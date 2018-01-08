传小米下半年将上市 雷军目标估值2000亿美元

新浪科技讯 1月8日午间消息，今日有媒体报道称，小米公司董事长雷军在2017年11月与投行进行了接触，2018年下半年将上市。据称，雷军同步了2000亿美元的目标，并受到了投行的认可。不过小米方面向新浪科技回应称，对此不予置评。

多次曝出上市传闻

据媒体报道，接近小米高层人士获知，雷军确实在11月份与投行进行了接触；据其称，雷军同步了2000亿美元的目标，并受到了投行的认可。小米内部员工表示，上层领导已经找部分人约谈，提到了明年下半年会上市，但具体月份不得而知，在估值方面与外界所传相差无几。

实际上，这并不是第一次关于小米即将IPO的传闻。

2017年1月，据国外媒体The information报道，知情人士透露小米正就最早于2017年下半年首次公开募股（IPO）与银行展开洽谈。香港是最有可能的上市地点，但不排除在纽约上市，也不能确保公司将推进IPO。有媒体援引业内人士分析称，小米上市后的估值可能达到690亿美元。

不过当时小米方面对此消息进行了否认，称小米未上市之前的公司估值，会暂以上次融资时估值为准，若无新融资，则不变动。“公司业绩好的时候，估值很高。然后业绩下滑，估值就下滑。最扯的是现在业绩好，估值又重新走高，具体数都拟了出来。”值得注意的是，2014年12月雷军宣布小米完成11亿美元的新一轮融资，当时公司估值450亿美元。

对于IPO传言，雷军也多次否认。2016年3月，雷军在接受采访时对于IPO仍旧给出了五年内不上市的表态，“我说小米不IPO也不合适，但小米不会为了上市而上市。”

他还透露，小米在经历了2014年的那轮融资之后，并没有做过新一轮融资。目前小米账上有超过100亿的现金量，足以把小米做好，目前没有资金压力。

而在2016年的另一个活动上，雷军甚至暗示小米2025年之前不会上市。“我们在创办的时候就说5年不上市，结果到今天大家问我还是说5年不上市。今天我告诉大家这个谜底。其实小米这个模式，在我创办第一天我就知道需要15年时间。”

2017年11月，雷军在一次活动上再次谈到了上市的话题，称自己做企业时间比较久，不追求短期的估值。“我觉得我们会到业务比较舒服的时候再IPO。”他认为，小米现阶段的重点仍在于创新。

2017年12月，雷军在美国夏威夷参加了高通的2017年骁龙峰会，被问到IPO一事时，雷军则只回应称：没什么好说的。

传闻背后是小米2017年的重新崛起

在经历2015年和2016年的业绩低迷之后，小米在2017年重新崛起是IPO传言再度传出的重要原因。雷军亲自掌管手机供应链、挂帅质量委员会主席，总裁林斌上阵推进小米之家，在交付和线下渠道补课之后，小米终于重新回到了增长轨道。

同时，雷军在2017年11月小米之家深圳旗舰店开业上的采访中对小米也提出了新的要求。

2017年年初，雷军为小米定下了出货7000万台、营收超千亿的目标。“有人说我吹牛，我很不理解。”雷军透露，小米在2017年10月就实现了出货7000万台和营收1000亿元的目标。

对于2018年，雷军定下了1亿台的出货目标。“我有99%的把握会过1亿台，这1亿台不是很高的目标，像我2017年初说的目标一样。”

在出货量的目标之外，他还提出了小米2018年进入世界500强的目标。“只要天不塌下来，我觉得99%的可能性能进入世界500强。这个听起来很夸张，但是对于小米今天没有那么难做。”

在2017年的《财富》世界500强排名中，排名第500名的AutoNation公司的营收为216.09亿美元，约合人民币1434亿元。这意味小米2018年的营收目标可能要在1400-1500亿元左右。

而在当时深圳旗舰店开业前，雷军召集了几乎所有的小米高管来到深圳召开战略研讨会。在会上，他提出了一个题目：十年内小米有没有机会做到1万亿元的营业额。“我们和高管深入透彻的讨论，有50%的概率小米会在十年后达到1万亿的营业额。”（张俊）