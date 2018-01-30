小米回应酷派专利诉讼：尚未收到通知

小米近期再陷专利诉讼。酷派集团1月26日公告称，小米科技、小米通讯、小米之家三家小米系公司侵犯酷派附属公司专利，并索赔。

1月29日，小米公共关系部门回应称目前公司法务部尚未收到诉讼通知。酷派集团描述的侵权事实既不明确，所涉及的三件专利的稳定性尚有待商榷。目前小米公司已经拥有强大的技术专利优势。小米公司收到诉讼函后会积极应对。

业内分析认为，这一事件并不会对小米产生太大影响，此举对于酷派而言更多的是为了扭转业绩以及战略调整。

酷派状告小米侵犯其三项发明专利权

1月26日，酷派一纸状书将小米告上了法庭。

上周五，酷派发布公告称，其附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司因与小米之间的发明专利权纠纷，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，并于2018年1月26日收到共计六件案件的《受理案件通知书》。

根据民事起诉状，酷派诉称被告小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、深圳市通天达通讯电子有限公司以及小米之家商业有限公司深圳第一分公司生产、许诺销售、销售侵权产品等行为侵害了酷派名称为“移动通信终端的协同方法及其界面系统”、“终端和应用程序的新事件的处理方法”以及“终端和应用图标的管理方法”的三项发明专利权。

酷派称，请求法院判令被告立即停止生产、许诺销售或销售涉嫌侵害原告发明专利权的行为。判令被告一、被告二和被告四连带赔偿原告因专利侵权行为所遭受的经济损失以对被告侵权所得利润进行审计的结果为准。截至本公告日，案件均已受理，尚未开庭审理。

对于酷派的起诉，小米作何回应？

1月29日，小米公共关系部门向新京报记者称，目前公司法务部尚未收到诉讼通知。酷派集团描述的侵权事实既不明确，所涉及的三件专利的稳定性尚有待商榷。目前小米公司已经拥有强大的技术专利优势。小米公司收到诉讼函后会积极应对。

同时，小米公关方面表示，小米快速发展过程中，经历很多专利战，有资深法务团队，可以应对任何来自专利的挑战。

这确实不是小米第一次遭遇专利战。

1月29日新京报记者查询中国裁判文书网发现小米涉及多起专利权诉讼，其中2016年1月4日该网站披露了小米与（荷兰）皇家KPN公司的一起专利纠纷。依据中国裁判文书网，皇家KPN公司以未经专利权人的许可或同意，小米公司自2012年开始生产、销售、许诺销售侵犯皇家KPN公司专利权的产品为由，向北京知识产权法院提起上诉，请求判令小米支付合计930万元人民币的赔偿款。该案目前已经审理终结。

而此前在2014年，因涉嫌侵犯爱立信8项专利，小米在印度被爱立信诉至印度德里高等法院。2015年5月，小米印度与爱立信的专利纠纷以小米旗下全线手机产品禁入印度市场收局。这是小米自身专利布局不足或专利合作不当，第一次因涉嫌专利侵权引火上身。

分析：酷派的专利受关注 对小米影响有限

此次专利之争影响几何？对或正值谋划上市关键期的小米会有怎样的影响？

“酷派只是挑一家有代表性的公司来起诉，”独立IT行业分析师付亮称，酷派起诉状中提及的三项专利均不是核心专利。酷派此举的目的等多是为了伸张自身权益，扭转业绩，同时也是战略调整的表现。

此前，曾在贾跃亭治下的酷派并不好过。2016全年，酷派集团未经审核净利润为-42.1亿港元，相比2015年23亿港元的净利润大幅下跌。过去一年多，酷派除了在美国市场的业绩还保持稳定，其他市场均不乐观。

“类似诉讼在手机厂家中是比较常见的，对小米难以产生实质影响，”付亮称，因为不是核心专利，小米可能会申请专利无效。即使未来需要支付给酷派一定费用也不会很多。“这种官司很常见，可能会持续几个月，也可能会持续一年。”

据财新报道称，小米公司已于今日召开上市启动会，或倾向于选择香港上市。此前，英国《金融时报》也报道称，小米将于今年晚些时候上市，此次IPO规模可能高达1000亿美元，已选定高盛和摩根士丹利为其主承销商。这也将成为继2014年阿里巴巴在纽约上市以来科技行业最大的IPO。不过，小米方面对此不予置评。

对于专利诉讼是否会影响一个公司IPO进程，华荣律师事务所律师许峰分析称，“很多小的诉讼对IPO影响不大，这要看诉讼影响大小，涉案金额等，再比如专利诉讼是否涉及主营业务等。”

“主要影响的还是酷派这边，”付亮称，无论结果如何，此次诉讼都会让大家关注到酷派的专利能力。如果小米最终需要向酷派支付专利费用，对于酷派的影响更是积极正面的。

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小米试水直播答题 流量不及冲顶大会百分之四

新年伊始，直播视频在线有奖答题横扫网络。1月29日，小米也加入直播答题“战局”，由小米互娱推出的直播竞答APP“有乐”正式开启对外测试。

新京报记者用苹果手机下载“小米直播”APP，点开APP首页就有“答对12题即可瓜分万元奖金”的广告，下面还用一行小字标识了开场时间为每天的13：30和20：30两场。记者从20：34进入游戏，记者参与时段里平台在线参与直播答题的人流量从几百到几千不等，最高人流量为8472人次。由于参与人数相对较少，前三名均获得了600以上金额的奖金，其中第一名获得了635.47元。

与现有的映客直播芝士超人、花椒直播百万赢家、西瓜视频百万英雄、冲顶大会等直播答题平台不同的地方主要有，有乐的每天两场答题场次，少于其他平台每天的四五场答题，一场两万元的奖金也低于其他平台，百万英雄的奖金在50万、100万、300万不等。此外，据媒体报道，冲顶大会上线首日直播同时在线人数达到25万左右，而有乐单场最高八千多在线人数不及前者的百分之四。

直播答题热度渐散，小米为何此时入局？小米互娱副总经理程骏向媒体表示，直播竞答代表的是当下年轻人的全新娱乐方式，同时也是内容平台未来必须具备的内容运营能力，未来通过直播平台构建的综艺节目将会有很大的拓展空间，同时也会重新划分直播行业格局。

资深互联网观察家丁道师表示，直播答题行业并没有领先优势可言，以单场次奖金越多越吸引用户参与答题，所以说直播答题并没有多少模式与技术门槛。他认为，小米入局更多的是试水，如果小米想用大资金支持该项目，可以在短期内成为行业老大，但难以长期维持。

小米的加入会如何影响战局？据极光大数据行业研究院分析，从近期的观看人数看来，主流直播答题节目所能吸引的流量已经有见顶趋势。在各家的模式和机制高度相似的情况下，观众最看重的无非是每场奖金的期望值。考虑到各平台的奖金池已处于稳定阶段，目前竞争格局已经处于较均衡状态。除非有新玩法或者新玩家搅局，否则现有平台之间的均衡状态在短期内不会被打破。

极光大数据行业研究院分析，目前主流平台均已经找到可行的变现模式（如冠名、广告），只要平台的变现模式可以持续覆盖奖金设置所带来的成本，直播答题完全可以作为一种独立的商业模式而存在。至于各栏目之间的竞争结果，更多关乎平台自身的策划和运营能力，目前还不好判断谁能成为最终赢家。

本版采写/新京报记者 杨砺 陈维城 实习生 李晓丽