芝麻信用被质疑窥探隐私 支付宝账单的小字你看到吗

原标题：你在看支付宝账单，芝麻信用也许在看你的隐私

今日，蚂蚁金服旗下支付宝2017年全民账单走心文案刷屏朋友圈：“时间总是偷偷流逝，打开账单，这一年是不是过得不太一样。”打开账单，个人2017年网购总支出、比去年多花多少钱、总出行次数、选择何种出行方式、线下支付次数、爱逛哪家店、全年总消费额、芝麻分等等信息，事无巨细地呈现在用户面前。

然而，在这样体贴的关怀之外，账单首页的一行小字却引发了来自法律人士的质疑。

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我“同意”了吗？

芝麻信用也许在窥望你我的隐私

新浪【法问】发现，在2017支付宝年账单首页入口处，有一行特别不起眼的小字：“我同意《芝麻服务协议》”，不但字特别小，而且已经帮你选择好“同意”了。

点击该协议后显示，该协议是芝麻信用管理有限公司和用户双方为明确服务内容及双方权利义务等内容而签订的。

《芝麻服务协议》服务规则中显示，“您同意我们向第三方收集并在适用的法律法规许可内向信息使用者依法提供这些信息时，您已经充分理解并知晓该等信息被提供和使用的风险。这些风险包括但不限于：纳入这些信息对您的信用评级（评分）、信用报告等结果可能产生的不利影响，该等信息被本公司依法提供给第三方后被他人不当利用的风险，因您的信用状况较好而造成您被第三方向您推销产品或服务等打扰的风险。”

也就是说，如果你没有看到该处有此协议而直接打开账单，或者是一时疏忽忘记取消默认设置，芝麻信用便默认你同意其向第三方收集并向信息使用者提供这些信息、已经充分理解并知晓这些信息被提供和使用的风险，包括被提供给第三方后被他人不当利用的风险、被第三方推销产品或服务等打扰等风险。

对此，岳成律师事务所合伙人岳屾山律师对新浪【法问】表示，这个账单的查看和《芝麻服务协议》没有关联性，所以你选择取消同意，依然能够看到年度账单。但如果你没注意到，就会直接同意这个协议，允许支付宝收集你的信息包括在第三方保存的信息。

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芝麻信用提示被指不明显

律师：用户稍不注意就进坑

新浪【法问】发现，当按照芝麻信用默认的操作流程打开账单时，除了线上线下消费、其他等消费项目外，下方还会出现2017年度在支付宝内的理财收益和转账情况，信用板块会展示“芝麻分”。而当查看取消默认勾选“我同意《芝麻服务协议》”之后，年账单照样可以打开，但信用和理财收益不会出现在账单中。

但是，如果第一次打开账单时是按照芝麻信用勾选“我同意《芝麻服务协议》”的默认操作，再次进入之后则不会显示此选项。通过查找此年账单中的其他入口，新浪【法问】并没有查到如何取消此次协议。如何终止此次服务，协议中没有体现，也没有途径。

通过在支付宝“我的”—“芝麻信用”—“信用管理”—“授权管理”解除授权支付宝、花呗等全部授权后，再进入上述年账单中时，仍然没有出现勾选“我同意《芝麻服务协议》”的选项，且芝麻分仍然可以查看。

岳屾山律师表示，在此类协议中，用户授权之后应当随时可撤销，即用户同意了之后也有权随时不同意。并且，在用户取消同意次协议之后，芝麻信用应当停止收集在协议中提到的用户信息。

按照芝麻信用勾选“我同意《芝麻服务协议》”默认操作后第二次进入时界面和解除授权后截图

岳屾山律师认为，“根据《消费者权益保护法》，消费者有选择权，而不是商家替消费者选择。或许‘芝麻’会说，你可以选择不同意，可是‘芝麻’你偷偷摸摸的帮我选好了“同意”，还那么小的字，稍不留神就漏掉了，唬谁呢？”

根据《互联网交易管理办法》的规定，经营者应当采用显著的方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的条款。同时对于信息收集，该规定要求经营者需要明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。

“而’芝麻’这个根本不给你了解条款的机会，直接让你默认同意，稍不注意就进坑了。”他进一步补充，芝麻信用此举“不利于消费者正确恰当使用自己的选择权。如果芝麻信用方以‘用户可以选择不同意’此协议的签订，则应当将此选项以显著方式提醒消费者。”

据支付宝账单中显示，年度账单统计的是用户支付宝账在2017年1月1日-12月31日的全年数据。展示的全年总消费金额包含的场景为：线上消费、线下消费（支付宝、口碑、国际档棉服、收钱码、扫码转账）、水电煤缴费、手机充值、其他（红包、代付、亲密付、打赏、AA付款、群内一对多转账、人传人悬赏金、我要收款、公益）的消费金额之和。其中，用户已自行删除了的账单不再统计范围内。

附：《芝麻服务协议》协议内容截图如下