工信部就个人信息保护约谈百度、支付宝、今日头条

中国证券网讯 记者12日从工信部获悉，1月11日，针对近期媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题，工业和信息化部信息通信管理局约谈了北京百度网讯科技有限公司、蚂蚁金服集团公司（支付宝）、北京字节跳动科技有限公司（今日头条）。

信息通信管理局指出，对照《网络安全法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息化部令第24号）有关规定，三家企业均存在用户个人信息收集使用规则、使用目的告知不充分的情况，要求三家企业本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。

信息通信管理局已组织技术部门对相关手机应用软件是否存在侵犯用户个人隐私行为进行持续监测，并将加强对互联网服务信息收集使用规则告知、账号注销等环节的监督检查。一经发现违法违规行为，将严肃查处并向社会曝光。信息通信管理局要求各互联网企业严格遵守相关法律法规，遵循合法、正当、必要的原则收集使用个人信息，不得收集服务所必需以外的用户个人信息，不得将信息用于提供服务之外的目的，不得非法向他人出售或提供个人信息，同时进一步优化服务协议、用户隐私政策和手机权限调用说明，切实保障网用户知情权和选择权，维护用户合法权益。

三家企业表示，将按照监管部门要求，对相关服务进行全面排查，加强内部管理，完善产品设计，举一反三，认真整改。今后将继续严格遵守相关法律法规和工信部有关规定，进一步规范用户个人信息收集使用行为。