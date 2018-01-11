贾跃亭清空酷派股份 乐视网喊话：“没收到钱”

贾跃亭真的开始出售资产了。在前几天出售一部分酷派股权之后，今日贾跃亭旗下公司彻底清空了所有酷派股权。

酷派集团（02369.HK）1月11日晚间公告，股东LeviewMobileHKLimited于11日已出售所持公司5.51亿股份（占总股本的10.95%），LeviewMobileHKLimited不再为公司股东。这一次，接盘酷派5.51亿股份的买方为ZealLimited，是一家于开曼群岛注册成立的公司。

处理酷派偿还招行债务

几天前，贾跃亭已经将大部分酷派股权出售。

1月4日晚间，酷派公告，股东LeviewMobileHKLimited已经出售了酷派8.97亿股份，价格为0.9港元/股，成交总价约为8.08亿港元（约合6.7亿元人民币）。买方是在英属处女群岛注册的威日创投。

通过两度将酷派股权出售给背景颇为神秘的买家，贾跃亭回笼了不少流动资金。就此，证券时报·e公司记者采访到乐视控股传播副总裁程时盛，他表示，乐视控股目前对这件事没有具体说法，但是甘薇（贾跃亭妻子）说过处理酷派是为了偿还对应部分债务。

1月2日，在贾跃亭声称将负责到底后，甘薇发布微博称，受贾跃亭委托，“我将负责贾跃亭在国内的债务问题。”

1月7日，甘薇再度发布微博介绍债务处理进展。甘薇称，通过以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决：一是将乐视商城资产以9290万元的作价抵债给乐视上市公司控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务；二是出售酷派股份，转让价款8.07亿港元直接被招商银行抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港元），偿债比例近60%。

至于其他债务的解决，甘薇表示，下一步会积极与招商银行寻求沟通，希望能对已冻结的资产进行相应比例的解冻，以便于偿还更多债权人的债务。

不过，除了招行申请冻结了贾跃亭个人与控制公司资产外，还有一长串的债主已经申请轮候冻结贾跃亭个人、家庭及控制公司的相关资产。是否这能如甘薇所言，成功解冻部分资产，尚有待证明。

乐视网：我们只拿到股权没有钱

与招行直接拿到了贾跃亭出售酷派的资金相比，大量债主还在等待贾跃亭的具体偿债行动。

其中，乐视网（300104）一位负责人就对记者表示，“贾跃亭以资抵债，偿还给乐视网乐视商城的股权是事实，但是真的只有股权，没有相应的资金。尤其是在甘薇发布了贾跃亭偿债进展后，乐视网办公的乐视大厦集结了一批上门讨债的债权人。不过，我再度声明，贾跃亭和乐视控股的债务与上市公司无关，乐视网也没有收到相关偿债资金款项”。

1月9日晚间，记者曾拿到一封写给甘薇和贾跃民的《呼吁对话书》，落款为27家乐视供应商。

供应商们在对话书中表示，希望甘薇、贾跃民与他们对话，诚信沟通、解决债务，此外还透露了乐视债务问题对他们生活及公司的巨大影响。

文末附的27家供应商的名单显示，这些供应商有广告公司、展览公司、装饰工程公司等。此前，这些供应商已经参与过乐视大厦与乐视网临时股东大会的讨债行动。

记者从一位仍在乐视大厦办公的乐视网人士处获悉，或是因为一楼没有暖气的原因，这部分讨债的供应商这次前来讨债并未在乐视大厦“安营扎寨”。