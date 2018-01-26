新浪科技> 家电> 来电聊专题 > 正文

烘干机选一体还是独立的 老杨告诉你

烘干机选一体还是独立的 老杨告诉你
2018年01月26日 15:51 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
图：杨中奇图：杨中奇

　　本周是帝都这个冬天最冷的一周，零下十好几度的环境气温，配合着北风，体感温度降至零下20度以下，让坚持了好几个冬天不穿秋裤的老杨瞬间想要狗带。

　　这样的天气，洗完衣服晾干就更是困难了。别说晾干了，衣服挂起来瞬间就能结了冰。这时候，一款家用的烘干机就非常有用了。

　　但是面对市面中的洗烘一体机以及干衣机来说，哪一个才是真正适合进入家庭的产品呢？它们有什么本质的区别呢？

　　从占地面积看

　　即便是最近国内的房价稍有稳定，但仍然是寸土寸金的级别。特别是很多卫生间的设计，洗衣机都放不下，更别说额外的干衣机了。

　　这时候洗烘一体机的占地空间和“洗衣机+干衣机”的组合相比，就有着明显的优势了。

　　但很多和洗衣机配套的干衣机，配合专用的支架是可以实现上下叠放的。所以对于高度没有什么限制的家庭，独立式则和洗烘一体的没什么区别。

　　从容积看

　　洗衣机以千克为单位，也就是常说的公斤。作为和洗衣机配套的干衣机，单位也同理。

　　一般洗烘二合一的洗衣机，洗衣的额定重量和烘干的额定重量并不相同。以入门的产品为例，一般额定重量为8kg左右的产品，烘干的额定重量大概在4kg、5kg左右。

　　而这有什么影响呢？就是你一次放进去一堆脏衣服，洗虽然能洗干净，但是烘干出来就潮哄哄的。而用洗衣机洗床单被罩窗帘什么的，也不能彻底烘干到拿出来直接能用的级别。

　　至于独立的干衣机，入门级产品通常额定重量要更大一些，所以体验来说，一般人的感觉就是二合一产品烘不干、而独立产品没问题。

　　实际上，你买个高端点的二合一，烘干的额定重量也上去了，效果并不比独立的差。

　　从体验看

　　实际上，体验又可以从几个角度来说，比如烘干速度、烘干效果、繁琐程度、烘干出来衣服的皱褶情况。

　　从速度来讲，两者都很慢，单次烘干基本都在两个小时以上，而洗一次大概也就半个多小时。

　　从烘干效果上来讲，上文已经说了。额定重量的问题会造成中低端的洗烘一体机没法让衣服完全烘干。而高端产品和独立产品效果比较好，但高端二合一价格偏高。

　　从繁琐程度上来讲，肯定是二合一产品更好，毕竟脏衣服扔进去，拿出来抖抖就能穿了。

　　从衣服的褶皱情况来说，独立产品更占优势。但实际上这并不是机能的原因。由于在甩干阶段，衣物会被大力的压缩，这时候直接烘干衣物纤维就弯着定型了。

　　而独立烘干机有个从洗衣机中拿出来抖一下的过程，这个过程衣物的纤维就相对平整了一些，烘干出来就不至于太褶皱了。

　　其实二合一产品，在洗完了先拿出来抖落一下，再扔回洗衣机重新烘干也能达到类似的效果。

　　此外，大多洗烘一体产品并没有毛絮收集器，这玩意如果堆积在洗衣机里潮湿高温，容易产生霉变。独立烘干机大多都会有毛絮收集器。

　　从价格看

　　主流8公斤国产干衣机价格在4000-6000元左右，主流的8公斤洗衣机价格在3000-4000元左右，两者总价在7000-10000元左右。

　　而8公斤的洗烘一体机价格在4000-8000元左右。所以入门二合一产品更具价格优势，不过烘干效果会有一定影响。

　　烘干效果没影响、占地空间也小的高端洗烘一体产品，价格则在12000-15000左右，达到相同效果时，比独立产品的总体价格更高。

　　总结

　　差钱、差空间：低端二合一

　　不差钱、差空间：高端二合一

　　差钱、不差空间：独立烘干机

　　不差钱、不差空间：随便挑

我要反馈
相关专题： 来电聊
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有