小米生态链业绩大增 传统白电、厨电市场有待发力

每经记者 刘春山 每经编辑 姚治宇

“雷军很重视物联网，每次召集我们开会都聊这，这让我压力很大”。一位小米硬件产品线经理此前在接受《每日经济新闻》采访时，这样描述小米公司董事长兼CEO雷军对智能硬件、家电类产品的重视。

2013年起，小米以电视切入家电领域，并通过投资生态链企业进行扩张，布局以智能硬件、家电产品为代表的物联网，试图寻求手机业务之外增长的另一极。相关数据显示，小米生态链2017年销售额突破200亿元，相较2016年增长100%，可以说小米家电类产品取得了快速的增长。

一位行业相关人士对《每日经济新闻》记者表示，传出上市消息以来，因为拥有近100家的生态链企业，小米估值膨胀，走上千亿美元台阶。不过也有业内人士对记者表示，小米系前期推出的插线板、净水器、扫地机器人等新兴家电迅速打开市场，不过在传统大家电领域，尚无法和美的、格力、海尔等展开竞争，并且未来寻找“爆款”新品发展难度也较大。

涉足多品类家电

2013年9月，第一代小米电视发布，此后每年保持多品类的更新，同时也是为数不多小米自己研发负责的家电类产品。也就是在2013年，小米启动了生态链计划，定下了5年内投资100家生态链企业的目标。2017年年中，小米联合创始人、小米生态链负责人刘德透露，小米生态链企业已经达到89家。

记者从小米官网梳理发现，其产品除了手机相关产品外，小米旗下的智能家电还包括小米电视、电水壶、扫地机器人、米家电饭煲、净水器等，而如果要扩大到家居层面，小米的产品线更是囊括手环、体温计、台灯、摄影机、手电筒、体重秤等。此外，小米投资的智米、云米、小吉等在空调、冰箱、洗衣机、烟灶等市场均有涉足，加上米家、有品等产品系列，几乎覆盖了大多家电品类。

这些小米投资的生态链企业大多以“某米”命名，如北京智米电子科技有限公司负责空气净化器、加湿器、智能马桶盖、落地扇、电暖器等，上海纯米电子科技有限公司经营IH电饭煲等。《小米生态链战地笔记》作者董军对记者表示，小米投资产业链公司，初期往往会帮助研发，产品如果符合小米要求，就可以贴上小米或米家的品牌，借助小米的渠道销售。

传统白电、厨电市场有待发力

在一些细分新型家电领域，小米系产品取得了快速增长；不过在冰箱、空调、洗衣机等领域，其仍有待进一步发展。

2017年7月，小米推出一款“智米全直流变频空调”，随后《每日经济新闻》从美菱电器方面证实，此款小米空调确为美菱电器代工，但目前生产规模尚不得而知，需由小米空调销售情况来定。2017年6月份，小米米家众筹平台上发布了第91期产品“小吉迷你”复古冰箱，价格在千元等级。3月13日，记者在天猫小吉官方旗舰店发现，小吉某一款复古冰箱月销量为187台。

董军对记者表示，对于投资企业的选择，小米主要从家电行业的前瞻性方面考虑。其同时表示，做家电做笔记本发展到现在，并没有像当初的插线板、手环、空气净化器等品类做到行业前列，或者快速发展成行业第一。现在小米系推出的产品，直接面对的是行业龙头，很难出位。家电各个细分市场越来越激烈，小米生态链的模式也被越来越多的企业复制。

小米官方的数据显示，2017年10月，小米提前实现了营收过千亿的年度目标。米家微博透露，小米生态链2017年销售额200亿元，在未去除生态链企业分成的情况下计算，占到小米营收的20%左右的体量。家电行业分析师梁振鹏对《每日经济新闻》记者表示，生态链体系为小米总营收贡献占比尚较小，小米仍然是一家以手机业务为主导的公司。

梁振鹏介绍，手机、电视、路由器是小米一直自我研发设计的品类，其他大多为生态链企业产品。而小米生态链企业多为初创企业，这决定了相应产品的生产往往选择代工的方式，（这些企业）在供应链的把控上话语权相对薄弱。