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罗振宇跨年演讲：我们如何面对巨头的“黑洞效应”？

罗振宇跨年演讲：我们如何面对巨头的“黑洞效应”？
2017年12月31日 21:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 12月31日晚间消息，今晚在上海，罗振宇开始了第三次“时间的朋友”跨年演讲。

　　罗振宇表示，自己每年会向各位行业人士询问每年最让他们印象深刻的是什么，其实也是在解决自己的焦虑，而第一个焦虑来自于红杉资本中国创始合伙人沈南鹏

　　“沈南鹏的回答是腾讯的市值突破5000亿美元。”罗振宇说，腾讯、阿里的股价今年都在保持着剧烈幅度的上涨，这说明全世界对于这两家公司的业绩表现是没有心理准备的。“大家知道大象能跳舞，没想到大象能跳街舞。”

　　罗振宇总结说，这是大者恒大、强者恒强。“沈南鹏说这是好事，但我的焦虑增大了。中小创业者应该是有机会，但现在怎么老是你呢？”

　　据罗振宇介绍，2017年全球都出现这样的情况，美国前五大科技公司市值都番了一番，且市值已经占美国股市的10%，腾讯仅一家公司就已经占据香港市场10%。而不只是科技领域，化工、面板、精密制造仪器等行业都出现了这样的情况。

　　湖畔大学教育长曾鸣说这是黑洞效应，当一家公司同事具备网络协同、数据智能这两样特质时，那就可以将周边的资源全都卷进去，且这个过程是不可逆的。“2017年我们找不到新的角色，聚光灯只打在前几名的身上，没有人关心跑在后面的人。”罗振宇说。(谭霄寒)

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