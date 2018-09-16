中国科大建校60周年 校友马东敏以个人名义捐赠1亿元

包信和校长代表中国科大向马东敏表示欢迎

新浪科技讯 9月16日下午消息，中国科大少年班85级校友、百度董事长特别助理马东敏今日以个人名义向中国科技大学捐赠人民币1亿元，并宣布成立“蔷薇科大发展基金”，重点用于少年班人才培养，及母校学科建设，人才发展等。

近日恰逢中国科技大学建校六十周年，同时也是科大少年班成立四十周年。马东敏此次捐款，是中国科大创校以来获得的金额最大的单笔个人捐赠。中国科大包信和校长向马东敏捐赠表示感谢。

马东敏在发言中表达了对母校的感恩和难忘之情，她称，自己一直感怀自己生长在一个幸运的年代，生逢其时。“1978年国家批准‘少年班’，与中国改革开放40年同岁。那时起，更多的教育机会出现在了我们面前，给了我们掌握自己命运的机会，我在中国科大度过了人生中最美好的青春年华，让我收获了一生中最宝贵的知识财富。”

谈到此次成立的“蔷薇科大发展基金”，马东敏坦露：“蔷薇是我最喜欢的一种植物，向阳而生且生命力顽强。它寓意旺盛的活力和希望。我们也要在这个极速变化的世界中为年轻人创造更多的机会，帮助年轻人提升自己的创造竞争力。”

马东敏还谈到科技创新对国家发展和造福人类的重要性，她表示，作为新时代的科学企业家，不仅要重视研发投入、支持前沿技术创新，更要有能力和魄力不断推动新技术的落地和应用，让国家和人民真正享用技术带来的福泽。

建校60年来，中国科大十分看重人才的培养。马东敏提到，中国科大的同学们坚持科学精神，在众多前沿学科领域向更广阔、更深层次延伸，成为推动科技进步、社会发展的中坚力量。

最后，校党委副书记蒋一与马东敏共同签署了捐赠协议。包信和校长代表学校接受捐赠并向马东敏颁发捐赠证书，回赠了学校纪念品。

出生于安徽合肥的马东敏，15岁考入中国科大少年班。20岁赴美留学，获生物化学和分子生物学博士学位。1995年，马东敏与同在美国留学的李彦宏相识，并于当年结婚，5年后参与了百度公司的创立。

今年4月28日，为庆祝北大建校120周年，马东敏曾与李彦宏一起到北京大学，进行捐赠。当时，李彦宏夫妇宣布将与百度公司一起，向北京大学捐赠6.6亿人民币（含部分等值资产），联合成立“北大百度基金”，用于支持北大领先的学科。