ofo回应账户亏损传言:无任何依据 疑有利益集团驱动

新浪科技讯 1月12日下午消息，据媒体报道，从本周开始，ofo公司账户上的可用资金仅剩下不到6亿元，其现金仅能再支撑1个月。对此，ofo方向新浪科技回应称，ofo目前订单量保持稳定，资金流非常健康，且已发现大量雷同稿件，相信背后有利益集团推动。

报道的信源来自一位接近ofo的内部人士。该人士表示，本月ofo发放薪资后，账目上的现金仅剩下不到6亿人民币。此外，ofo至今仍欠供应商约25亿元人民币，亏空押金总额约30亿。而ofo的日订单量也较去年10月份下跌了60%。

对此，ofo方回应称，ofo目前订单量保持稳定，资金流非常健康。报道中所谓订单量下滑、资金紧张的说法，是没有任何事实依据的谣言。此外，ofo发现在网络上出现大量雷同的稿件，目前已经掌握了大量证据，有理由相信，这种公关手段背后有利益集团的推动，而且利益集团为了达到自己的诉求已经不择手段。

此前，新浪科技曾报道了ofo公司的现状及商业模式。针对此次传出的订单量下跌问题，极光大数据最新给出的数据是，去年10月，ofo的月活跃用户数达2508.4万，略高于摩拜单车的2373万。有业内人士认为，近两个月天气寒冷，数据的下跌或与冬季骑行人少有关。（韩大鹏）

附ofo回应全文：

针对腾讯科技《一线》栏目今日报道，几点回应如下。

1、ofo目前订单量保持稳定，资金流非常健康。报道中所谓订单量下滑、资金紧张的说法，是没有任何事实依据的谣言。

2、作为门户媒体，腾讯科技采用匿名信源，没有对企业做过任何沟通及采访，杜撰新闻事实，丧失了作为媒体的基本底线，丧失了基本的公信力。

3、在腾讯科技《一线》栏目发布稿件的同时，我们发现在网络上出现大量雷同的稿件。实际上，我们已经掌握了大量证据，有理由相信，这种公关手段背后有利益集团的推动，而且利益集团为了达到自己的诉求已经不择手段。

4、ofo公司法务部已经正式开始起诉腾讯科技的法律流程。对于一切转载和推动这篇假新闻发酵的行为，ofo会一诉到底，坚决使用法律手段捍卫自身合法权益。