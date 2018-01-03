原标题：紧急！查看支付宝年度账单前，请先看看这个

来源：中国消费者报

今天早上起

不少消费者都在朋友圈

晒自己的支付宝账单和年度关键词

到了下午，更是刷了屏

但是

很多人可能没有发现

你可能不知不觉又签了一个

“服务协议”

岳成律师事务所合伙人岳屾山在微博上曝出一段话：

岳屾山说的事实，可以从上图中看出来，而且选项已经默认选好。

据岳屾山介绍，这个账单的查看和《芝麻服务协议》没有关联性，所以你选择取消同意，依然能够看到年度账单。但如果你没注意到，就会直接同意这个协议，允许支付宝收集你的信息包括在第三方保存的信息。

怎么样小伙伴们，有没有感觉到深深的“套路”？不管你的年度关键词是才华、是潮，是远方，还是温暖、小确幸，你都不能幸免。

岳屾山律师说，根据《消费者权益保护法》，消费者有选择权，而不是商家替消费者选择。“或许“芝麻”会说，你可以选择不同意，可是“芝麻”你偷偷摸摸的帮我选好了“同意”，还那么小的字，稍不留神就漏掉了，唬谁呢？”

显然，这个“坑”很多人并不知道，你也许会好奇地又打开支付宝账单看一遍协议，对不起，你再次刷的时候，是看不见这个协议的。

我们看下一下，协议都有哪几个要点：（就像协议里写的：您需要特别关注和充分理解黑体字的内容）

1、你使用服务就等于接受协议

2、根据协议，他们可以直接向第三方提供您的相关信息。

3、根据协议，可以将您的全部信息进行分析并推送给合作机构，还有，有权不支持您撤销第三方的信息查询授权

4、哪怕是服务终止后，他们仍可继续保留你的信息和数据

5、当然，他们是免责的。当提供给第三方信息产生不良后果时，也是一样不用担责

6、不用找你反复确认，产生的风险，也由你自己担着

看到岳屾山律师微博的小伙伴们，已经开始不淡定了。

岳屾山在微博中说，根据《互联网交易管理办法》的规定，经营者应当采用显著的方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的条款。同时对于信息收集，该规定要求经营者需要明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。而“芝麻”这个根本不给你了解条款的机会，直接让你默认同意，稍不注意就进坑了。

这个坑，还是连环坑，有网友见招拆招，还能发现其他惊喜，如发现华夏信用卡授权、浦发银行授权。

年初了，不仅仅是支付宝账单，市面上还有各种购物APP的账单，现在，你是不是有种“坑”太多的感觉？赶紧去看一眼吧！