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小米上线“加密兔”需警惕“过山车”

小米上线“加密兔”需警惕“过山车”
2018年03月15日 00:57 新京报
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　　小米上线“加密兔”需警惕“过山车”

　　行业观察

　　值得警惕的是，数字宠物投机属性强，而游戏属性弱，容易在热潮之后坐过山车，就像不久前大火的旅行青蛙一样。

　　近日，小米区块链宠物“加密兔”正式上线，上线不久已售罄。加密兔是小米公司基于区块链技术开发的饲养宠物游戏，这是继百度“莱茨狗”、网易“招财猫”、360“区块猫”后的又一个国产区块链宠物游戏。

　　互联网巨头纷纷推出数字宠物，究竟意欲何为？笔者认为可以从以下四个方面进行揣摩：

　　其一，卡位区块链市场，为区块链技术探路。

　　从去年开始，区块链技术火遍全球，从专业投资人到大妈，区块链成为街谈巷议的“网红”，甚至被过度神化。在这种情况下，各路资本纷纷加持，资本狂潮涌入也在情理之中。一直领风气之先的国内互联网巨头，当然要入局区块链技术，率先卡位区块链市场。

　　作为互联网之后的另一场新技术革命，区块链技术确实具有颠覆性的创新意义。但在大部分领域，区块链技术的应用还处在早期阶段，只有在游戏领域的应用则相对容易，并且容易产业化。而区块链宠物就是这种新游戏的最先尝试。

　　其二，区块链游戏还是一种很好的营销手段。

　　区块链游戏可以推广目前各网站的其他应用产品。网易“星球”上线之后，以获取原力值为由，引导用户邀请好友帮助拓展客户、使用《网易云课堂》。百度莱茨狗绑定了百度金融，推广百度钱包。小米的区块链宠物“加密兔”，或许也将成为小米的一种营销手段，帮其销售其他产品。

　　其三，投机属性强，吸引玩家入场。

　　传统游戏注重消遣娱乐，而区块链游戏则具有很强的金融属性。在玩家眼里，这些区块链宠物具有明确的价格，将来可以升值赚钱。

　　基于区块链的运作机制，个体猫咪有独一无二、不可复制的属性，使得此类资产在某些组合下形成高稀有度，从而卖出高价。最早的虚拟区块链养猫游戏，是以太坊智能合约打造的，玩家在游戏中可买卖并繁殖不同品种的电子宠物猫。这款游戏火爆后，一只虚拟电子猫在市场上的最高标价曾达340万美元。从技术形式上来看，这些区块链游戏吸引用户的本质还是在于“独一无二”的收藏属性，以及能够交易的投机属性。

　　值得警惕的是，数字宠物投机属性强，而游戏属性弱，容易在热潮之后坐过山车，就像不久前大火的旅行青蛙一样。

　　其四，打政策擦边球，规避法律风险。

　　去年，国内ICO项目火热，创业者以各种名义建网站，发项目白皮书，进行融资。到了去年8月，ICO因涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等，被监管层叫停。

　　监管层对数字货币与ICO进行严格监管后，各路资本开始注意避免政策风险。加密猫、加密兔等游戏实际是将数字货币拟物化，增加了游戏性。相比ICO与代币需要直面各种法律条款而言，区块链游戏的拟物化做法较好规避了现实中可能触犯的法律风险。

　　在推出加密兔游戏的同时，小米也推出了自己的虚拟货币“米粒”，饲养这些加密兔就可以获取米粒。为规避政策风险，加密兔用户服务协议中强调，用户不得利用加密兔相关服务进行融资或从事加密兔、积分与法定货币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖积分，不得为加密兔、积分提供定价、信息中介服务，不得从事法律法规、监管政策禁止的任何活动。

　　□财经评论人 朱邦凌

区块链小米加密
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