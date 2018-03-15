仅担任8个月 孙宏斌辞任乐视网董事长

北京商报讯（记者 崔启斌 刘凤茹）乐视网（300104）3月14日晚间发布公告称，孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，这距离孙宏斌去年开始担任乐视网董事长仅仅8个月的时间。而在孙宏斌辞任公司董事长之后，经营业绩仍未见起色的乐视网未来将如何发展也成为市场关注的焦点。

公告显示，乐视网董事会于近日收到董事长孙宏斌的辞职报告，孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务，据了解，孙宏斌原定任期至2018年10月13日。值得注意的是，市场对孙宏斌退出乐视网已有预期。在2月23日召开的乐视网临时股东大会上，孙宏斌就曾缺席。据悉，2017年7月21日，孙宏斌正式接替贾跃亭成为乐视网董事长。

乐视网表示，孙宏斌的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选等相关后续工作。经公司董事推举，自即日起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理刘淑青代为履行公司董事长职务。

同日晚间，乐视网发布一则停牌核查的公告，乐视网于2018年3月13日、14日连续两个交易日收盘价格涨幅分别为10%和6.98%。截至2018年3月14日上午，乐视网收盘价为6.59元/股，相较2018年2月13日最低收盘价4.16元/股累计上涨58.41%。乐视网自2018年1月24日复牌后至今，累计换手率已达200%以上，近5个交易日累计换手率达40%以上。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，乐视网于2018年3月14日下午13：00开市起停牌。

乐视网称，公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。乐视网此前发布的2017年业绩快报显示，公司在报告期内实现营业总收入约74.6亿元，较上年同期下降66.06%，同期实现归属于上市公司股东的净利润约为亏损116亿元，较上年同期减少2192.53%。

对于业绩出现巨亏的原因，乐视网表示是由于“持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持续发酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成较大影响，公司的广告收入、终端收入及会员收入等业务均出现较大幅度的下滑”等。

据悉，2017年1月，融创携150亿元巨资入股包括乐视网、乐视致新（已更名为乐视智家）和乐视影业在内的3家“乐视系”公司。随后，在2017年11月，融创通过下属公司向乐视网和乐视智家提供17.9亿元的借款，并提供30亿元的担保。今年1月初，融创旗下天津嘉睿又以3亿元现金增资乐视智家。如此粗略估算，融创在乐视方面的投入已经超过170亿元。

北京商报记者通过天眼查查询到，乐视影业注册时间为2011年12月28日，经营范围包括制作、发行动画片、专题片、电视综艺等，乐视影业的法人代表为张昭，孙宏斌在乐视影业担任董事之职，同时孙宏斌还担任乐视智家的董事之职。