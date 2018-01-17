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阿里云深夜声明：绝不会提供“挖矿平台”和虚拟货币

阿里云深夜声明：绝不会提供“挖矿平台”和虚拟货币
2018年01月17日 00:25 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月17日凌晨消息，近日有媒体报道，称阿里巴巴已上线虚拟货币挖矿平台“P2P节点”，指出阿里正在招募矿机入驻。对此，阿里云深夜发声明辟谣，称该业务与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。

　　阿里云强调，绝不会发行任何比特币之类的虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿平台”。对于虚假报道，将依法追究法律责任。（韩大鹏）

　　以下为阿里云声明全文：

　　关于虚假报道 “阿里巴巴挖矿平台’P2P节点’悄然上线”的声明

　　我们注意到近日有媒体报道称阿里巴巴上线挖矿平台P2P节点。经核实，该业务实际上是阿里云基于P2P技术的CDN（内容分发网络）业务，与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。

　　P2P（对等网络）节点是指在CDN行业里常见的用户共享带宽加速服务。由用户通过个人电脑、路由器等设备共享家庭闲置的上行网络带宽，成为一个微型的CDN分发服务节点，使得其他客户在下载、直播、游戏等场景时获得就近加速体验。

　　对于用户授权共享的资源，阿里云CDN以积分的形式给予奖励，积分可以在积分类商城里置换礼品，不具备货币功能和炒作价值。

　　我们再次声明，阿里云绝不会发行任何比特币之类的虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿平台”。

　　对于捕风捉影的虚假报道，我们将依法追究法律责任。

　　阿里云计算有限公司

　　2018年1月16日

阿里云虚拟货币
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