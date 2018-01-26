烘干机选一体还是独立的 老杨告诉你

图：杨中奇

本周是帝都这个冬天最冷的一周，零下十好几度的环境气温，配合着北风，体感温度降至零下20度以下，让坚持了好几个冬天不穿秋裤的老杨瞬间想要狗带。

这样的天气，洗完衣服晾干就更是困难了。别说晾干了，衣服挂起来瞬间就能结了冰。这时候，一款家用的烘干机就非常有用了。

但是面对市面中的洗烘一体机以及干衣机来说，哪一个才是真正适合进入家庭的产品呢？它们有什么本质的区别呢？

从占地面积看

即便是最近国内的房价稍有稳定，但仍然是寸土寸金的级别。特别是很多卫生间的设计，洗衣机都放不下，更别说额外的干衣机了。

这时候洗烘一体机的占地空间和“洗衣机+干衣机”的组合相比，就有着明显的优势了。

但很多和洗衣机配套的干衣机，配合专用的支架是可以实现上下叠放的。所以对于高度没有什么限制的家庭，独立式则和洗烘一体的没什么区别。

从容积看

洗衣机以千克为单位，也就是常说的公斤。作为和洗衣机配套的干衣机，单位也同理。

一般洗烘二合一的洗衣机，洗衣的额定重量和烘干的额定重量并不相同。以入门的产品为例，一般额定重量为8kg左右的产品，烘干的额定重量大概在4kg、5kg左右。

而这有什么影响呢？就是你一次放进去一堆脏衣服，洗虽然能洗干净，但是烘干出来就潮哄哄的。而用洗衣机洗床单被罩窗帘什么的，也不能彻底烘干到拿出来直接能用的级别。

至于独立的干衣机，入门级产品通常额定重量要更大一些，所以体验来说，一般人的感觉就是二合一产品烘不干、而独立产品没问题。

实际上，你买个高端点的二合一，烘干的额定重量也上去了，效果并不比独立的差。

从体验看

实际上，体验又可以从几个角度来说，比如烘干速度、烘干效果、繁琐程度、烘干出来衣服的皱褶情况。

从速度来讲，两者都很慢，单次烘干基本都在两个小时以上，而洗一次大概也就半个多小时。

从烘干效果上来讲，上文已经说了。额定重量的问题会造成中低端的洗烘一体机没法让衣服完全烘干。而高端产品和独立产品效果比较好，但高端二合一价格偏高。

从繁琐程度上来讲，肯定是二合一产品更好，毕竟脏衣服扔进去，拿出来抖抖就能穿了。

从衣服的褶皱情况来说，独立产品更占优势。但实际上这并不是机能的原因。由于在甩干阶段，衣物会被大力的压缩，这时候直接烘干衣物纤维就弯着定型了。

而独立烘干机有个从洗衣机中拿出来抖一下的过程，这个过程衣物的纤维就相对平整了一些，烘干出来就不至于太褶皱了。

其实二合一产品，在洗完了先拿出来抖落一下，再扔回洗衣机重新烘干也能达到类似的效果。

此外，大多洗烘一体产品并没有毛絮收集器，这玩意如果堆积在洗衣机里潮湿高温，容易产生霉变。独立烘干机大多都会有毛絮收集器。

从价格看

主流8公斤国产干衣机价格在4000-6000元左右，主流的8公斤洗衣机价格在3000-4000元左右，两者总价在7000-10000元左右。

而8公斤的洗烘一体机价格在4000-8000元左右。所以入门二合一产品更具价格优势，不过烘干效果会有一定影响。

烘干效果没影响、占地空间也小的高端洗烘一体产品，价格则在12000-15000左右，达到相同效果时，比独立产品的总体价格更高。

总结

差钱、差空间：低端二合一

不差钱、差空间：高端二合一

差钱、不差空间：独立烘干机

不差钱、不差空间：随便挑