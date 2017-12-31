QQ日迹圈子存大量色情视频 腾讯：已暂时关闭圈子

来源： 虎嗅网

（原标题：QQ日迹圈子存大量色情视频，腾讯回应虎嗅：已暂时关闭圈子）

12月29日下午，有人向虎嗅透露，QQ的日迹圈子里存在大量少儿不宜的黄色视频，随后虎嗅进行了核实，发现在某些圈子里的确存在大量情色视频，画面不忍直视。

打开QQ，点开底部菜单栏“动态”页面，就能看到“日迹”，点开后可以在“广场”里看到不少账号的视频分享，如果你对这个号感兴趣，点它的头像进入这个账号的主页面，可见主页面分为“小视频”和“圈子”，“小视频”是自己上传的，“圈子”则是你加入的一些圈子（类似于QQ群和微信群）。

这些略过不表，问题主要出在圈子里。当我循着举报人给我分享的视频，点开该用户的头像，然后在他的圈里就可以看到从几千到几万人不等的几个群，比如“同志成人用品大全”，显示成员有21351人，该群里有5726个小视频；“加94”有成员13204人，有7180个小视频；“进进出出”有成员36070人，小视频高达13680个，这些视频清一色的都是黄色小视频，有袒露胸部和生殖器的，有自己动手丰衣足食的，有借助第三方情趣工具的，有嘴里喊着老婆的，当然，最多的是男性与男性之间互爱的……

不一而足。

这些小视频显示浏览量至少5万，有很多十几万点击量的，视频底部也会显示评论区，随手点开一个，会看到有人在认真的评论观感，也有的人趁机求加各种QQ号卖视频的……

随后虎嗅向腾讯的公关负责人进行求证，在我提供了相关截图后过了差不多半个小时，该负责人告诉我，产品已经在跑数据，随后该负责人把相关工作人员拉到了一个群，要求他们跟我对接和同步处理结果。

在18：00许，腾讯一位工作人员向我通报道：“感谢您的关注监督，目前你举报的两个日迹圈子都已经进行了关停，并会对涉及的QQ账号进行封停处理；目前已经关停了所有的日迹圈子，进行全面排查，发现有害信息将会及时清理并对涉及的QQ账号进行处理。”

随后我再次点开上述几个账号，已无法看到小视频和圈子了，随后我在“广场”查看那些健康无害的分享，随便点开了几个用户，发现这些用户只有“小视频”一栏有自己分享的视频，但点开“圈子”均显示“暂无圈子”。

随后该工作人员对我表示：“我们会全力配合，尽快把处理情况及进展给到您，之前提供的不是最终版本，仅先第一时间供您了解。后续我也会密切跟进，同步最新进展。”

晚上20：00许，腾讯给虎嗅发来一份正式的处理结果：

今天，QQ安全团队收到用户举报：日迹产品中存在有用户发布不雅视频的行为。QQ安全团队第一时间进行核实并确认，被举报的圈子确实存在此类行为。我们已经采取了以下措施：

1、对被举报的圈子和涉事的账号进行了封停处理；

2、为了杜绝潜在风险，我们已经启动了对所有日迹圈子进行审核排查的工作。在审核排查期间，日迹圈子无法查看；同时，我们也暂停创建新日迹圈子，以及在圈子内发表视频的功能。一旦在排查中发现违规行为，我们将立即封停，绝不姑息。

3、我们会对目前的技术打击和过滤方式进行检测和优化，不断提升技术打击的精准性和打击效率。

QQ坚决打击平台内的任何违法违规行为。我们深知，对不良信息特别是涉黄信息的攻防是一场持久战。目前，面对复杂的情况，我们采用的是技术过滤、人工审查、用户举报的组合打击方式。QQ安全团队也希望广大用户积极参与进来，对违规行为和违规帐号进行举报。除产品端的举报入口外，用户也可以通过http://110.qq.com、腾讯客服（http://kf.qq.com ）等通道随时举报，一旦确认违规行为将立即封停。对于情节严重者，我们还将向司法机关举报。

在此，QQ安全团队也想郑重提醒：发布传播扩散淫秽色情内容信息属于违法行为，需要承担法律责任。QQ安全团队将不断努力，也希望广大用户和我们一起维护一个清朗、健康的网络环境。

无疑，腾讯的处理速度是迅速的、果断的。

据悉，QQ日迹是2016年9月底上线的，圈子功能是2017年9月初上线的。也就是说，圈子上线至今已经3个多月了，而上述我们发现的每个圈子就有几千到几万个这种低俗视频、评论区也有很多敏感词汇。按理说，腾讯每天都在宣扬自己的技术多么强大、腾讯云多么流畅、人工智能多么强悍、算法多么牛逼，不可能无法监测到这些视频内容和评论内容。为什么能让一个圈子上传几万个视频而毫无察觉，以至于要靠媒体撞大运式的来帮腾讯发现这些色情视频呢？不知道腾讯尤其是QQ团队的产品、技术和运营平常都在忙什么？还是说对此行为视而不见？

涉黄向来是挑动社会各方敏感神经的话题，去年支付宝因推出的“白领日记”“校园日记”里被发现有黄色内容，引起轩然大波，对支付宝的形象造成了严重的伤害，最后，彭蕾公开道歉、彻底关闭日记功能，并从此之后了支付宝不再提做社交这件事儿了。今年，小密圈因涉嫌涉黄被关闭了好几个月，改名改姓改头换面才得以再次上线。日前，360因水滴直播和旗下的智能摄像头涉嫌侵犯用户隐私引起全民关注，同样也造成了轩然大波，最终导致360宣布彻底关闭水滴直播。

作为拥有QQ和微信两大社交软件的巨头、中国市值最高的企业，腾讯的一句一动都非常受关注。在3Q大战后的开放战略，也让人对腾讯和马化腾刮目相看，何以被一个小小的“圈子”绊住？

根据11月15日发布的截至2017年9月30日的腾讯第三季度财报显示，虽然与去年同比下滑，但QQ的月活依然高达8.43亿，同时，腾讯一直称，QQ的用户群体以年轻用户为主。

而这些视频里看上去大多数都是年轻人甚至90后、95后、00后……

腾讯欠父母和年轻人一个道歉。