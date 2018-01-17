原标题：小米冲刺IPO高估值引争议 雷军董明珠对赌悬念再起

小米冲刺IPO高估值引争议

雷军董明珠对赌悬念再起

■本报记者 贾 丽

1月16日有消息称，小米科技（下称小米）已为其即将到来的上市选定高盛和大摩这两家投行作为主承销商，小米此次IPO或将成为继2014年阿里巴巴在纽约上市以来科技行业最大的IPO。

小米高层对外表示，公司的估值有望达到1000亿美元。而小米董事长雷军更是提出了2000亿美元（约合人民币1.3万亿元）的目标。不过这一高估值引发业界争议，部分分析师对此表示怀疑。

对于上市，小米公司内部人士称：“目前公司尚未确定上市时间及地点，只是在做前期准备。”

虽然小米上市的具体细节还未敲定，但毫无疑问，一旦小米上市，其估值和规模都将大幅提升。

而在5年前，雷军和格力电器（下称格力）董事长董明珠许下的一场10亿元的赌局轰动业界。对于谁输谁赢，外界也一直议论纷纷。如今双方赌约期限还剩一年，格力还是那个格力，而小米却早已不是当年那个小米。

小米冲刺IPO

高估值引争议

近日有消息称，小米最早将于2018年下半年进行IPO，挂牌地点或选择香港。业内普遍认为小米将带来一场可受全球瞩目的IPO。消息显示，包括高盛、摩根士丹利、瑞信在内的数十家中外投行，都参与了这场激烈的承销商资格竞逐，并且参加的承销商数字可能会继续扩大。

不过小米方面并未过多对此事进行评论，其内部人士表示：“目前公司处于（上市）筹备阶段。”

此前，小米已进行了多轮融资，2014年12月份，小米完成第五轮11亿美元融资，彼时，小米估值为450亿美元。而如今随着小米上市的消息传出，其估值方案也在业界传出了多个版本。一些投行的方案对其估值超过1000亿美元。有消息称，雷军于去年11月份与投行接触时提出了2000亿美元估值的目标。

业内人士认为，按照这一估值，成立仅8年的中国本土企业小米将有望成为全球估值最高的初创企业；如果顺利上市，其亦或将成为今年全球规模最大首发上市的科技公司。不过也有业内人士对小米靠什么支撑2000亿美元的估值提出疑问。

将小米的市值、营收与国内互联网巨头百度来比较：1月16日收盘，百度的市值约为878亿美元，而小米上市后如若能达到2000亿美元的估值，则将是百度的2倍之多。百度前三季度营收为612亿元，全年有望超过700亿元。而小米即使在2017年完成1000亿元营收目标的情况下，其营收也仅为百度的1.5倍。有业内人士提出质疑，既没有高营收，也没有高利润，小米拿什么支撑这一估值？

不过，如若小米成功上市，其无疑将掀起一场造富盛宴。数据显示，目前雷军为小米科技的第一大股东，股权比例为77.8022%。如果上述2000亿美元为投前估值，那么持股比例为77.8%的雷军身家将超过1556亿美元成为中国首富。

董明珠和雷军对赌

谁是赢家？

随着小米IPO的速度加快，雷军和董明珠的赌约也频繁被市场提及。不过谁输谁赢，业界还未有定论。

2013年年底，雷军和董明珠以10亿元为赌注，赌5年内小米的销售额能否超过格力。现在时间已经过去了4年，两位大佬和其背后的企业之间暗战不断，却谁也没有退让的意思。然而，距离两者赌约的到期也仅有1年。

从营收来看，小米曾公布其2015年营收为780亿元，但其并未公布2016年营收情况。2017年年初小米直接宣布其全年营收目标为1000亿元。小米一位发言人称，小米2017年营收业绩有望突破1000亿元。

而格力电器2016年营收为1101.13亿元，业内人士预计2017年格力电器营收达到约1500亿元。

家电业专家刘步尘表示：“董明珠曾表示格力每年营收增长比例为20%，其2017年如若达到1500亿元的营收，那么格力在2018年的营收将达到1800亿元。而今年小米的营收规模有望超过1000亿元。单从营收规模来看，小米目前与格力电器相差很大。那么，最终可能是董明珠赢了。”

不过从另一个角度来看，小米一旦上市则估值有望超过1000亿美元，甚至达到2000亿美元，其更有成长性。

“目前格力的营收相对较为单一，主要依靠空调产业，其智能设备等新产业还在培育之中。从未来的市值和规模的成长性来看，小米更胜一筹。”刘步尘认为。

当初雷军与董明珠定下赌约时，小米的营收约300亿元（2013年），而如今小米的营收若能达到1000亿元，则是4年前营收的3倍之多，小米与格力在营收上的差距也在逐渐缩小。

产业经济观察家洪仕斌告诉记者：“如果小米IPO成功，则其市值将远超格力。而IPO成功，也将助推小米在产业上的扩张，给小米的规模提升带来巨大的想象空间。此外，多年来格力一直发挥稳定，其智能设备等新兴产业也已成为新的利润增长点”。