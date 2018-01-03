新浪科技> 互联网 > 正文

甘薇再发声明：代贾跃亭向大家道歉 将负责债务问题

甘薇再发声明：代贾跃亭向大家道歉 将负责债务问题
2018年01月03日 07:14 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　相关新闻：

　　贾跃亭发函回应北京证监局通告：已委托贾跃民汇报

　　贾跃亭妻子甘薇回国 称会妥善处理乐视网问题

　　新浪科技讯 1月3日早间消息，今日凌晨，贾跃亭妻子甘薇凌晨再发长微博，对乐视的债务、贾跃亭回国等问题进行回应。她表示，将接受贾跃亭委托，负责国内的债务问题，并代贾跃亭向大家道歉。

　　甘薇微博中称，贾跃亭为了乐视体系公司的快速发展，将减持股票获得的资金（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票获得的贷款（质押贷款余额69亿，自2014年至今利息支出17.4亿），全部投入到了乐视体系公司。其中，股权投资约16亿，经营性投入约152亿。资金不仅没有用于个人及家庭使用，老贾个人还替公司担保了100多亿债务，导致个人及家庭负债累累。目前，非上市公司资产和老贾个人及家庭所有资产都被冻结，家里仅有的两套房产也已被法院司法冻结。

　　甘薇微博称，7月4日，乐视资产被某银行超20倍冻结，随后引发诸多金融机构集中挤兑，停止授信并提前追收贷款，全部资产被司法冻结，导致公司经营性流动资金全部枯竭。非上市公司生产经营戛然而止，彻底休克，全面停顿，10000余名员工被迫解散，公司仅仅只能做的一件事情就是靠出售资产还债。

　　甘薇称，2014年贾跃亭从美国考察了特斯拉后，决定做汽车。甘薇称，贾跃亭是一个有梦想的人。今天，贾跃亭阶段性创业失败，很大的问题是他有超越常人的梦想，不断地挑战自我、挑战极限，结果挑战过度。

　　甘薇同时呼吁，希望股民、媒体、政府、社会能够给他些时间和空间。希望大家都能中立、客观地去看待问题。她表示，未来的会将最新的债务解决情况及时通过微博发布。

　　2017年12月25日，北京证监局发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国。

　　2018年1月2日，贾跃亭发布关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函，称已委托贾跃民先生于2017年12月29日下午前往北京证监局进行了当面沟通和汇报。

　　随后，贾跃亭妻子甘薇发微博，表示受老贾委托，自己将负责贾跃亭在国内的债务问题。（雪晖）

　　以下为甘薇微博原文：

　　一夜未眠。

　　乐视网成立13年来，老贾一直不允许我参与公司的任何事务。而我个人的规划本来是相夫教子，做个好妻子、好母亲，再做点自己喜欢的事儿。现在风暴来临，且一时难散，但现在我必须站出来，与老贾一起责任。我接受老贾委托，负责国内的债务问题，虽重任在肩，但我将全力以赴。

　　对乐视体系公司债务危机引发的影响，给社会、政府、投资人、股民、供应商、员工都带来了巨大负面影响和损失，我代老贾向大家致以诚挚的歉意。

　　昨天，老贾回应函发出后，收到了很多乐迷对老贾的支持和鼓励，也有很多人的非议和断章取义地嘲讽。这一切，让我百感交集。

　　一直以来，外界不少媒体散布各种老贾个人减持股票用于私用的消息，而老贾一直也没对外解释，在社会上形成了巨大误解。现在澄清一下，老贾为了乐视体系公司的快速发展，将减持股票获得的资金（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票获得的贷款（质押贷款余额69亿，自2014年至今利息支出17.4亿），全部投入到了乐视体系公司。其中，股权投资约16亿，经营性投入约152亿。资金不仅没有用于个人及家庭使用，老贾个人还替公司担保了100多亿债务，导致个人及家庭负债累累。目前，非上市公司资产和老贾个人及家庭所有资产都被冻结，家里仅有的两套房产也已被法院司法冻结。

　　2017年7月1日，我还是跟往常一样，给老贾准备好去美国开会两周的行李。7月4日，乐视资产被某银行超20倍冻结，随后引发诸多金融机构集中挤兑，停止授信并提前追收贷款，全部资产被司法冻结，导致公司经营性流动资金全部枯竭。非上市公司生产经营戛然而止，彻底休克，全面停顿，10000余名员工被迫解散，公司仅仅只能做的一件事情就是靠出售资产还债。

　　7月6日，因银行挤兑事件，老贾为了让乐视上市公司不受到影响，保全自己的“孩子”，辞去董事长的职务，将公司交给孙总，老贾相信孙总可以妥善解决好上市公司问题，也相信孙总可以经营好上市公司。

　　从7月事情发生以来，老贾迅速成立了债务处理小组，他一直在处理金融机构贷款、上市公司和非上市公司一系列供应商的欠款问题……，我们原本想用非上市体系近300亿的资产来解决债务问题，但是所有资产被司法冻结，让整个情况陷入了死循环！

　　危机发生后，铺天盖地的负面新闻跟暴风雪般的袭击而来……原本去美国开例会却被说成了“卷钱跑路”、“庞氏骗局”……，天天的恶意的负面新闻有预谋的狂轰滥炸，我婆婆、老贾妈妈天天看新闻，老人患上了严重的抑郁症，不吃饭，不睡觉，姐姐一夜白发……

　　这半年来，只要沾上乐视和贾跃亭这几个字，就会成为头条新闻。很多不实的新闻消息来源都是，据“知情人士透露”，据“乐视高管透露”…这些知情人士和高管的身份真实性谁来核对，内容的真实性谁来核对？

　　那些能够博眼球，增点击率的，不管真实与否，大家宁愿相信这一切都是真的……而关于乐视网和贾跃亭曾经所做出的贡献与价值，早已被抛在了九霄云外。

　　正如朋友圈中一篇文章[担心贾跃亭被舆论“淹死”]所说：

　　“每隔一段时间，这种莫名其妙且带着杀气的舆论就会冒出来，导致我这个从来不关注贾跃亭的人也要关注一下。贾跃亭作为商人，的确存在缺陷，现在也非常被动；但是，一些“舆论打手”也令人不耻。”

　　“贾跃亭对舆论太外行，应对太疲软。一波又一波，为何如此泛滥？担心他最终被舆论淹死。”

　　事实就是这样，文章说的正是我最心痛的一点。心痛的是媒体把老贾妖魔化，大家都一边倒的带着有色眼镜来看待贾跃亭和乐视……

　　这几年一直有竞争对手无止境的黑乐视，某友商更是扬言要“搞死乐视，搞死老贾”。我曾经给老贾说过要对舆论重视和反击……而老贾总给我说：“与其把精力花在这些下三滥的黑人手法上，不如把自己产品做好，用事实才是最好的回击”！我也宽慰自己，狗咬你一口，难道你还要去咬狗一口吗？但是老贾你想过没有，一群有阴谋的疯狗群攻你的时候，是会致命的……

　　2004年做乐视网的时候，很多人嘲笑我们是傻子，大家都在看免费盗版的时候，而我们却花几十万的版权费去购买影视版权，推动了版权保护的进程。现在视频网站的崛起证明当时决定是对的。

　　2011年，一个做视频网站的老贾，说要做电视，要把内容和硬件结合起来。这消息出来后遭到了传统电视机企业的抵制和质疑，结果我们做到了。我们改变了传统的电视行业，引领了互联网电视模式，超越了国内外很多的知名电视品牌！我们做出了全世界领先的互联网智能电视。今天，很多互联网公司都在模仿我们，但至今还未超越。

　　2014年，我记得雾霾特别严重，最严重的时候几乎看不见100米外的景物。

　　也正是那年，老贾从美国考察了特斯拉后，告诉我决定做汽车！老贾当时查出来患有胸腺瘤并且伴有病变的可能性。手术结束，医生告诉我，做好恶性肿瘤的心理准备……术后当天晚上，老贾疼的失眠，他躺在病床上，我坐在他的病床边聊了一夜！

　　我担心他的身体和压力坚决反对做汽车，他忍着疼痛告诉我“你现在怀着宝宝，你不想看着未来我们的孩子生活在这么严重恶劣的环境下吧”。

　　“可是，特斯拉都经历过几次差点破产，创始人也被大家耻笑，特斯拉是经历了多少磨难才成功了的？万一我们失败了怎么办，我们将一无所有。今天的手术病理结果还没有出来，万一有什么，你让我和未出生的孩子怎么过？”

　　老贾说：“人活在世界上的长短不重要，重要的是在这个世界上给社会留下的价值，我们中国人也能造出世界顶级的汽车，这是我们的民族产品，多么值得骄傲呀……即使我们失败了，最起码走出了第一步，后面的企业不会走我们的弯路”。

　　听完这句话，我沉默了很久，顿时觉得在他面前，我的私心和小爱都显得那么的渺小。是的，他说服了我，我支持了他做汽车！

　　从那时候起我一直没有去过美国，每次都是从他口里的描述才知道电动汽车公司那些顶尖的技术……，这次美国之行，除了带着债务小组和老贾开会商量公司债务处理的问题外，我去看了汽车，体验了FF 91，坐在极速行驶的车里，他们介绍现在汽车的情况，我热泪盈眶……

　　贾跃亭到底是创业失败，还是所谓的庞氏骗局、PPT公司？谁希望变成失信人，谁又愿意被说成老赖，有家不能回，谁不想自己的父母和孩子呢，两岁多的女儿天天给爸爸打电话说“爸爸，我想你！爸爸，我很乖的。你好好做车，早点回来带我去看白雪公主。”而一岁多的儿子连爸爸都不认识，老贾和儿子视频聊天时说叫“爸爸”，儿子推开手机“不要，不要。”老贾眼眶都红了。

　　老贾是一个有梦想的人，原本可以选择一条比较舒适的生活和轨迹创业，但却选择了一条艰难无比的道路创业，为了事业义无反顾。这是老贾的优点，也是他的缺点。今天，老贾阶段性创业失败，很大的问题是他有超越常人的梦想，不断地挑战自我、挑战极限，结果挑战过度。

　　这一次的创业失败，是因为同一时间做的事情太多、管理能力没有及时跟上，导致资金链断裂……虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由老贾个人承担，但是出于对上市公司的情感和责任，老贾自愿个人全部承担，并拿出一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。

　　希望股民、媒体、政府、社会能够给他些时间和空间！希望大家都能中立、客观地去看待问题。

　　最近又看了遍老电影《搜索》，深有体会，让我看到网络暴力的可怕，想要逃离这个复杂的网络，逃离这个语言可以害死人的地方，心里感到难以释怀的愤懑抑郁，人们不顾事实真相的评论抨击，以及部分媒体追求热点和看点而不负责任、不求真相的报道，想到如今的网络，如今的言论，如今的社会，墙倒众人推，把老贾视为过街老鼠，感到心寒与无奈。

　　还是老贾那句话，他会负责到底，我们会负责到底。希望能够得到大家的宽容和理解！

　　未来的时间，我会将最新的债务解决情况，及时通过我的微博发布。

　　再次感谢长期以来支持老贾的乐迷们，感谢大家…

　　1月3日晨 北京

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有