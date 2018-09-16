最高1099元 新版iPhone保护套的价格也是相当惊人了

买不起新的iPhone XS Max，对不起，你可能连官方的手机壳也买不起了。近日苹果官方商城正式上架了全新iPhone的各系列手机壳，其中最贵的iPhone XS Max皮革保护夹售价高达1099元。

苹果iPhone XS Max（全网通）

官方刚介绍显示，这款iPhone XS Max 皮革保护夹采用经过特殊鞣制和涂饰工艺的欧洲皮革精制而成。打开它，即可唤醒 iPhone XS Max，合上时，iPhone XS Max 自动进入休眠状态。超细纤维制成的柔软内衬带来更进一步的保护，而保护夹的内部还有可容纳小额钞票、便签和少许卡片的空间。即使在对 iPhone 进行无线充电时，也无需取下保护夹。

透明保护壳

官网上最便宜的是一套透明保护壳，目前售价298元，但与市面上其他保护壳相比，依然售价高昂。