郭明錤：虽然手机表现一般 但Watch Series4表现亮眼

苹果iPhone的售价一直在水涨船高，这也是苹果公司的一个策略，据之前分析师的分析，苹果公司的高售价并不会影响其总营收。2017年发布的iPhone X，截止到2018年8月，销量6300万部，低于iPhone 6在2015年销量的9000万部，不过两者的总体营收是一样的，都创造了620亿美元的营收。

iPhone XS，iPhone XS Max和Apple Watch Series 4的预购过去了2天了，分析师Ming-Chi Kuo（郭明錤）的在其最新分析报告中表示，他对苹果公司新发布的iPhone XS的预定量并不看好。报告称，由于iPhone XS缺乏外观上的创新及并没有什么新功能使得消费者对新机的态度不是很友好，相对于手里的iPhone X，消费者升级设备的欲望并不大，因此此次的预订量低于原先预期的15%-20%。

但并不是所有的数据都这么悲观，由于采用了更大屏幕，可以支持心电图的Apple Watch Series 4的预售情况就高于预期，因此最新的Apple可穿戴设备有望在今年剩下的几个月中销量达到1800万台，虽然在iPhone XS的预售上苹果表现的不是很优秀，但是Apple Watch Series 4的表现还算可圈可点。