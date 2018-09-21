华为荣耀将支持微信指纹支付 数据存储本地安全系统

新浪科技讯 9月21日上午消息，华为和荣耀手机不能微信指纹支付将成为历史。近日，华为和荣耀宣布旗下若干机型将在9月份陆续升级支持微信指纹支付。据悉，微信与华为、荣耀合作的指纹支付方案，所有指纹信息的验证与存储工作，均在手机本地的TEE OS安全系统中运行完成。

在此次升级前，仅华为Mate 7、荣耀7与华为Mate S支持微信指纹支付。有传闻称是华为、荣耀与腾讯在指纹数据上存在争议。

不过华为和荣耀手机不能微信指纹支付将成为历史。华为手机日前宣布旗下华为P20、P20 Pro、Mate RS保时捷设计、nova3、nova3i将首批支持微信支付。荣耀手机也于9月17日起陆续开启荣耀Play、荣耀Note10微信指纹支付、全面屏手势两项全新功能的升级推送。据了解，荣耀手机还将于10月，陆续为荣耀10、荣耀V10、荣耀9青春版、荣耀畅玩7X、荣耀8青春版等多款机型升级微信指纹支付等功能。

据介绍，微信和华为、荣耀此次合作的指纹支付提供了硬件级别的安全解决方案。指纹信息管理、加密、验证、存储程序均运行在独立的TEE OS安全系统中，安卓系统和第三方应用软件都无法访问这个被隔离的区域，确保指纹的运行环境安全。

今年2月，华为TEE OS——iTrustee v2.0获得全球信息技术安全性评估标准CC EAL2+级别认证，这是目前能够获得的最顶级安全认证，同时也是首次颁发给国内手机。目前华为和荣耀手机将指纹解锁、指纹支付、手机盾、天际通、华为钱包、查找我的手机等多项功能数据和运行过程都置于iTrustee的保护下。

此外，与此次微信指纹支付一同更新的还有全面屏手势功能，比如从屏幕底部中间上滑可返回桌面、屏幕底部中间上滑并停顿开启多任务、屏幕底部左侧上滑开启AI助手等。(张俊)