马云泡吧花了1300多元，没用支付宝刷的银行卡

“马云在九街泡吧！”从10日晚上开始，不断有这样的消息在网上传出，马云真的出现在了九街？11日上午，上游新闻-重庆晨报记者从知情人处了解到，10日晚上，马云确实出现在九街的某个酒吧，不过因为太出名，很快被大家认出，待了1个小时左右，马云就离开了酒吧。

根据上游新闻-重庆晨报记者获得的视频和图片看到，马云身着深色上衣，黑色长裤，头戴一顶灰色帽子，悠闲地靠在椅子上，正在听驻唱歌手演唱《漂洋过海来看你》。

马云身边的眼镜男士，则是阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明。

知情人告诉记者，这段视频和图片确实是10日晚上的重庆，就在九街的IF酒吧。“晚上10点多马云来的，他们一行有6人，没有提前定位置，直接就进来的，马云走在中间。一进来，马云看到有驻唱歌手在唱歌，他还自言自语了一句 重庆还有这种酒吧啊 。”

进入酒吧后，马云一行点了啤酒和5种川味小吃。马云没有喝酒，也没有吃东西，只喝了一些白水，一边和朋友聊天，一边听驻唱歌手唱歌。”知情人向记者介绍说：“马云还点了三首歌，《Cupid》《漂洋过海来看你》和《老情人》，不过因为马云太出名了，很快就有很多人认出了马云，过来和他合影打招呼，还给他敬酒，但都被工作人员婉拒了。马云可能待了一个小时左右，就离开了。”

知情人还透露，马云一直面带微笑，对大家很和蔼，马云身边一直有保镖陪同，本次消费的金额大约在1300多元左右，有意思的是马云并未选择支付宝支付，而是刷了银行卡。

上游新闻-重庆晨报记者了解到，这家酒吧可以喝咖啡也可以喝啤酒，属于比较安静的清吧，晚上会有歌手驻唱。