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微博发布315白皮书 携手新浪正式推出黑猫投诉平台

微博发布315白皮书 携手新浪正式推出黑猫投诉平台
2018年03月14日 16:13 新浪科技
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与会嘉宾畅谈新媒体时代下的消费权益与会嘉宾畅谈新媒体时代下的消费权益

　　3月14日，微博联合新浪网举办以“共建消费新生态”为主题的3·15论坛。论坛期间，微博发布《2017微博消费者权益保护白皮书》，对过去一年备受关注的网络热点维权问题进行盘点和分析。同时，微博与新浪联合推出的消费者服务平台黑猫投诉结束试运营，正式上线为消费者提供决策参考和维权服务。【黑猫投诉入口：（手机端 http://tousu.sina.cn/ 电脑端http://tousu.sina.com.cn/

　　作为开放的社交媒体平台，微博目前已经形成独具特色的维权机制。在微博上，成功维权一般会经历五个步骤，首先，消费者通过发博或者话题进行曝光，引发粉丝、媒体围观，大v跟进引爆舆论，随后官方介入企业回应，事件平息。凭借对信息、话题的快速传播和聚焦，联合平台上活跃的KOL、媒体和政府机构，微博在降低维权门槛的同时，更高效便捷协助消费者达成维权诉求。

　　经过深入运营，用户对微博平台在权益保护领域的价值认同也随之提升。数据显示，2017年，微博平台上累计有超过百万用户发布了投诉相关微博。同时，维权话题的影响力覆盖到越来越多的地域和领域，参与维权讨论的用户，超过半数来自三四线及以下城市。

　　依托微博大数据，白皮书公布了2017年微博消费者权益保护热点事件。“#雪乡宰客#”、“#五星酒店不换床单#”、“#美联航强制乘客下机#”、“#360摄像头侵犯隐私#”“#暗访海底捞#”等成为年度最受网友关注的维权话题。其中，#雪乡宰客#事件在微博曝光，激起网友的一致声讨，微博用户前后共创建了20多个相关话题，总阅读量超过2亿，讨论量达12.3万条。这些维权事件的曝光和解决，有效保障了消费者的权益，也有利于形成公开透明的维权氛围。

　　为了更好的服务消费者，新浪和微博联合宣布，正式上线消费者服务平台——黑猫投诉。

　　微博运营副总经理、社会责任总监董文俊表示，黑猫平台可帮助消费者最快对接企业，未来还将基于投诉打造榜单，为消费者决策提供参考。

　　在论坛上现场，中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江认为，消费者对新消费知识缺乏经验，消费时会遇到很多新问题，而新媒体是重要的维权途径。黑猫投诉平台负责人高军委也表示，很多问题的产生是因为彼此沟通不顺畅或信息不透明，作为新媒体维权的代表性平台，黑猫投诉的上线将解决类似问题。同时，他认为，“要把消费问题前置化，把消费知识的普及做到位，这是需要共同努力的地方”。

　　根据数据，自1月30日试运营以来，黑猫投诉平台共收到投诉3000多件，范围涉及电商、出行、酒旅、食品、电子消费品、视频网站等多行业，其中，90%的投诉已联系处理，50%的投诉得到商家的迅速响应。目前，黑猫投诉的相关话题阅读量已经超过2000万，已成为消费者维权的重要渠道。

　　目前，黑猫投诉平台已与12301国家旅游服务热线达成战略合作，对涉及旅游景区管理部门等的重要投诉，黑猫投诉将在24小时内提交至12301平台进行重点处理，共同提升处理效率。未来，黑猫投诉将与越来越多的企业商家、监管机构等合作，更紧密贴近消费者，共打造健全的维权体系，协助营造公平公正的消费环境。

　　随着消费在国民生活中占据越来越重要的地位，维护消费者权益，提高消费者满意度已经成为各方共识。互联网的快速发展和普及，为消费者提供了贴近生活的维权案例和快捷多样的维权渠道，也带动维权意识的普遍提升。微博作为最具影响力的社交媒体，拥有3.92亿用户和丰富多元的平台生态，在发挥媒体宣传与监督功能的同时，也为政府、企业和消费者搭建沟通、互动的平台，将大大推动一体化消费维权共治新格局的建设。

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