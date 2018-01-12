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ofo股份卖给阿里朱啸虎套现30亿美元？至少三处存疑

ofo股份卖给阿里朱啸虎套现30亿美元？至少三处存疑
2018年01月12日 00:41 新浪科技
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ofo股权结构中，金沙江占5.83%ofo股权结构中，金沙江占5.83%

　　新浪科技讯 1月12日凌晨消息，近日有媒体报道，朱啸虎的妹夫欧成效在公开论坛上透露，不久前，朱啸虎已把所持的ofo股份全部卖给了阿里巴巴，按ofo估值100亿美元计算，共套现了30多亿美元。

　　对此，新浪科技向金沙江创投和ofo以及阿里方求证，阿里方称，针对市场传言不予评论。而另外两家尚未回复。

　　至少存三处疑点

　　欧成效的此番言论虽然只有短短一句话，但存在三处争议点。

　　其一是ofo估值达到了100亿美元。据外媒报道，去年12月初，ofo已经至少融资了10亿美元，此轮融资对ofo的估值为30亿美元。仅一个月，其估计为何会升至100亿呢？

　　其二是套现30多亿美元。新浪科技查询ofo股权架构发现，戴威占比36.02%、滴滴占比25.32、经纬占比10.15%、金沙江占比5.83%。这一数字与11月底无任何变化。而朱啸虎所在的金山江创投，在ofo的A轮、B轮和C轮中参与了投资，余下的投资未见其“身影”，此后几轮，阿里和滴滴持大资金领投，想必其股份会进一步被稀释，股份价值可能远达不到30亿美元。

　　其三是阿里的全部回购。此前新浪科技曾报道，阿里的入局可能是为“搅”滴滴和腾讯的局，因腾讯在大出行领域已先行一步，其不甘落后，亟待破局。虽然阿里也想控制ofo，但其已经主导了哈罗单车，再花费30多亿美元回购ofo股份，划算吗？

　　偏理性的投资者

　　自从投资ofo后，朱啸虎多次在公开场合发表过言论。

　　一年多前，他曾喊出“90天结束战斗”，但未能如愿，ofo和摩拜的竞争直到现在依旧火热。

　　去年6月，他曾与马化腾在朋友圈“互怼”，双方在ofo和摩拜市场占有率上产生分歧。3个月后，他最先开始谈论两家合并，称“行业格局已定，唯有两家合并才有可能盈利”。

　　不久前，他在接受采访时却改变了口吻，称摩拜和ofo合并“没那么容易”，“不光要看创业者的格局，还要看双方股东们的选择，这是很复杂的，以前合并案的经验是不可复制的。事实上，我们都不希望两家公司打到山穷水尽再合并”。

　　10年的创投经历，朱啸虎缔造了多起“点石成金”的成功案例。他所投资的项目得到了广大用户的认可，耳熟能详的包括滴滴出行、饿了么、映客、小红书等。

　　他曾评价自己的投资风格“偏理性，靠数据说话”，他还被圈内誉为“独角兽捕手”。（韩大鹏）

朱啸虎OFO阿里
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