为互联网进入下半场竞争的关键。因此，内容分发平台不断获得各路资本加持。据悉，今日头条正以300亿美元或更高的估值寻求融资，目前已经开始与一些投资者进行接触。虽然头条并未确认上一轮融资情况，但公开信息显示公司已经完成红杉资本等多轮融资。以头条预计的最新估值计算，在美国知名创投研究机构CB Insights出具的最新独角兽排行榜中，头条将与美团点评并列全球第四。今日头条明年广告收入目标冲500亿保300亿，实现三级跳。然而，头条APP并不是稳坐钓鱼台，流量正在被竞争者蚕食。这种局面之下，必然要想办法拓展流量来源，以吸引广告主。

　　五年时间发展成估值300亿美元的独角兽，缘何还持续传播色情低俗信息呢？从表面上看，这个锅得“算法推荐”来背。正是在算法推荐的引导下，内容平台的自媒体作者为了可以变现的流量，不惜大搞“标题党”、“花边新闻”，将大量低俗内容以耸人听闻的方式进行传播。这实际上形成了内容平台、自媒体作者、受众三者之间的恶性循环，而其媒介就是“算法推荐”，受众需求最终成为了低俗内容的挡箭牌和托词。

　　实际上，今日头条低俗化的锅，不应由算法推荐这个机器人来背。其创始人张一鸣说的很直白：“媒体是有价值观的，但今日头条不是媒体，我们更关注信息的吞吐量和信息的多元。我不能准确判断这个好还是坏，是高雅还是庸俗”。那么，算法推荐有没有价值观？算法推荐归根到底是人和人的利益在背后操纵。吞吐量就是流量，在流量变现的时代，它就是资本流向的路引。为了可以变现的流量，信息多元成为了放纵低俗的借口。

　　追逐流量下对低俗内容的放纵，不只今日头条，众多的互联网自媒体平台、直播平台都不同程度存在，甚至已经成为潜规则。此前，央视曝光了今日头条等客户端不定期向用户推送“艳俗”直播平台。“火山直播”平台借助今日头条的推送优势，每天吸引大量用户的点击和关注，其中一些低俗的直播内容也被广泛传播。从已有平台的业绩数据来看，直播业务的吸金能力不容小觑。宣亚国际发布的对映客的资产购买报告书曝光了直播行业的高利润。2016年映客收入43.38亿元，净利润达到4.8亿元，而今年一季度的净利润就达到了2.4亿元。

　　内容平台对流量的追逐，甚至发展到流量劫持的程度。前一阶段，今日头条与凤凰新闻之间的流量劫持纷争闹得沸沸扬扬，乌烟瘴气，双方互诉对方劫持流量。比之更甚，影视剧流量造假已经变成娱乐圈一个公开的秘密了。一部剧动辄超百亿的播放量、点击率，很多都是刷出来的流量，背后暗藏一条庞大的利益链条。

　　对今日头条们低俗内容进行整改是必要的，但更该正视的，是内容平台、直播平台、视频平台，不应被资本无度裹挟。

　　（作者系资本市场研究人士）

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