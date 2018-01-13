张小雷自首引发连锁效应：南京多家类似平台人去楼空

张小雷自首引发多米诺效应 南京多家“类钱宝”平台人去楼空

本报记者 王俊仙 南京报道

自从钱宝网张小雷自首后，南京一些“类钱宝”平台也遭到了挤兑，并最终选择了“人去楼空”。

蛙宝网和小生优服，一个称创始人是从钱宝网出来创业的，一个自称“钱宝第二”，模式都和钱宝网高度类似，投资人都是通过看广告或玩游戏的方式获取高额收益。

而这两家平台在钱宝网张小雷自首消息传出不久后，均出现提现困难等情况，且最终均以“人去楼空”告终，据《华夏时报》记者核实，蛙宝网目前已经被立案，而小生优服投资者也已经去公安机关报案。

又两家平台“出事”

1月9日，记者分别前往蛙宝网和小生优服的办公地点，但均“扑了个空”。

蛙宝网的办公地点位于南京市建邺区江东中路的金奥大厦9楼，但该大厦目前已经不允许进入9楼，金奥大厦大堂经理表示，前段时间有蛙宝网投资者来闹过好几次，9楼已经被公安局查封了，电梯不停靠，蛙宝网工作人员也都不在了。

而小生优服位于南京雨花台区绿地之窗B2栋1508室的办公室则一片狼藉，玻璃大门上还贴有一封警方的公告：“小生优服公司因为涉嫌经济犯罪被南京警方受案审查，任何人员不得擅自进入本房间。”警方还提醒小生优服公司投资用户可以去南京市公安局治安分局刑警大队报案。

绿地之窗工作人员告诉记者，上周五小生优服工作人员还是正常上班的，但当时来了不少投资人闹事，上周六开始就没人来工作了，办公场所也被封了。

而据南京市公安部门人士表示，目前蛙宝网已经被立案，也已经有很多投资者前去报案登记，而小生优服的投资人目前可以去南京市公安局治安分局刑警大队进行登记。

目前两家平台网站和APP均无法正常访问，投资者也无法提现。

钱宝网连锁反应

对于蛙宝网提现困难的原因，蛙宝网在2016年12月30日解释为“由于受外部因素的影响，本网站在2017年12月28日当天收到的提现申请数量剧增”。

事实上，蛙宝网所称“外部因素的影响”指的就是钱宝网张小雷的自首。

一位南京的蛙宝网投资者向记者反映，自从2017年12月27日张小雷自首消息出来后，当天蛙宝网提现就出现延迟到账情况，当时公司解释是因为第三方支付通道的问题。但第二天（12月28日），蛙宝网的提现更加困难了。

而记者发现，蛙宝网和钱宝网相似度很高。

据悉，钱宝网的运营模式是用户缴纳保证金后签到，并领取“看广告”、“填写问卷”、“试玩游戏”等任务，流通的是一种虚拟货币“钱宝币”，与人民币的兑换比例是100∶1。钱宝网的年化收益率在40%以上。

蛙宝网则是一个游戏推广平台，用户通过“试玩游戏+签到”可以轻松拿到推广奖励，媒体报道称其年化收益率在38%以上，而蛙宝网的货币单位是一种虚拟货币“纳币”，与人民币的兑换比例为1∶1。

上述蛙宝网投资者告诉记者，圈内一直都有“小户蛙宝、大户钱宝”的说法，之前因为钱宝网收费项目增多，而蛙宝网一直规则简单，收费项目也少，所以很多人都去玩蛙宝了，大家都说蛙宝的创始人孙文是以前在钱宝工作、跟过张小雷的，所以蛙宝的模式就像钱宝的影子。区别是蛙宝的签到收益高，任务收益低；钱宝签到低，任务高。

相比2012年开始运营的钱宝网、2013年成立的蛙宝网，小生优服“年轻”许多，其2017年9月份上线，刚运营3个多月。

小生优服的模式宣称是“社群+钱宝”，收益大致分为两块，一块是广告分红，跟钱宝类似，货币单位是一种虚拟货币“优点”，与人民币的兑换比例为1∶1，另外一块是社群任务，以优卡为纽带。据媒体报道，小生优服最低一档的年化收益高达29%，最高接近90%。

如何甄别非P2P平台

“从投资模式上来说，钱宝网、蛙宝网和小生优服均采用类似的模式，即用户通过签到和做任务来获取收益，用户所投资金并没有明确的投向，从这个角度来说，这些平台均不符合P2P信息中介平台的界定，因此，均不是P2P平台。”1月11日苏宁金融研究院高级研究员石大龙告诉记者，在没有合理模式支撑的情况下，由其承诺的高收益更大的可能是庞氏骗局。

那么投资者如何甄别这些非P2P的平台呢？

北京市中闻律师事务所合伙人赵虎律师向记者表示，投资者投资时要保持理性，不要去相信一些收益率特别高的产品，这种一般都是有问题的。金融投资的根基在于实体经济，然而目前实体经济疲软，收益率低。如果投资年化收益率达到了30%甚至40%以上，这种投资收益是没有支撑的。

石大龙建议，投资者选择理财平台时，一是要选择股东背景实力强的平台，如国企背景、上市公司背景的平台；二是选择收益相对合理的平台，动辄20%以上的收益率平台，投资者尽量不要去碰，因为目前我国大多数企业的利润率都达不到20%以上的水平；三是选择运营时间较长的平台，尽量不要选择运营时间不足半年的平台。

而对于已经“出事”的平台，赵虎提醒投资者一定要赶紧报警，让警方能够尽快介入，这不仅有助于保全现有财产，而且还能防止其他人继续在这个平台上受骗。