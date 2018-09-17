滴滴整改一周归来：打车依然很难 和停运时差别不大

原标题：滴滴归来之后

来源：寻找中国创客 记者：薛星星 编辑：魏佳 赵力

“时间也是钱呀，哥们，你打滴滴还要等两个小时。”凌晨1点，站在仍然人来人往的三里屯太古里，黑车司机老张（化名）正变着法子来证明他20公里的路程要价180元的合理性。常规来说，这段路程只要60元左右。

这是9月16日的凌晨，滴滴恢复夜间运营的第一夜，老张和他的同伴们依然坚守在自己的“工作岗位”。他们手中晃着车钥匙，不断地向举着手机站在路边焦急等待的男男女女询问，“帅哥/美女，去哪儿？”

经过一周夜晚无滴滴可用之后，滴滴的归来似乎并未给三里屯的年轻人们带来宽慰。期待中的英雄拯救世界戏码没有上演。如果这时你打开滴滴出行的 App，快车显示等待人数124人，预计等待2小时——通常，实际的等待时间要比软件显示的更久。

所有的规则在这里似乎都失去了作用，凌晨的三里屯充满了着急回家的人们与四处揽客的司机，出租车与黑车们混在一起，互相哄抬乘车的价格。唯一和一周前不同的是，他们的口吻从“没有滴滴”变成了“打不到滴滴”。

过去的一周里，有人想念滴滴，也有人痛恨它，但当指针归零，人们最想要的是在文明的秩序中及时又安全的抵达。我们离实现这个愿望可能还比较遥远，但能肯定的是，这一定不是一周之内某家公司的整改和一夜之间整个行业的雷厉监管所能做到。

“NO滴滴”

乐清女孩搭乘滴滴顺风车遇害10天后，9月4日，滴滴宣布将从9月8日至9月15日期间暂停深夜（23:00-凌晨5:00）服务，将旗下网约车业务下线整改一周，进行安全大整改。

这家出行领域成长最快的独角兽企业目前占据着中国大陆超过90%以上的网约车市场份额，宣布停运后，习惯了手机叫车的人们忽然发现，打车难的问题又再次涌现出来。

9月11日，滴滴宣布夜间停运后的第一个工作日。23时一过，聚集在三里屯十字路口的黑车司机们便热闹起来。车子停在最前面的那一堆人，一般都是黑车中的“老手”，他们三五成群地聚在一起，通常会主动冲击，任何一位站在路口的行人都是他们潜在的客户来源。

出租车司机们停在马路的另一侧，多数情况下他们并不会主动上前询问，他们只需打开轿门，亮起“空车”的红牌，便会有乘客上门。

这并不说明他们比另一旁的黑车司机们更高明，10分钟的时间里，有两拨人先后坐上了路口的一辆出租车，不过仅1分钟后便全部下车。“价格没谈拢呗。”黑车司机李耀（化名）在一旁解释。

9月11日深夜，三里屯太古里路口的黑车及出租车

不时有外国人拿着手机来向出租车司机们问路，其中一名的目的地是劲松，“Two hunderd！”司机熟练地报出价格，并向对方解释：“No 滴滴。”

最后，这名外国人以90元价格与旁边的一名黑车司机达成共识。在平时，这段不足10公里的路程仅需25元左右。

如果这时你愿意再往酒吧街的深处走去，就会碰到那些闻风而来的网约车司机。相较于路口主动出击的黑车司机们，他们太过安静了，大多数都是坐在车子里等待乘客。

“哥们你先上来行吗？我看下地图。”一辆白色的河北牌照越野车司机小心翼翼地说，他无法第一时间给出行程的价格。在用地图查证之后，他在原有路程的基础上加价50元，“100块”，他说，价格比路口的司机们低了五六十块。

还有一些原本的滴滴平台的司机转向了其他平台。在三里屯呆了一个多小时后，记者终于用易到打到了一辆车。司机只在易到平台上接过6单，因为滴滴停运后才注册的易到。在此之前，他开了接近一年的滴滴快车。

“咱们脸皮薄，不太好意思去拉人家坐车。”9月16日凌晨3点，快车司机黎耀荣（化名）说。在滴滴深夜停运期间，他只开过一次黑车，因为“身边好多人都去开了黑车”，才决定去路口试一试。“但不太习惯，还是在平台上接单轻松点。”

滴滴恢复运营的第一夜，他将连续工作到凌晨6点。“抢了一个5点钟去机场的预约单，跑完就回家了。”

夜间停运整改被质疑

一些声音认为，滴滴宣布暂停夜间业务是“报复性整改”。央视《新闻1+1》报道称，滴滴单方面宣布暂停深夜服务的行为不符合相关条例规范。

按照此前颁布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，网约车平台在暂停或终止运营前应提前30日向服务所在地的主管部门报告，并向社会公告。

“不管是从人车合规化的预防性安全保障，还是安全应急状况下与公安部门的联动，都难以理解它（滴滴）夜间的停运。”国家发改委综合运输研究所城市交通室主任程世东说。

监管部门也并未因滴滴的停运整改而放松对整个网约车和出租车行业的管理。

9月10日，交通部公安部联合发布紧急通知，要求进一步加强对网络预约出租汽车(网约车)和私人小客车合乘(顺风车)安全管理，要求各地立即开展行业安全大检查，严厉打击非法营运行为，对网约车及顺风车司机的背景核查需对标出租车司机，今年12月31日前全面清退不符合条件的车辆和驾驶员。

而在此前，由交通运输部、中央政法委、中央网信办等十部门组成的联合调查组已于9月5日正式进驻滴滴，对滴滴平台上存在的重大安全隐患、影响公共安全和乘客人身安全等问题进行系统检查。

此外，相关部门还将对首汽约车、神州专车、曹操专车、易到、美团出行等网约车平台及嘀嗒、高德顺风车平台进行检查。

针对滴滴停运后出租车的“宰客”行为，北京市交通委在近日宣布开展出租汽车行业专项整治工作，加大对出租汽车严重违章、巡游“黑车”和克隆出租车非法运营的打击处罚力度。

9月16日凌晨，三里屯等待揽客的出租车，司机们均不打表

相关负责人介绍称，9月10日、11日两日，市交通执法总队出动执法人员229人次，对三站两场、三里屯等26个重点地区开展集中夜查行动，检查车辆近千余台次，查处违法违章行为138起，查扣巡游“黑车”4辆。

整改一周效果如何？

滴滴在整改通报中解释，停运是由于需要密集测试并优化各项安全产品功能。一周时间过去，9月15日晚间，滴滴按计划恢复夜间运营。

恢复夜间运营后，滴滴推出深夜运营规则，试运营期间，平台司机需满足注册时间超过半年，安全服务超过1000单等条件才能在深夜接单。

此外，从9月13日起连续10天，滴滴还针对所有上线司机启动了安全培训计划，通过安全知识考试的司机可以上线接单，未通过的司机无法出车接单。滴滴在通报中称，考试通过率为99.3%。

快车司机张少华（化名）顺利通过了上述测试。每天接单之前，除了要进行人脸识别之外，他都需要答两道平台给出的安全知识题，“有关于礼仪的，怎么跟乘客交流，也有关于交通事故的”。

他说不清楚这些措施对于行车安全是否真正取到了效果，但同时又认为，和出租车相比，实名制认证、手机定位追踪的网约车要更加安全，“出租车出事儿了你还得翻监控，网约车一定位就能找到。”

中央财经大学司法案例研究中心日前发文称，与网约车相比，巡游出租车刑事案件发生率更高，但关注曝光度却远低于网约车。文章称，自2017年至今，共有183起涉及巡游出租车业务中司机侵害乘客的刑事犯罪判决。

另一名司机认为，无论滴滴怎么做安全监测，总还是有漏洞可钻。他举例自己一位朋友，因为“有前科”没办法注册滴滴，便找了另一个人的信息注册，要人脸识别时就让对方在手机上登录自己的账号进行验证，自己就可以顺利接单。

下线整改期间，滴滴推出了多项安全措施，上线新的一键报警功能、乘车期间全程录音、为乘客添加紧急联系人、加大对客服部门的投入力度等。滴滴方面称，在整改的一周内，平台每百万订单车内冲突数由52.2单下降至44.7单。

但相关措施的有效性仍然受到公众质疑。9月7日，一名乘客在微博上称搭乘滴滴网约车时被司机挟持上高架，中途通过滴滴一键报警求助后仍需提供车辆信息，最后以跳车威胁才迫使司机停车。广州市交通委称，滴滴“一键报警”形同虚设。

滴滴对此解释称，因客观条件限制，暂时无法将信息同步给警方，正积极同各地公安部门探讨解决方案，目前“一键报警”功能仅能将乘客位置及车辆信息发送给紧急联系人。

出行依然难

9月16日的凌晨，三里屯依然无车可打。

黑车司机老张瞄准了眼前几位拖着行李箱的游客，一伙人一共六七位，得两辆车才能坐下，他们准备去往郊区的一处酒店——难得的大单。

“来的时候，司机就对我们说这边不好打车，没想到这么难打。”其中的一位女孩发着牢骚，她打开滴滴，仍需等待2个小时。老张问他们要价180，“时间不等人。”不时还有路过的轿车拉下车窗，询问站在路边的这一行人：“去哪儿？”

拥挤的三里屯十字路口，“三蹦子”、黑车、不打表的出租车交织在一起，和一周前滴滴深夜停运时几乎没有什么差别——除了少了那些因为滴滴停运而过来“凑热闹”的网约车司机。

9月16日凌晨，一辆等候在三里屯路口的黑车

最明显的变化是，滴滴恢复运营后，黑车的价格有所下降。同样的路程，9月11日黑车司机们给出的价格在150-200元之间，恢复运营后价格下降至100元-150元，甚至有的司机开出90元的“低价”。

见这一行人依然没有搭乘的意愿，老张转而寻找其他乘客。几分钟后，他很快与另一名乘客达成交易，双方的讨价还价在2分钟内结束，以100元成交。

另一边，一名女孩试图招手拦车无果之后，坐上了路旁的一辆黑车。上车前，她举起手机，拍下了车牌号发给好友。

“过去滴滴的方向一直都是错的。”一位滴滴公司内部人士对记者说，“这次滴滴最大的教训就是：过去我们一直把自己当作一个科技公司，这是错的，滴滴本质上是一个服务公司。科技公司玩融资玩增长玩数据，服务公司要以安全和客户满意为先。”

“滴滴绝对不是一家黑心企业，也绝不是一家赚钱高于一切的企业。”9月7日，程维在公司内部发布全员信，称滴滴成立6年来尚未取得盈利，未来将会坚持低毛利运营，把收入更多投入安全和体验。

但这一切并不容易。

滴滴宣布恢复运营当晚，一位提供网约车注册服务的中间商在朋友圈发文，称自己可以解决网约车的注册问题，“价格小贵，不要错过机会！朋友圈不回，私聊我。”