网友吐槽提速不明显 国务院督查组约谈三大运营商

寻找问题症结 寻求破解之道（大督查在行动）

“我是一名快递员，平时打电话多。在移动公司办理38元套餐，包含750分钟通话和3个G流量，但一个月我要打2000分钟以上的电话，套餐外花费较高，真心期待能针对快递员群体，制定语音和流量组合均衡的套餐，把我的话费降下来。”“00后”快递员马玉哲说。

“不少老年人不会上网。办理套餐后，通话时长不够用，赠送的流量用不了。”70多岁的毛文俊说。

“这给我们提了个醒，公司将针对不同群体特点，开发多样化产品，满足他们的需求。”中国移动集团公司副总经理简勤回应。

这是9月20日国务院第八督查组在北京举行的网友与三大电信运营商面对面活动现场，一边是网友们发问，一边是中国电信、中国联通、中国移动相关负责人答疑。

提速降费好政策出了不少，为啥一些群众感觉不强烈？2018年国务院大督查发起“邀请你与三大电信运营商面对面”活动，征集网友意见，并从8000多人中选出10名网友代表，同时外地不能到现场的网友纷纷寄来视频，提出诉求。

近些年，三大运营商在提速降费上取得阶段性成效，但国务院第八督查组通过对网友意见的梳理发现，仍存在不少亟待解决的问题。

——手机套餐套路、陷阱多，资费不降反升。

从事IT行业的网友徐涛说，他办理移动推出的78元不限量套餐，使用10G后开始限速，难以满足手机上网需求。套餐名称只突出“无限量”，却不说明限速，对消费者产生了误导。

“应该少点套路，多点真诚，让大家切身感受到便利。”来自北京的律师刘思锐说。

——新老用户区别对待。

不少网友反映，运营商推出的新套餐更优惠，但担心老用户从高档套餐调到低档套餐，往往人为设置门槛。“大一新生入学的套餐很诱人，但高年级得放弃老号码才能办理。”中国政法大学大三学生戴允中说。

“同样2000分钟通话时长，新用户办新套餐只要花30元，而老用户原先的套餐要88元。一些消费者为享受优惠，选择办理新号码，甚至使用两个手机。”网友陈倬岳说。

“手机号码不仅是沟通交流的重要工具，更绑定了众多虚拟账号、银行卡等，换号码带来不少安全隐患。”网友李斌说。

——网络提速感觉不明显。

寄来视频的湖南网友表示，宽带提速后下行速率的提升效果不突出，很影响用户上网体验，特别是在打游戏、看视频时存在卡顿的现象。

第四十一次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年12月，我国手机网民规模达7.53亿人，使用手机上网比例高达97.5%。从衣食住行到工作学习，手机渗透到日常生活的方方面面。国务院第八督查组副组长、国办督查室正局级督查专员兼副主任李国周说，持续推进提速降费，是关系到每个人切身利益的民生工程，此次交流会的目的就是搭建平台，让运营商和消费者面对面交流，寻找问题症结，寻求破解之道。

针对套餐规则复杂、套路多等问题，简勤说，在业务宣传推广上，将进一步简化规则，明明白白宣传，让消费者放心消费。针对不同层次群体，精准施策，精准降费。今年年内实现月度流量平均单价降至每兆1分钱以内，持续推动流量单价下降，希望用户有更多获得感。

针对新老用户“不同权”的问题，三大运营商开出药方。中国电信集团公司副总经理高同庆说，公司明确规定新老用户要平等对待。但在实际中因考核压力等，一些工作人员更愿意推销高档位套餐。下一步将抓规范宣传，调整考核导向。中国联通集团公司副总经理买彦州说，各营业渠道要主动公示套餐内容，业务规则上墙展示，宣传单页明白告知，不断提升服务水平。中国移动集团公司市场经营部总经理夏冰说，消费者可自由选择任意套餐（有合同套餐等除外），如工作人员有意推诿，发现一起严查一起，支持新老客户通过各种渠道维护自身合法权益。

针对提升网络速度的问题，三大运营商纷纷表示，今后将进一步加大基础设施建设力度，进行技术创新，着力提升上网速度。他们说，将认真完成国务院督查组提交的问题，在短时间内可解决的，立即整改；需长期解决的，尽快制定计划书和时间表。

