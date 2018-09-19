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Apple Watch 4代评测：除了表带没变 其他全变了

2018年09月19日18:00  新浪数码   收藏本文     
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　　今年是Apple Watch的“大年”。这款产品在经历初代定型，二代改进，三代成熟之后，终于在它发布第四年来了次大更新。从里到外，屏幕到芯片全部更新。

　　在使用了Apple Watch Series 4数天之后，新浪数码跟您聊聊这款产品。

ApApple Watch Series 4Apple Watch Series 4

　　1）先提一句包装

　　我们这次拿到的评测样品是一块44毫米的黑色运动版，依旧是白色长条状包装，拆封就发现跟之前三代不同了，以往iPhone那种天地盖被一个白色的“包袱皮”一样的白色包装纸取代，手表和表带被一些绚烂的图案包裹，这设计跟苹果官方出品那本信仰之书《Designed by Apple in California》一致。

包装更漂亮了包装更漂亮了

　　这么做的好处不只是为了好看，以往表带+手表封在一个包装盒里的情况变成了表带+手表主体分开，这让苹果官方能更灵活掌控自己库存搭配了。

　　打开装着手表主机那个盒子，手表多个小布套，我有一位喜爱洁净的盆友@魏布斯 一定很喜欢这个设计……

给“表套”点赞给“表套”点赞

　　2）外形小改 屏占比提升

　　外包装改进毕竟是小把戏，真正的实力部分还是要看手表本身。

　　在大概两个月之前，就有爆料者提到了屏占比提升，并在上周的发布会上得到证实。

　　两款苹果手表从之前的38/42毫米，加大到了40/44毫米，为了给Apple Watch Series 4提供更大的显示屏，苹果加大了四周圆角。所以第四代手表看起来仿佛是个iOS的App图标（圆角矩形）。

两代手表屏幕对比两代手表屏幕对比

　　新手表的屏幕四周黑框更窄，所以你看这次苹果的广告都大胆的用上了非黑色背景，反观之前三代所有UI都是黑色，就为了弱化黑框。

黑框小了，屏占比大了，表盘底色出来了黑框小了，屏占比大了，表盘底色出来了

　　Apple Watch Series 4的44毫米版，显示面积为977平方毫米；对比一下3代42mm版本，前者的显示面积为 740平方毫米，算一下就知道，大了32%。

Apple Watch 3代42毫米和4代44毫米款实拍对比Apple Watch 3代42毫米和4代44毫米款实拍对比

　　为了保持清晰度，苹果显示面积的同时也增加了分辨率。44毫米版本的屏幕分辨率是368x448，以前42毫米版分辨率312x390；而新版40毫米版本的分辨率为324x394。旧款38毫米版本分辨率是272x340像素。

　　虽然Apple Watch Series 4的屏幕更大了，但把两代手表放在一起，除了4代边角更圆润，你不会觉得它比三代机身变大了多少，另外第四代Apple Watch的机身厚度比Series 3薄了0.7毫米，不过戴手上其实也不怎么明显。

手表薄了一点点手表薄了一点点

　　这代手表依旧没有alway on常亮模式，也就是在屏幕休眠时候依旧可以让一部分像素亮起显示时间，理论上OLED屏幕支持是没问题的，但苹果一直没有这样的功能。

　　值得称赞的是，Apple Watch Series 4兼容之前三代产品的所有表带，我认识某人这三年来买了小一万块钱的各种表带，这次他表示很欣慰。

表带全兼容表带全兼容

　　苹果在今年推出了金色不锈钢表壳的新款，现在铝合金和不锈钢都有了金/银/黑三种，但铝合金都是哑光表面+玻璃屏幕，而不锈钢的三种配色都是抛光金属+更耐划的蓝宝石玻璃。

　　讲道理当然是不锈钢更好看，而且原色不锈钢跟各种表带都是百搭，但不锈钢没有GPS款，40毫米LTE版起步价就到了5499元，也真的不便宜……

　　3）屏幕大了 功能多了

　　除了材质，不锈钢和铝合金款的功能并没任何差别。Apple Watch Series 4屏幕变大/分辨率提升后，看很多按钮都会觉得大了一号，主要目的是让这一寸大的屏幕上显示更多信息。

Infograph表盘最多可以放八个小插件（图为设定状态）Infograph表盘最多可以放八个小插件（图为设定状态）

　　新加入了Infograph表盘是最明显的体现，它在原来“实用”表盘的基础上，加入了更多小插件，并且重新设计的UI充分利用了四角，做了弧形类似进度条的东西。比如显示天气，是一个彩色温度带；电量除了数字显示还有进度条；日程等等都是圆弧排列，中文字符也足够清楚。

表盘样式不少，还新添了一些样式表盘样式不少，还新添了一些样式

　　这个表盘充分利用了第四代Apple Watch的每个像素，尽可能多的现实信息；另一些新表盘则是用更高的分辨率来获得更好的效果，比如Liquid Metal（液态金属），Vapor（烟雾），苹果做了一种流动的效果，每次抬起手腕，屏幕里都像是封装着一些活动的景色。

烟雾/液体金属等表盘都是实拍出来的烟雾/液体金属等表盘都是实拍出来的

　　BTW：这些活动的物体之所以能如此自然，是因为它们都是来自现实世界，实拍而不是通过软件模拟做出来的。

　　其实苹果自第一代手表就这么干了，三年前，我们就写过这篇文章《Apple Watch揭秘：拍一朵花用了285小时》

　　4）硬件变化

　　除了屏幕更大，第四代Apple Watch从里到外都来了次彻底改变。

　　数码表冠大变化，LTE版旋钮外观从3代的红点变成了红圈，支持触觉反馈，用内置震动器模拟旋钮的触感，就像MacBook的触控板那样；另外苹果在这放了一颗传感器，让ECG心电图功能在人体中形成一个完整的回路；

戴好手表，手指触摸表冠完成一次心电图测量戴好手表，手指触摸表冠完成一次心电图测量

　　表冠下方的长方形电源键往里收了一点，不再突出；麦克风也从原来的机身左侧挪到了右侧；

　　原来机身左侧的平行扬声器孔，现在成了两条相连的直线，扬声器音量大了50%，这大概是为对讲机这类功能准备的（可惜大陆用不了）；

　　翻过手表，后背相比屏幕变化更大，全陶瓷表背充当了天线设计，让蜂窝数据服务信号更好；心率传感器升级到了第二代，四个点集中到了一个点上；外面一圈则是电极式心率传感器，为ECG心电图功能准备；

手表后背外观大变手表后背外观大变
心电图功能的回路心电图功能的回路

　　另外还有些看不到的改进：

　　最关键的就是升级为64位的S4处理器。根据苹果公司的数据，S4处理器的整体性能是3代手表所使用的S3处理器的两倍；

　　新款W3无线芯片取代前一代的W2，能耗更低；

　　蓝牙4.2升级到蓝牙5.0，传输效率、传输距离、广播模式信息容量都提升（毕竟手表主要还是得靠手机连接）；

　　所有机型标配16GB存储（以前GPS款是8GB）；

S4芯片+watchOS 5，进出菜单和App卡顿更少了S4芯片+watchOS 5，进出菜单和App卡顿更少了

　　这些改变中处理器升级是最关键的，苹果全家桶现在全部迈入64位时代，在同为watchOS 5的基础上，我们手中的Apple Watch Series 4明显进出菜单更快，滑动也更平滑。这颗芯片作用可不只是让操作更流畅。因为它的计算能力及加速度计和陀螺仪灵敏度提升，第四代Apple Watch才有了摔倒检测等新功能。

　　第四代Apple Watch也有一些硬件跟以前是一致的，比如仍是802.11b/g/n 2.4GHz无线网络；50米防水；最高1000尼特显示屏亮度等等；充电器也跟前三代完全一样，仍不是Qi标准；续航依然是“18小时”，但苹果定义着18小时比较没谱——从2代开始，其实Apple Watch的续航就将近30小时了，我的三代手表（watchOS 4）不怎么运动的话两整天、也就是48小时不充电没问题。

　　5）一个还没上线的重要功能和一个关怀功能

　　在上周发布会上，苹果用大篇幅讲了ECG（心电图）功能。

　　它使用方式也遵循了苹果公司所有产品简单易用的理念，使用者只需要将一根手指放在数字表冠，就能让身体形成一个完整的回路，当手表别后的心率传感器工作后，30秒就可以完成测量，让用户确定他们的心跳是否处于正常状态，是否存在心房颤动的迹象。

心电图原理很复杂，使用很简单心电图原理很复杂，使用很简单

　　此前这种测量大多需要专业工具，苹果将之挪到一块手表上值得夸奖，并且这功能通过了美国食品和药物管理局（FDA）认证。

　　这意味着以前只是运动健康配件的Apple Watch，在从现在开始成了医疗器械。

　　Apple Watch的心电图功能获得了美国有关部门的批准，说明它的准确性OK，但同时，也意味着此功能进入其他国家时候，也许要相应部门的批准。

　　这就造成了虽然此功能在发布会上高调出现，但我们的测试产品暂时没有心电图功能。在发布会上苹果也说，ECG会在今年年底前在美国上线，其他国家稍后推出——我们希望它能通过中国有关部门的审批。

　　另一个实用的功能是“摔倒检测”，在发布会上苹果放出这张幻灯片的时候，我周围有很多人都以为是苹果在开玩笑。但随后我们通过更深入的了解，确定苹果是很认真地在做这个功能。

若干种摔倒方式都是从真实生活里收集来的若干种摔倒方式都是从真实生活里收集来的

　　周一时候，新浪数码已经写过一篇关于摔倒检测功能的详解，它是个不怕一万就怕万一的守护类功能，是苹果给易摔倒人群、例如空巢老人布置的最后一道警报。

　　我们再重复一次摔倒检测功能的设计逻辑：

　　1 它的初衷是为老年人所做的，根据苹果的说法和一些第三方数据统计，65岁以上老年人摔倒会造成很大问题；

　　2 此功能对65岁以上的用户自动开启（Apple Watch第一次适配就会设定年龄，不到65岁可以手动开启），并随时在后台监控；

　　3 检测目的是明显而严重的摔倒；并对打球打拳击之类的剧烈活动做了防误报；

　　4 摔倒检测功能只能通过第四代Apple Watch实现，因为它需要新一代加速感应器和陀螺仪来配合，之前的手表硬件上不够灵敏；

　　5 通过分析手腕活动轨迹和冲击加速度，Apple Watch可在用户摔倒后发出提醒；用户如果没事，可以选择忽略；如果通知发出60秒后，Apple Watch还没有检测到用户站起来了，它将自动拨打急救电话，并向用户的紧急联系人发送信息和所在位置。

　　这功能完整的体现了苹果软硬件合一的作风，并在此基础上，连接到了他们的健康生态系统，又跟手机SOS功能相关联，搭建了一套从检测到报警的完整流程。

　　6）关于续航和一些遗憾

　　苹果从来没公布过Apple Watch具体电池容量，每次都说一整天（18小时），但就像我们在前面说过的，每代手表都会重新定义“18小时”。

　　有人拆解过一代手表，电池容量0.78瓦时，基本18小时靠谱；

　　二代电池1.03瓦时，但因为芯片功耗低了，续航能将近2天（watchOS 3系统，较少运动）；

　　三代1.07瓦时，芯片功耗更低，续航已经突破两天；

　　我们手中的第四代，因为没有拆解，不清楚具体电池容量，评测这两天不规则的使用，其实也没真正完整一次用完，但12小时从64%降到20%，估算下来续航应该介于2-3代之间，也就是2天左右。

　　7）运动功能

　　相比所有的硬件改变，运动方向的功能改变反倒显得不那么明显。

　　在使用的这两天里，感触最深的功能有两个：

　　一是运动检测自动化，以往你跑步前后都需要手动开始结束，现在跑起来后，手表检测到运动轨迹会提示用户是不是已经开始运动了，如果跑半截停下来忘了结束，它也会弹出提示问是不是已经结束了；

跑步开始/停下，不再必须手动了跑步开始/停下，不再必须手动了

　　二是挑战模式，在之前跟好友共享运动记录的基础上，可以进一步找人单挑，对方接受后，你们会开始一个为期7天的运动挑战赛——这毫无疑问会更激烈的刺激它的使用者多去运动，还顺手建立了一个小规模的社交环境。

跟好友共享运动数据，还能“battle”一下跟好友共享运动数据，还能“battle”一下

　　8）总结 

　　今年“s”版手机的手机外形变化不那么大，反倒是三年没变外观的Apple Watch来了次大更新，并且是里里外外全都换了一遍，除了表带，整个Apple Watch彻底变了。

　　新处理器让它性能加强，大屏幕显示信息更多，心率传感器带来了心电图功能，就连最不起眼的数字表冠，也加上了震动回馈，模拟出真实机械的转动感。

Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4

　　大多数新功能则都依然围绕着健康主题展开，在原有基础上添加更多细节；或是在更好的硬件上创造出一些全新功能，并且所有这些都能跟苹果的健康生态系统连接起来，将原本复杂的功能简化到最简单的实现方式。这是苹果做产品的理念，也几乎是所有苹果产品的特点。

　　（文/晓光，图/王迪，视频/中奇）

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文章关键词： 苹果Apple Watch手表表带心电图

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