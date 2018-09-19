Apple Watch 4代评测：除了表带没变 其他全变了

今年是Apple Watch的“大年”。这款产品在经历初代定型，二代改进，三代成熟之后，终于在它发布第四年来了次大更新。从里到外，屏幕到芯片全部更新。

在使用了Apple Watch Series 4数天之后，新浪数码跟您聊聊这款产品。

Apple Watch Series 4

1）先提一句包装

我们这次拿到的评测样品是一块44毫米的黑色运动版，依旧是白色长条状包装，拆封就发现跟之前三代不同了，以往iPhone那种天地盖被一个白色的“包袱皮”一样的白色包装纸取代，手表和表带被一些绚烂的图案包裹，这设计跟苹果官方出品那本信仰之书《Designed by Apple in California》一致。

包装更漂亮了

这么做的好处不只是为了好看，以往表带+手表封在一个包装盒里的情况变成了表带+手表主体分开，这让苹果官方能更灵活掌控自己库存搭配了。

打开装着手表主机那个盒子，手表多个小布套，我有一位喜爱洁净的盆友@魏布斯 一定很喜欢这个设计……

给“表套”点赞

2）外形小改 屏占比提升

外包装改进毕竟是小把戏，真正的实力部分还是要看手表本身。

在大概两个月之前，就有爆料者提到了屏占比提升，并在上周的发布会上得到证实。

两款苹果手表从之前的38/42毫米，加大到了40/44毫米，为了给Apple Watch Series 4提供更大的显示屏，苹果加大了四周圆角。所以第四代手表看起来仿佛是个iOS的App图标（圆角矩形）。

两代手表屏幕对比

新手表的屏幕四周黑框更窄，所以你看这次苹果的广告都大胆的用上了非黑色背景，反观之前三代所有UI都是黑色，就为了弱化黑框。

黑框小了，屏占比大了，表盘底色出来了

Apple Watch Series 4的44毫米版，显示面积为977平方毫米；对比一下3代42mm版本，前者的显示面积为 740平方毫米，算一下就知道，大了32%。

Apple Watch 3代42毫米和4代44毫米款实拍对比

为了保持清晰度，苹果显示面积的同时也增加了分辨率。44毫米版本的屏幕分辨率是368x448，以前42毫米版分辨率312x390；而新版40毫米版本的分辨率为324x394。旧款38毫米版本分辨率是272x340像素。

虽然Apple Watch Series 4的屏幕更大了，但把两代手表放在一起，除了4代边角更圆润，你不会觉得它比三代机身变大了多少，另外第四代Apple Watch的机身厚度比Series 3薄了0.7毫米，不过戴手上其实也不怎么明显。

手表薄了一点点

这代手表依旧没有alway on常亮模式，也就是在屏幕休眠时候依旧可以让一部分像素亮起显示时间，理论上OLED屏幕支持是没问题的，但苹果一直没有这样的功能。

值得称赞的是，Apple Watch Series 4兼容之前三代产品的所有表带，我认识某人这三年来买了小一万块钱的各种表带，这次他表示很欣慰。

表带全兼容

苹果在今年推出了金色不锈钢表壳的新款，现在铝合金和不锈钢都有了金/银/黑三种，但铝合金都是哑光表面+玻璃屏幕，而不锈钢的三种配色都是抛光金属+更耐划的蓝宝石玻璃。

讲道理当然是不锈钢更好看，而且原色不锈钢跟各种表带都是百搭，但不锈钢没有GPS款，40毫米LTE版起步价就到了5499元，也真的不便宜……

3）屏幕大了 功能多了

除了材质，不锈钢和铝合金款的功能并没任何差别。Apple Watch Series 4屏幕变大/分辨率提升后，看很多按钮都会觉得大了一号，主要目的是让这一寸大的屏幕上显示更多信息。

Infograph表盘最多可以放八个小插件（图为设定状态）

新加入了Infograph表盘是最明显的体现，它在原来“实用”表盘的基础上，加入了更多小插件，并且重新设计的UI充分利用了四角，做了弧形类似进度条的东西。比如显示天气，是一个彩色温度带；电量除了数字显示还有进度条；日程等等都是圆弧排列，中文字符也足够清楚。

表盘样式不少，还新添了一些样式

这个表盘充分利用了第四代Apple Watch的每个像素，尽可能多的现实信息；另一些新表盘则是用更高的分辨率来获得更好的效果，比如Liquid Metal（液态金属），Vapor（烟雾），苹果做了一种流动的效果，每次抬起手腕，屏幕里都像是封装着一些活动的景色。

烟雾/液体金属等表盘都是实拍出来的

BTW：这些活动的物体之所以能如此自然，是因为它们都是来自现实世界，实拍而不是通过软件模拟做出来的。

其实苹果自第一代手表就这么干了，三年前，我们就写过这篇文章《Apple Watch揭秘：拍一朵花用了285小时》

4）硬件变化

除了屏幕更大，第四代Apple Watch从里到外都来了次彻底改变。

数码表冠大变化，LTE版旋钮外观从3代的红点变成了红圈，支持触觉反馈，用内置震动器模拟旋钮的触感，就像MacBook的触控板那样；另外苹果在这放了一颗传感器，让ECG心电图功能在人体中形成一个完整的回路；

戴好手表，手指触摸表冠完成一次心电图测量

表冠下方的长方形电源键往里收了一点，不再突出；麦克风也从原来的机身左侧挪到了右侧；

原来机身左侧的平行扬声器孔，现在成了两条相连的直线，扬声器音量大了50%，这大概是为对讲机这类功能准备的（可惜大陆用不了）；

翻过手表，后背相比屏幕变化更大，全陶瓷表背充当了天线设计，让蜂窝数据服务信号更好；心率传感器升级到了第二代，四个点集中到了一个点上；外面一圈则是电极式心率传感器，为ECG心电图功能准备；

手表后背外观大变

心电图功能的回路

另外还有些看不到的改进：

最关键的就是升级为64位的S4处理器。根据苹果公司的数据，S4处理器的整体性能是3代手表所使用的S3处理器的两倍；

新款W3无线芯片取代前一代的W2，能耗更低；

蓝牙4.2升级到蓝牙5.0，传输效率、传输距离、广播模式信息容量都提升（毕竟手表主要还是得靠手机连接）；

所有机型标配16GB存储（以前GPS款是8GB）；

S4芯片+watchOS 5，进出菜单和App卡顿更少了

这些改变中处理器升级是最关键的，苹果全家桶现在全部迈入64位时代，在同为watchOS 5的基础上，我们手中的Apple Watch Series 4明显进出菜单更快，滑动也更平滑。这颗芯片作用可不只是让操作更流畅。因为它的计算能力及加速度计和陀螺仪灵敏度提升，第四代Apple Watch才有了摔倒检测等新功能。

第四代Apple Watch也有一些硬件跟以前是一致的，比如仍是802.11b/g/n 2.4GHz无线网络；50米防水；最高1000尼特显示屏亮度等等；充电器也跟前三代完全一样，仍不是Qi标准；续航依然是“18小时”，但苹果定义着18小时比较没谱——从2代开始，其实Apple Watch的续航就将近30小时了，我的三代手表（watchOS 4）不怎么运动的话两整天、也就是48小时不充电没问题。

5）一个还没上线的重要功能和一个关怀功能

在上周发布会上，苹果用大篇幅讲了ECG（心电图）功能。

它使用方式也遵循了苹果公司所有产品简单易用的理念，使用者只需要将一根手指放在数字表冠，就能让身体形成一个完整的回路，当手表别后的心率传感器工作后，30秒就可以完成测量，让用户确定他们的心跳是否处于正常状态，是否存在心房颤动的迹象。

心电图原理很复杂，使用很简单

此前这种测量大多需要专业工具，苹果将之挪到一块手表上值得夸奖，并且这功能通过了美国食品和药物管理局（FDA）认证。

这意味着以前只是运动健康配件的Apple Watch，在从现在开始成了医疗器械。

Apple Watch的心电图功能获得了美国有关部门的批准，说明它的准确性OK，但同时，也意味着此功能进入其他国家时候，也许要相应部门的批准。

这就造成了虽然此功能在发布会上高调出现，但我们的测试产品暂时没有心电图功能。在发布会上苹果也说，ECG会在今年年底前在美国上线，其他国家稍后推出——我们希望它能通过中国有关部门的审批。

另一个实用的功能是“摔倒检测”，在发布会上苹果放出这张幻灯片的时候，我周围有很多人都以为是苹果在开玩笑。但随后我们通过更深入的了解，确定苹果是很认真地在做这个功能。

若干种摔倒方式都是从真实生活里收集来的

周一时候，新浪数码已经写过一篇关于摔倒检测功能的详解，它是个不怕一万就怕万一的守护类功能，是苹果给易摔倒人群、例如空巢老人布置的最后一道警报。

我们再重复一次摔倒检测功能的设计逻辑：

1 它的初衷是为老年人所做的，根据苹果的说法和一些第三方数据统计，65岁以上老年人摔倒会造成很大问题； 2 此功能对65岁以上的用户自动开启（Apple Watch第一次适配就会设定年龄，不到65岁可以手动开启），并随时在后台监控； 3 检测目的是明显而严重的摔倒；并对打球打拳击之类的剧烈活动做了防误报； 4 摔倒检测功能只能通过第四代Apple Watch实现，因为它需要新一代加速感应器和陀螺仪来配合，之前的手表硬件上不够灵敏； 5 通过分析手腕活动轨迹和冲击加速度，Apple Watch可在用户摔倒后发出提醒；用户如果没事，可以选择忽略；如果通知发出60秒后，Apple Watch还没有检测到用户站起来了，它将自动拨打急救电话，并向用户的紧急联系人发送信息和所在位置。

这功能完整的体现了苹果软硬件合一的作风，并在此基础上，连接到了他们的健康生态系统，又跟手机SOS功能相关联，搭建了一套从检测到报警的完整流程。

6）关于续航和一些遗憾

苹果从来没公布过Apple Watch具体电池容量，每次都说一整天（18小时），但就像我们在前面说过的，每代手表都会重新定义“18小时”。

有人拆解过一代手表，电池容量0.78瓦时，基本18小时靠谱；

二代电池1.03瓦时，但因为芯片功耗低了，续航能将近2天（watchOS 3系统，较少运动）；

三代1.07瓦时，芯片功耗更低，续航已经突破两天；

我们手中的第四代，因为没有拆解，不清楚具体电池容量，评测这两天不规则的使用，其实也没真正完整一次用完，但12小时从64%降到20%，估算下来续航应该介于2-3代之间，也就是2天左右。

7）运动功能

相比所有的硬件改变，运动方向的功能改变反倒显得不那么明显。

在使用的这两天里，感触最深的功能有两个：

一是运动检测自动化，以往你跑步前后都需要手动开始结束，现在跑起来后，手表检测到运动轨迹会提示用户是不是已经开始运动了，如果跑半截停下来忘了结束，它也会弹出提示问是不是已经结束了；

跑步开始/停下，不再必须手动了

二是挑战模式，在之前跟好友共享运动记录的基础上，可以进一步找人单挑，对方接受后，你们会开始一个为期7天的运动挑战赛——这毫无疑问会更激烈的刺激它的使用者多去运动，还顺手建立了一个小规模的社交环境。

跟好友共享运动数据，还能“battle”一下

8）总结

今年“s”版手机的手机外形变化不那么大，反倒是三年没变外观的Apple Watch来了次大更新，并且是里里外外全都换了一遍，除了表带，整个Apple Watch彻底变了。

新处理器让它性能加强，大屏幕显示信息更多，心率传感器带来了心电图功能，就连最不起眼的数字表冠，也加上了震动回馈，模拟出真实机械的转动感。

Apple Watch Series 4

大多数新功能则都依然围绕着健康主题展开，在原有基础上添加更多细节；或是在更好的硬件上创造出一些全新功能，并且所有这些都能跟苹果的健康生态系统连接起来，将原本复杂的功能简化到最简单的实现方式。这是苹果做产品的理念，也几乎是所有苹果产品的特点。

（文/晓光，图/王迪，视频/中奇）