外媒：存储芯片价格下跌吓坏投资者

新浪美股 北京时间15日消息，据路透社报道，经过长达一年半时间的猛涨后，部分内存芯片的价格突然下跌，之后韩国三星电子发布令人失望的2017年盈利预估，让那些押注芯片繁荣还会至少持续一年的投资者感到不安。

有消息显示，芯片市场已开始丧失部分动能。广泛应用于智能手机的高端闪存芯片的价格在2017年四季度下跌了近5%，一些分析师目前预计，今年该行业的增幅将下降逾一半，至30%。

这导致三星电子股价上周下跌7.5%，其本土竞争对手SK海力士股价下跌6.2%。但分析师认为不太可能突发崩盘，对于芯片制造商而言，2018年应该是相对稳定的一年。

内存芯片行业规模达1，220亿美元，自2016年中以来经历了一段前所未有的繁荣，单2017年增速就将近70%，这要归功于智能手机和云服务的强劲增长，它们需要功能更强大、可存储更多数据的芯片。

在经历数年行业整合，从业者数量从1990年代的20家左右降至寥寥数家后，芯片供应也变得更加守规矩。

“如果需求维持强劲但服务器（伺服器）的需求原地踏步，那么内存芯片价格在2018年或将逐步下降，”元大韩国的分析师Lee Jae-yun指出。

不过在这个表现一向起伏不定的行业中，30%的增长率仍算颇佳；继2016年收缩6%之后，市场仍处在史上持续时间最长的繁荣阶段。

分析师称，去年爆炸性的增长让芯片商拥有现金进行再投资以提高产出。野村估计，NAND闪存芯片表现突出，今年的供应量将大增43%，快于去年的34%，恐导致价格下跌约10%。

野村预计，芯片产量增加基本上将由西部数据、东芝和美光来引领，这几家业者力图追赶头号芯片厂商三星。三星目前掌控着闪存芯片市场大约40%的份额。

前景并不灰暗

分析师称，智能手机供应商一直在扩大手机内存并提高手机价格，这让他们得以应对去年的内存条价格大涨。

法国巴黎银行分析报告显示，上季发布的新款DRAM内存平均比2016年第二季增长38%，以千兆字节（gigabyte）衡量的NAND内容则跳增84%。

分析师称，这样的旺盛需求将令该行业今年维持稳健的利润率，而芯片商投资于更先进的技术将有助于降低生产成本，即便价格下滑也能保持盈利。

麦格理估计去年三星芯片部门营业利润率从2016年的26.5%跃升至47%，今年预计将进一步升至55.5%。

虽然NAND闪存市场可能会有所走软，但比NAND业务规模大约200亿美元的DRAM内存芯片市场则料将大幅趋紧。受供应严重短缺影响，价格预计将上涨近9%。

据野村，随着DRAM制造商忙于加大生产，明年的价格可能下跌多达18%。这些制造商可能将资本支出从2016年的100亿美元，大幅提高到2017和2018年共计的380亿美元。

这让一些投资者对行业的长期前景产生信心。

“除了一些微小的调整之外，我目前的三星持股几乎没有变动，”IBK Asset Management基金经理Kim Hyun-su表示，“我觉得股价并不贵，因为他们最近股息调高了不少，而且到目前为止，预期的获利水准相当高。”

来自客户的压力

智能手机制造商约占全球内存芯片需求三分之一，而且许多制造商一直在对供应商施压要求降价。

12月底，中国日报报导称，国家发改委密切关注手机存储芯片近期价格飙升势头，或将调查可能存在的公司价格操纵行为。

根据追踪芯片价格的DRAMeXchange，三星电子2017年内存业务营收有超过50%来自中国。

“虽然供需动态仍然稳健，但客户施压降价让（未来的）情况难以预测，”三星证券分析师MS Hwang表示。