贾跃亭委托妻子还债 律师:甘薇只可代理民事行为

甘薇：望社会给贾跃亭一些时间

法制晚报讯（记者 张蕊） 2018年的第一个工作日，贾跃亭在其个人微信公众号和个人微博上发布了关于《北京证监局关于责令贾跃亭回国履责的通告》的回应函。

在回应函中，贾跃亭称，2017年12月29日，他已经委托哥哥贾跃民前往北京市证监局进行了沟通和汇报。他强调，“美国FF公司融资已经取得重大进展，目前有好多工作需要我来推动，保障电动汽车FF 91量产销售和按时交付”。回应函中，贾跃亭称，已委托妻子甘薇、哥哥贾跃民代其处置资产还债。

今晨5时54分，贾跃亭妻子甘薇发布长微博《一位妻子的内心独白》，对乐视的债务、贾跃亭为何要扩张乐视生态等问题进行了一一回应，言辞恳切。甘薇表示，接受贾跃亭委托，负责国内的债务问题；并代贾跃亭向大家致以诚挚的歉意。她希望股民、媒体、政府、社会能够给贾跃亭些时间和空间！希望大家都能中立、客观地去看待问题。

2017年12月25日晚间，北京市证监局发布了《关于责令贾跃亭回国履责的通告》。通告称“贾跃亭控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益”。通告中，北京证监局还给出了时间表，要求贾跃亭2017年12月31日前务必回国。

事件回顾

“贾布斯”被列失信执行人名单

2010年8月，乐视网正式在创业板上市。上市之后就颇受关注的乐视，一路高歌猛进，顶峰时，市值曾超过1500亿元。这不仅令乐视被誉为“创业板第一股”，它还当之无愧地成为了创业板的龙头股，涨跌均能够影响到创业板的指数。但如今，乐视却同时被深证成指、深证100指数、创业板指这三大指数“踢出门外”。

从再次停牌至今，已经过去快8个月了，如今乐视的股价仅为15.33元。而曾被称为“贾布斯”的贾跃亭也被法院列入失信执行人名单。其所持有的乐视控股、乐视致新、乐视网等众多股权被冻结，欠下了诸多的债务尚未偿还。

根据各家机构对乐视网股价的最新估算，中邮基金、易方达基金与嘉实基金对乐视股价的估值都不足4元/股。

公开回应

一定竭尽全力解决债务问题

在此次的回应函中，贾跃亭称，很愧疚和自责，因为“乐视体系公司债务危机引发的影响，给社会、政府、投资人、股民、供应商、员工都带来了巨大负面影响和损失”。在致以诚挚的歉意的基础上，贾跃亭称，一定竭尽全力解决债务问题，想尽一切办法弥补造成的负面影响和损失。

在这封回应函中，贾跃亭直言，2016年下半年开始，因乐视体系公司在同一时间布局产业过多，公司管理能力没有及时跟上，导致公司经营情况恶化，从移动手机业务资金链断裂开始，问题持续发酵并不断扩大。

让贾跃亭颇为不满的是，“2017年7月，某银行机构仅仅因为逾期两周未支付3000余万贷款利息（贷款余额12亿），超倍冻结乐视非上市公司资产和我个人资产合计261.62亿元，引发诸多金融机构集中挤兑停止授信并提前追收贷款，绝大多数资产被司法冻结。非上市公司生产经营戛然而止，彻底休克，全面停顿，10000余名员工被迫解散，公司仅仅能做的一件事情就是靠出售资产还债”。

回应函中，贾跃亭的态度很明确，将积极与上市公司充分讨论沟通，提出明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题，切实履行好上市公司股东责任。

其还称，为更好地解决上市公司债务问题，已委托甘薇女士、贾跃民先生全权代理行使上市公司股东权利和履行股东责任。包括资产处置等相关工作，也由甘薇女士、贾跃民先生全权负责处理。“我会竭尽全力清偿债务和消除影响，配合上市公司解决债务问题，稳妥处置上市公司风险，切实保护投资者合法权益。”

贾跃亭发布回应函后数分钟，甘薇也发布了一则微博，在这则微博中，甘薇称，“老贾减持股票的钱（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票的贷款（质押贷款余额69亿，2014年至今利息支出17.4亿），股权投资约16亿，经营投入约152亿。不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。我将与债务小组全力以赴解决债务问题。”

当日晚间，乐视网发布公告称，公司存在大量非上市体系关联方对公司的债务，直接导致公司对上游供应商形成大量欠款无法支付，出现大量债务违约和诉讼情形，危及公司信用体系，现金流极度紧张，日常经营出现问题。

乐视网还表示，公司一直持续推动与非上市体系的债务问题处理，以解决公司目前面临的资金问题，恢复公司正常经营。但截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。公司将继续全力推动贾跃亭及非上市体系关联方债务问题的实质解决，后续相关信息请以公司公告为准。

律师看法

甘薇只可代理民事行为

2017年12月25日晚间，北京市证监局发布了《关于责令贾跃亭回国履责的通告》。《通告》责令贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

《通告》要求贾跃亭2017年12月31日前务必回国。

2017年的最后一天，贾跃亭没有回来。从美国回来的是他的妻子甘薇。

“基于双方的婚姻关系，甘薇对于部分事宜的处理是可以进行的，或者说可以承担一部分解释性的工作。”易居研究院智库中心研究总监严跃进对此认为。

而在北京市盈科律师事务所高级合伙人李曙衢看来，如果甘薇和贾跃民欲代替贾跃亭处理相关事宜，首先应取得贾跃亭的授权。获得授权后，两人可以代理贾跃亭行使上市公司股东权利以及履行股东责任，负责处理贾跃亭在国内的债务问题。

李曙衢说，根据我国法律的相关规定，民事行为一般都可以代理。“甘薇和贾跃民代理贾跃亭处理相关事宜是基于民事代理行为，但相关法律责任应由贾跃亭自行承担，贾跃民和甘薇并不是责任主体。”

承诺未兑现

只是民事违约并不违法

业内有人分析称，贾跃亭被监管层关注缘于其给上市公司无息借款的承诺没有履行。2015年5月26日，乐视网公告称贾跃亭计划半年内减持不超过乐视网总股本8%的股份，约1.48亿股。同期，贾跃亭作出承诺，将减持乐视网股票所得资金全部借给上市公司作为运营资金使用，免收利息。2014年12月，贾跃亭姐姐贾跃芳亦承诺将减持乐视网股票所得资金全部借给上市公司作为运营资金使用，免收利息。但从乐视网披露的公告来看，贾跃亭姐弟最终未能兑现给上市公司无息借款的承诺。

李曙衢认为，贾跃亭和贾跃芳的承诺最终没有实现，构成的是一种民事的违约行为，并不构成违法，但如果承诺中有违约责任的规定，其未履行承诺要承担相应的违约责任。

严跃进认为，纵观乐视整件事情，关键就是要处理好债权人的各类问题，积极出面沟通，而对于甘薇要代表贾跃亭处理相关事宜的问题，“即便不是夫妻关系，类似出面协调本身也是值得肯定的。”他说，“关键是要对当前部分外界质疑的事情有一个答复。”