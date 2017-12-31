如何证明中国是全球科技界重要力量？美媒：看无人机

如何证明中国是全球科技界重要力量？ 美媒：看看无人机

参考消息网12月31日报道 美媒称，中国在全球无人机领域已经处于领先地位。

资料图：6旋翼无人机。中新网记者 金硕 摄

据美国《纽约时报》网站12月29日报道，需要更多证据证明中国是全球科技界的重要力量？只需要听听微小螺旋桨低沉的嗡嗡声就行了。

上个月，在中国中部城市武汉举行的世界飞行者大会上，喷气式飞机、热气球、旋翼机和超轻型飞机都被中国制造的无人机抢去了风头。

遥控飞行器吸引了大批观众来到展位，它们在高空以密集的队形表演。身着色彩鲜艳的夹克衫的工作团队操控工业用无人机快速飞行，展开运送包裹和喷洒仿制杀虫剂等项目的竞赛。

在有人驾驶的飞机表演之前，特殊的无人机还通过播放巨大噪音帮助赶走上空的鸟群。

无人机研究公司Skylogic Research的数据显示，成立于2006年的大疆公司目前在全球市场上所占的份额已超过70%。

这家私营企业通过低廉的价格巩固自己的市场份额，经常被誉为中国具备在技术领域与全球竞争对手较量的能力的例证。大疆公司易于飞行的机器可以在海滩上空飞行，也可以在风景秀丽的山上盘旋，受到业余爱好者和专业摄影师的青睐。

不过，中国的无人机经济不只是用于自拍和航拍视频。

在中国，无人机被用于检查电缆，调查火情和灾区，给农作物喷洒农药，以及监测工厂周围的空气污染情况。在一些偏远地区，它被用于快递包裹。在线零售商和物流公司正在与地方政府签订更多的协议，以扩大无人机送货的范围。

在武汉，易瓦特航空飞行学院正在扩张。该校由工业无人机制造商易瓦特公司主办，是中国第一个有资格颁发操纵重工业无人机所需执照的学校。它为期一个月的课程吸引了那些希望为无人机制造商或其他需要无人机操作员的公司工作的人。

院长李春飞说：“越来越多的人想学。”

他们开始学习的时间也越来越早。在武汉市区的钟家村小学，11岁的熊社玉是学校无人机俱乐部的成员。在教师杨磊的指导下，学生们每周日都聚在一起，操纵商用无人机。

他们还制作了自己的无人机，看起来就像巨大的纸飞机。

在学校的操场上，熊社玉将其中一架无人机升到空中，机尾上贴着中国国旗。他通过遥控器，操纵它在混凝土建筑中间穿梭。那架用胶带和胶水粘起来的硬纸板飞机在空中盘旋了约十分钟。

熊社玉说：“我喜欢从空中看世界。”

他的父亲熊平高补充说：“学会操纵无人机让他更为祖国感到骄傲。”