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阿里程序员穿特步相亲遭拒 国内运动品牌如此不堪？

阿里程序员穿特步相亲遭拒 国内运动品牌如此不堪？
2018年01月09日 10:10 每日经济新闻
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　　每经编辑 王嘉琦

　　大家去相亲时，为了给对方留下良好的第一印象，肯定穿上自己最好的衣服。

　　最近，在杭州萧山，一个小伙因为在相亲时穿了一双特步牌运动鞋，遭女方拒绝了。原因是：27岁的男生穿特步鞋约会不合适；自己喜欢精致一点的男生。

▲图片来源：萧内网萧山论坛▲图片来源：萧内网萧山论坛

　　今天（1月8日）下午，认证为阿里巴巴官方文化账号的 阿里味儿官方微博表示，这个被拒绝的小伙是阿里巴巴的高级研发工程师。

　　阿里巴巴程序员只因为穿了一双特步鞋，就被拒绝。有网友表示，这是特步被黑得最惨的一次。

　　那么，穿特步就“不合适”吗？中国运动品牌真的有这么惨吗？

　　特步真的很低端？

　　李宁、安踏、匹克、特步和361度被称为中国五大体育运动品牌。喜欢体育的观众，对这些品牌都不陌生，在中央电视台体育频道上经常可见它们的广告，而在足球、篮球、马拉松等热门项目的赛场上，也都能随时看到它们的广告牌。

　　以这次被“黑”的特步为例。每经小编（微信号：nbdnews）在特步国际（01368，HK）的2017年中期报告中看到，特步目前的定位是“专业体育时尚品牌”。

　　由于近年来的马拉松热，特步也推出了跑步相关产品，而且仅在2017年上半年，特步就赞助了“厦门国际马拉松赛”、“重庆国际马拉松赛”等赛事。

　　特步最早出名，是源于影视明星谢霆锋的那句广告词“特步，非一般的感觉”。影视明星代言运动品牌，不利于体现其专业性。因此，特步请来了王镇、蔡泽林、陈定等田径奥运冠军代言，甚至请到了前欧洲足球先生舍甫琴科。不过，和安踏、李宁、匹克等品牌相比，这些代言人的名气还是逊色不少。在影视明星方面，除了谢霆锋之外，女演员赵丽颖也成为了特步的代言人。

▲图片来源：特步国际2017年中期报告▲图片来源：特步国际2017年中期报告

　　每经小编（微信号：nbdnews）发现，在经历了国产运动品牌的集体低谷之后，从2013年到2016年，特步的营收逐年上涨。

▲图片来源：特步国际2016年财报▲图片来源：特步国际2016年财报

　　不过，2017年上半年，特步国际的营收和利润都出现了同比下滑。去年12月，特步国际还发布了盈利警告称：

　　由于回购的销售渠道中现存的产品于2015年前生产，估计其可变现净值将大幅下降。因此将对公司2017年利润有明显影响。预计集团2017年综合净利润较2016年将下降约25%到35%。

　　盲目扩张、去库存、山寨

　　国内品牌曾经历寒冬

　　从盈利预警公告中可见，特步目前依然面临着去库存的问题。事实上，正是库存问题，差点压垮了国内运动品牌。

　　此前，以2008年的北京奥运会为契机，体育品牌在全国各地繁华地段和购物中心开设了大量店铺。即使是需求较少的地方城市，也开有大量店铺。但是，到了2012年——2013年，由于盲目快速扩张、大肆开店，让国内运动品牌尝到了苦果，两年间，各大体育品牌关闭的门店总量超3000家。

　　据中国网统计，2013年，国内六大运动品牌李宁、安踏、匹克、361度、中国动向和特步的存货总价值就达到了31亿元。

　　实际上，耐克、阿迪达斯也遭受了这波运动品牌寒潮。但它们当时在中国的销量要好得多。

　　此前，中投顾问轻工业研究员朱庆骅在接受《中国产经新闻》记者采访时分析称，阿迪达斯、耐克等国际品牌销量呈现逆势上升的原因主要是，面对恶劣的市场环境，阿迪达斯、耐克等国际品牌纷纷进行打折促销，甚者在三四线城市发展中低端产品，导致了这些国际运动品牌与国产中低端运动品牌争抢市场份额。国际运动品牌凭借其品牌形象在市场竞争中占据了上风。

　　大规模的中国年轻消费者能够穿得起阿迪达斯、耐克，也是从那个时候开始的。

　　国内品牌被“吐槽”，还有个原因就是“山寨”的标签。

　　由于品牌名称和商标LOGO与阿迪达斯非常像相似，网友纷纷在网上写段子、编故事，吐槽阿迪王。最火的时候，阿迪王的广告牌甚至进入了NBA和西班牙足球甲级联赛的赛场。

　　不过，2013年5月，“阿迪王”与阿迪达斯长达5年的侵权诉讼案和解，“阿迪王”中文商标及LOGO最终无偿转让阿迪达斯。同时，其线上销售的店铺也一律终止使用“阿迪王”字样的品牌名称，以及与阿迪达斯极为相近的三角形LOGO。

▲图片来源：广西卫视报道截图▲图片来源：广西卫视报道截图

　　同样，因为使用了NBA传奇球星麦克尔·乔丹的中文名，乔丹体育和乔丹也陷入了漫长的侵权官司。

　　80、90后偏爱阿迪达斯、耐克

　　目前，当越来越多的国人参与到马拉松、登山、夜跑、健身等运动中时，中国的运动鞋服市场进入了快速发展期。度过寒冬的中国运动品牌的日子越来越好过了。

　　2017年上半年，安踏体育（02020，HK）净利润上涨接近三成，同时毛利率继续上升，已超过50%。李宁（02331，HK），净利润也大幅上升66.8%，毛利率也达到了47.7%。

　　据中国经济网报道，《经济学人》2017年发布的中国体育产业专题报告《中国开赛——崛起中的中国体育健身产业》显示，目前中国消费升级正在悄然进行中，而体育类消费也随之迎来了最大的市场红利。报告显示，2016年中国体育健身市场规模接近1.5万亿元，其中体育产品和装备的消费占了近70%。报告还指出，中国服装鞋类、保健、休闲和教育产业未来五年将强劲增长26%~42%。

　　但一个严峻的问题是：对于国内品牌而言，未来蛋糕的继续做大，并不一定意味着能够继续分到更多甜头。经济学人报告认为，到2020年，中国运动服装市场将从目前的外资和本土品牌平分天下，转变为外国运动服装公司占据市场龙头的局面，尤其是在高端市场。

　　因为年轻人是运动品牌的主要消费人群，他们的偏好直接影响了企业的未来。但艾瑞咨询发布的2016年《90后VS80后时尚品牌偏好研究报告》显示，阿迪达斯和耐克都是80后和90后最偏爱的运动品牌。

▲图片来源：艾瑞咨询《90后VS80后时尚品牌偏好研究报告》▲图片来源：艾瑞咨询《90后VS80后时尚品牌偏好研究报告》

　　可能，正式由于年轻人内心对国际品牌的偏好，才有了“穿特步相亲被拒绝”的故事。可见，国内运动品牌还需要提升品牌形象。

　　每日经济新闻综合萧内网萧山论坛、中国网、每经网、中国经济网、中国产经新闻等。

阿里程序员特比
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