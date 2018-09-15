iPhone XS安兔兔跑分超36万 性能怪兽！

苹果在9月12日推出了iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max三款新机。所有的新iPhone均采用7nm工艺制程的苹果A12仿生芯片。那么，A12仿生芯片相比前代有多大的提升呢？从安兔兔官方微博刚刚发布的iPhone XS跑分中，我们看到了一个大大的惊喜！

安兔兔官方微博截图

iPhone XS安兔兔跑分超36万

这张跑分图是第一份苹果A12处理器的安兔兔跑分，来自iPhone XS，总成绩超过36万，达到了363525分。苹果官方介绍，与A11仿生芯片相比，A12的2个性能核心速度提升最高达15%，4个能效核心节能最高达50%。同时，A12的GPU升级为四核，由苹果设计，性能相比A11上的GPU直接性能提高50%，并且支持曲面细分和多层渲染，无损内存压缩等。

iPhone XS/XS Max对比iPhone 8 Plus

然而A12的实际跑分更让人惊喜，比官方宣称的提升更加巨大！对比搭载A11处理器的iPhone 8 Plus，iPhone XS的安兔兔跑分CPU成绩提升接近1/3，GPU成绩近乎翻倍，UX成绩提升50%，内存/存储成绩提升也接近20%，最终达到了恐怖的36万分，领先骁龙845接近7万分，抱着14万跑分骁龙660手机的小编已经瑟瑟发抖。