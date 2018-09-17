苹果拿下全球手机62%利润：华为OV小米逼iPhone更贵

苹果9月13日发布的三款新iPhone价格再创新高，史上首次破万。其中，最贵的的iPhone XS Max 512GB甚至卖到了12799元，最便宜的iPhone XR 64GB也要6499元。对于苹果来说，相比市场份额，追求更高的利润显然来得更重要。

日前，市场调研机构Counterpoint发布了2018年全球智能手机品牌的利润分布情况。数据显示，第二季度全球手机利润同比增长4%，Counterpoint认为这主要归功于中国手机品牌，其合计利润首次超过20亿美元，占手机利润的近五分之一。

Counterpoint表示，中国品牌的旗舰机十分积极，价格也进入了更高的等级，尤其是OPPO Find X、vivo NEX以及华为P20 Pro为代表的产品。

当然，苹果依然是全球最赚钱的智能手机品牌，iPhone X帮助苹果在第二季度获得了明显更高的手机均价（ASP）。数据显示，苹果Q2吃下了62%的利润，其次是三星（17%）。中国手机品牌利润排名依次为华为（8%）、OPPO（5%）、vivo（4%）和小米（3%）。

值得一提的是，剩余1%利润被600多个手机品牌瓜分，这也就意味着，绝大多数手机品牌处于亏损状态。

在利润增幅方面，2018年第二季度，小米（747％），华为（107％），vivo（24％）和OPPO（23％）是手机利润增长最快的智能手机品牌。