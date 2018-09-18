因无法解决发热等问题 AirPower可能要凉了

根据外媒报道称，由于始终未能解决AirPower的多设备充电严重发热以及设备信号干扰问题，AirPower可能会被苹果暂时放弃。去年的苹果发布会上，苹果除了推出iPhone X和Apple Watch 3系列之外，苹果还展示了AirPower的预览版，这款产品可以支持苹果多款设备进行无线充电，但是一年的时间已经过去了，这款产品还没有面世。

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虽然通过Lightning线来进行充电在许多人看来是一件非常麻烦的事情，但是苹果支持无线充电的手机最初只支持非常慢的5瓦无线充电，通过随后的软件更新增加到7.5瓦，这比使用标准的iPad充电器要慢得多。

距离AirPower亮相现在已经过了一年，但是苹果已经从其网站上删除了该产品的消息，看来该产品可能已被放弃。此外苹果可能放弃AirPower的另一个原因是，新的AirPods尚未发布，因此苹果将更多的精力转移到尚未完成或等待面世的产品上。

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目前苹果已经提高了其新款iPhone感应充电速度，在未来苹果可能会将AirPower与其新款AirPods一起推出。一旦无线充电可以达到完全取代Lightening充电线的程度，那么在未来可能会产生纯粹的无线，无端口移动设备。