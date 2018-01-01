雷军：小米的手机业务将招募上千名研发人才

“技术创新是科技企业的生命线，我们将不断加大创新力度，大胆去想、放手去做、探索边界。”小米科技董事长兼首席执行官雷军日前接受记者采访时说，党的十九大报告为中国制造业发展指明了方向、明确了目标，更是给了相关企业莫大的鼓励。小米的手机业务将招募上千名研发人才，进一步壮大创新力量。

近年来，随着全面深化改革不断推进，我国科技企业取得长足发展。小米公司自2010年成立以来高速发展，从一家主打“为发烧而生”的智能手机企业，成长为覆盖手机、电商、新零售、智能硬件、物联网等领域的科技创新“新物种”，并跻身为继苹果、三星、华为之后第四家拥有手机芯片自研能力的科技公司。

每次学习十九大报告，雷军都为报告所绘制的宏伟发展蓝图感到振奋。他说，十九大报告中提出的“坚持质量第一、效益优先”，是小米公司创业以来追求的目标。

为此，小米开启了“新国货”的愿景和布局，率先将互联网的效率和体验优势赋能到制造业领域，并探索出品质为先、重视核心技术创新、重视设计、线上线下结合的新零售模式，提升商业效率，提高产品供给质量。

2017年12月初，法国乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心正式将全面屏智能手机小米ＭＩＸ和小米ＭＩＸ ２列入馆藏。这是中国消费电子产品首次被世界级艺术博物馆收藏。

雷军认为，中国制造转型升级中，“工匠精神”必不可少。对于做产品的人而言，“工匠精神”就是要真材实料地下工夫，要在用户看不到甚至很少使用的地方，也能认认真真做好。“我坚信，越来越多的企业将以工匠精神不断提高产品品质，以高效率的新零售模式推动产业创新升级，中国经济必将实现高质量发展，百姓生活必将更美好！”

从“小米手机”到新零售，从大数据到物联网，小米不断加快自身步伐，推动行业创新发展。

雷军说，党的十九大报告提到“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。为此小米在2017年11月28日召开ＩｏＴ（物联网）开发者大会，全面开放ＩｏＴ平台并启动开发者计划，希望借此帮助第三方品牌的智能硬件产品实现迅速融合，为全行业赋能，通过大数据和人工智能的技术运用，将供给侧与消费者紧密连接。

“党的十九大报告中提出‘激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国’。”雷军激动地说：“来自中国的新型互联网思维正在领导全球商业思想新革命，小米在印度等多个国家取得了领先市场地位。我相信在未来五到十年，全球商业新思维提出者将会出现越来越多的中国身影。”

（原标题为《雷军：以科技创新推动高质量发展》）